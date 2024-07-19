https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/duma-milletvekili-slutskiy-von-der-leyen-avrupali-siyasetcilerin-suc-rotasini-surdurecek-1085997989.html

Duma milletvekili Slutskiy: Von der Leyen Avrupalı siyasetçilerin suç rotasını sürdürecek

Duma milletvekili Slutskiy: Von der Leyen Avrupalı siyasetçilerin suç rotasını sürdürecek

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Slutskiy, Ursula von der Leyen’in Avrupa Komisyonu başkanlığına yeniden seçilmesinin Ukrayna’yı bir... 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T01:07+0300

2024-07-19T01:07+0300

2024-07-19T01:07+0300

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Ursula von der Leyen’in Avrupa Komisyonu başkanlığına ikinci dönem için yeniden seçilmesini değerlendiren Duma milletvekili Leonid Slutskiy, bu kararın Ukrayna’yı bir ‘pazarlık aracı’ olarak kullanan Washington’un emellerini memnun etmek için ulusal çıkarlarına ihanet eden Avrupalı ​​politikacıların suç rotasını sürdürmesine katkıda bulunacağını ifade etti.Telegram kanalından paylaşımda bulunan Slutskiy, “Von der Leyen, ne yazık ki Washington’un emellerini memnun etmek için ülkelerinin egemenliğine, ulusal çıkarlarına ve vatandaşlarına ihanet eden Avrupalı ​​politikacıların suç rotasını sürdürüyor. AK başkanının desteklemeye söz verdiği Ukrayna ise bir piyon ve pazarlık aracından başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.AB’yi bir ‘savunma birliğine’ dönüştürme fikrinin onu NATO’nun bir benzeri yapacağına dikkat çeken Slutskiy, “Aslında Von der Leyen’in girişimi, Kuzey Atlantik İttifakı’nın, ‘altın milyarın’ çıkarları doğrultusunda gezegenin çeşitli yerlerinde istikrarsızlaştırma yaratma görevleri olan bir saldırı bloğuna dönüşmesinin doğrudan tanınmasıdır” vurgusunu yaptı.AB’ye savunma işlevleri kazandırmanın Avrupa’nın ABD’den özerklik ve bağımsızlık kazanmasına yardımcı olmayacağını vurgulayan Slutskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:“Washington, Avrupa’nın askeri sanayi üretimini kendi topraklarına çekerek ve Avrupa başkentlerinin ABD’nin kararlarına ve iradesine ekonomik bağımlılığını kasıtlı olarak artırarak NATO’da ‘gösteriyi yönetiyor’. Uzun vadeli ortaklık ilişkileri yok edilerek Avrupa’yı Rusya ile çatışmaya çekmek, Amerikan hakimiyet stratejisinin unsurlarından biridir.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/von-der-leyen-yeniden-avrupa-komisyonu-baskani-secildi-1085981857.html

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rusya, duma, rus parlamentosunun alt kanadı duma, leonid slutskiy, ursula von der leyen, yorum