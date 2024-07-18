https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/von-der-leyen-yeniden-avrupa-komisyonu-baskani-secildi-1085981857.html

Von der Leyen yeniden Avrupa Komisyonu Başkanı seçildi

Von der Leyen yeniden Avrupa Komisyonu Başkanı seçildi

Sputnik Türkiye

Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirilen oylamada, AB'nin Pfizer ile COVID-19 aşısı alımları sonrası yolsuzlukla suçlanan ve Ukrayna ile İsrail’e destek... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T16:37+0300

2024-07-18T16:37+0300

2024-07-18T16:37+0300

politika

avrupa birliği

avrupa parlamentosu (ap)

ursula von der leyen

avrupa komisyonu

seçim

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Güvenoyu yoklaması öncesinde Avrupa Parlamentosuna (AP) AB'yi bir savunma birliğine dönüştürmeyi vaat eden Von der Leyen, 720 üyeli parlamentodaki oylamada 401 milletvekilinin desteğini alarak yeniden seçilirken, oylamada aleyhte oy kullanan vekillerin sayısı 284, çekimser oy kullananların sayısı ise 15 oldu.Oylama öncesinde Ursula von der Leyen’in seçimine ilişkin oylamanın ertelenmesine yönelik bir teklif ise parlamentoda oy çokluğuyla reddedildi.Von der Leyen parlamentodaki oylama öncesinde yaptığı konuşmada, “Toplumumuzdaki aşırı kutuplaşmanın kabul edilmesine asla müsaade etmeyeceğim. Demagogların ve aşırılık yanlılarının Avrupa’ya özgü yaşam tarzımızı yok etmelerini asla kabul etmeyeceğim. Bugün burada, bu çatı altındaki tüm demokratik güçlerle mücadeleyi yönetmeye hazır olduğumu ifade ediyorum” dedi.Avrupa Komisyonu Başkanlığı’nda 2024-2029 dönemi için yeniden seçilmek için parlamentoda vekillere beş yıllık çalışma planından bahseden Von der Leyen, AB ekonomisini güçlendirme, polis ve sınır koruma kurumlarını destekleme, göç sorununu ele alma, iklim değişikliğiyle mücadele ve Avrupa Birliği’nin politikalarını protesto etmek için birçok ülkede sokaklara dökülen çiftçilere yardım sözü verdi.Ukrayna'da kararlılık mesajıVon der Leyen, “Kimse barışı Ukrayna halkından daha fazla istiyor olamaz. Avrupa ne kadar uzun sürecek olursa olsun, Ukrayna’nın yanında yer alacaktır. Bizim mesajımız budur” diye konuştu.Macaristan’ın AB dönem başkanlığını devralmasının ardından Ukrayna’ya yönelik bir barış misyonu başlatarak Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşen Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı da sert bir şekilde eleştiren Von der Leyen, “Bu sözde barış misyonu, bir taviz misyonundan başka bir şey değildir” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/apde-yolsuzluk-iddialariyla-gundeme-gelen-von-der-leyenin-adayligina-tepki-1085937791.html

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avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap), ursula von der leyen, avrupa komisyonu, seçim