Duma milletvekili Slutskiy: Von der Leyen Avrupalı siyasetçilerin suç rotasını sürdürecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler nelerdir
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Emekli zammı tartışmaları
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
16:09
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
17:08
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
18:12
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:13
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/duma-milletvekili-slutskiy-von-der-leyen-avrupali-siyasetcilerin-suc-rotasini-surdurecek-1085997989.html
Duma milletvekili Slutskiy: Von der Leyen Avrupalı siyasetçilerin suç rotasını sürdürecek
Duma milletvekili Slutskiy: Von der Leyen Avrupalı siyasetçilerin suç rotasını sürdürecek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Slutskiy, Ursula von der Leyen’in Avrupa Komisyonu başkanlığına yeniden seçilmesinin Ukrayna’yı bir... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T01:07+0300
2024-07-19T01:07+0300
dünya
rusya
duma
rus parlamentosunun alt kanadı duma
leonid slutskiy
ursula von der leyen
yorum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1085997835_0:41:741:458_1920x0_80_0_0_84b9e5e6f97942867c1584763098ec9e.png
Ursula von der Leyen’in Avrupa Komisyonu başkanlığına ikinci dönem için yeniden seçilmesini değerlendiren Duma milletvekili Leonid Slutskiy, bu kararın Ukrayna’yı bir ‘pazarlık aracı’ olarak kullanan Washington’un emellerini memnun etmek için ulusal çıkarlarına ihanet eden Avrupalı ​​politikacıların suç rotasını sürdürmesine katkıda bulunacağını ifade etti.Telegram kanalından paylaşımda bulunan Slutskiy, “Von der Leyen, ne yazık ki Washington’un emellerini memnun etmek için ülkelerinin egemenliğine, ulusal çıkarlarına ve vatandaşlarına ihanet eden Avrupalı ​​politikacıların suç rotasını sürdürüyor. AK başkanının desteklemeye söz verdiği Ukrayna ise bir piyon ve pazarlık aracından başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.AB’yi bir ‘savunma birliğine’ dönüştürme fikrinin onu NATO’nun bir benzeri yapacağına dikkat çeken Slutskiy, “Aslında Von der Leyen’in girişimi, Kuzey Atlantik İttifakı’nın, ‘altın milyarın’ çıkarları doğrultusunda gezegenin çeşitli yerlerinde istikrarsızlaştırma yaratma görevleri olan bir saldırı bloğuna dönüşmesinin doğrudan tanınmasıdır” vurgusunu yaptı.AB’ye savunma işlevleri kazandırmanın Avrupa’nın ABD’den özerklik ve bağımsızlık kazanmasına yardımcı olmayacağını vurgulayan Slutskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:“Washington, Avrupa’nın askeri sanayi üretimini kendi topraklarına çekerek ve Avrupa başkentlerinin ABD’nin kararlarına ve iradesine ekonomik bağımlılığını kasıtlı olarak artırarak NATO’da ‘gösteriyi yönetiyor’. Uzun vadeli ortaklık ilişkileri yok edilerek Avrupa’yı Rusya ile çatışmaya çekmek, Amerikan hakimiyet stratejisinin unsurlarından biridir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/von-der-leyen-yeniden-avrupa-komisyonu-baskani-secildi-1085981857.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1085997835_40:0:703:497_1920x0_80_0_0_04a74528c5eeacd53b737d86921ea16a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, duma, rus parlamentosunun alt kanadı duma, leonid slutskiy, ursula von der leyen, yorum
rusya, duma, rus parlamentosunun alt kanadı duma, leonid slutskiy, ursula von der leyen, yorum

Duma milletvekili Slutskiy: Von der Leyen Avrupalı siyasetçilerin suç rotasını sürdürecek

01:07 19.07.2024
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
Abone ol
Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Slutskiy, Ursula von der Leyen’in Avrupa Komisyonu başkanlığına yeniden seçilmesinin Ukrayna’yı bir ‘pazarlık aracı’ olarak kullanan Washington’un emellerini memnun etmek için ulusal çıkarlarına ihanet eden Avrupalı politikacıların suç rotasını sürdürmesine katkıda bulunacağını belirtti.
Ursula von der Leyen’in Avrupa Komisyonu başkanlığına ikinci dönem için yeniden seçilmesini değerlendiren Duma milletvekili Leonid Slutskiy, bu kararın Ukrayna’yı bir ‘pazarlık aracı’ olarak kullanan Washington’un emellerini memnun etmek için ulusal çıkarlarına ihanet eden Avrupalı ​​politikacıların suç rotasını sürdürmesine katkıda bulunacağını ifade etti.
Telegram kanalından paylaşımda bulunan Slutskiy, “Von der Leyen, ne yazık ki Washington’un emellerini memnun etmek için ülkelerinin egemenliğine, ulusal çıkarlarına ve vatandaşlarına ihanet eden Avrupalı ​​politikacıların suç rotasını sürdürüyor. AK başkanının desteklemeye söz verdiği Ukrayna ise bir piyon ve pazarlık aracından başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.
AB’yi bir ‘savunma birliğine’ dönüştürme fikrinin onu NATO’nun bir benzeri yapacağına dikkat çeken Slutskiy, “Aslında Von der Leyen’in girişimi, Kuzey Atlantik İttifakı’nın, ‘altın milyarın’ çıkarları doğrultusunda gezegenin çeşitli yerlerinde istikrarsızlaştırma yaratma görevleri olan bir saldırı bloğuna dönüşmesinin doğrudan tanınmasıdır” vurgusunu yaptı.
AB’ye savunma işlevleri kazandırmanın Avrupa’nın ABD’den özerklik ve bağımsızlık kazanmasına yardımcı olmayacağını vurgulayan Slutskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Washington, Avrupa’nın askeri sanayi üretimini kendi topraklarına çekerek ve Avrupa başkentlerinin ABD’nin kararlarına ve iradesine ekonomik bağımlılığını kasıtlı olarak artırarak NATO’da ‘gösteriyi yönetiyor’. Uzun vadeli ortaklık ilişkileri yok edilerek Avrupa’yı Rusya ile çatışmaya çekmek, Amerikan hakimiyet stratejisinin unsurlarından biridir.”
Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
POLİTİKA
Von der Leyen yeniden Avrupa Komisyonu Başkanı seçildi
Dün, 16:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала