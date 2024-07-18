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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/von-der-leyen-yeniden-avrupa-komisyonu-baskani-secildi-1085981857.html
Von der Leyen yeniden Avrupa Komisyonu Başkanı seçildi
Von der Leyen yeniden Avrupa Komisyonu Başkanı seçildi
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirilen oylamada, AB'nin Pfizer ile COVID-19 aşısı alımları sonrası yolsuzlukla suçlanan ve Ukrayna ile İsrail’e destek... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T16:37+0300
2024-07-18T16:37+0300
politika
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Güvenoyu yoklaması öncesinde Avrupa Parlamentosuna (AP) AB'yi bir savunma birliğine dönüştürmeyi vaat eden Von der Leyen, 720 üyeli parlamentodaki oylamada 401 milletvekilinin desteğini alarak yeniden seçilirken, oylamada aleyhte oy kullanan vekillerin sayısı 284, çekimser oy kullananların sayısı ise 15 oldu.Oylama öncesinde Ursula von der Leyen’in seçimine ilişkin oylamanın ertelenmesine yönelik bir teklif ise parlamentoda oy çokluğuyla reddedildi.Von der Leyen parlamentodaki oylama öncesinde yaptığı konuşmada, “Toplumumuzdaki aşırı kutuplaşmanın kabul edilmesine asla müsaade etmeyeceğim. Demagogların ve aşırılık yanlılarının Avrupa’ya özgü yaşam tarzımızı yok etmelerini asla kabul etmeyeceğim. Bugün burada, bu çatı altındaki tüm demokratik güçlerle mücadeleyi yönetmeye hazır olduğumu ifade ediyorum” dedi.Avrupa Komisyonu Başkanlığı’nda 2024-2029 dönemi için yeniden seçilmek için parlamentoda vekillere beş yıllık çalışma planından bahseden Von der Leyen, AB ekonomisini güçlendirme, polis ve sınır koruma kurumlarını destekleme, göç sorununu ele alma, iklim değişikliğiyle mücadele ve Avrupa Birliği’nin politikalarını protesto etmek için birçok ülkede sokaklara dökülen çiftçilere yardım sözü verdi.Ukrayna'da kararlılık mesajıVon der Leyen, “Kimse barışı Ukrayna halkından daha fazla istiyor olamaz. Avrupa ne kadar uzun sürecek olursa olsun, Ukrayna’nın yanında yer alacaktır. Bizim mesajımız budur” diye konuştu.Macaristan’ın AB dönem başkanlığını devralmasının ardından Ukrayna’ya yönelik bir barış misyonu başlatarak Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşen Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı da sert bir şekilde eleştiren Von der Leyen, “Bu sözde barış misyonu, bir taviz misyonundan başka bir şey değildir” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/apde-yolsuzluk-iddialariyla-gundeme-gelen-von-der-leyenin-adayligina-tepki-1085937791.html
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avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap), ursula von der leyen, avrupa komisyonu, seçim
avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap), ursula von der leyen, avrupa komisyonu, seçim

Von der Leyen yeniden Avrupa Komisyonu Başkanı seçildi

16:37 18.07.2024
© AP Photo / Jean-Francois BadiasUrsula von der Leyen
Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirilen oylamada, AB'nin Pfizer ile COVID-19 aşısı alımları sonrası yolsuzlukla suçlanan ve Ukrayna ile İsrail’e destek çağrılarıyla tepki çeken Ursula von der Leyen, ikinci kez Avrupa Komisyonu Başkanı seçildi.
Güvenoyu yoklaması öncesinde Avrupa Parlamentosuna (AP) AB'yi bir savunma birliğine dönüştürmeyi vaat eden Von der Leyen, 720 üyeli parlamentodaki oylamada 401 milletvekilinin desteğini alarak yeniden seçilirken, oylamada aleyhte oy kullanan vekillerin sayısı 284, çekimser oy kullananların sayısı ise 15 oldu.
Oylama öncesinde Ursula von der Leyen’in seçimine ilişkin oylamanın ertelenmesine yönelik bir teklif ise parlamentoda oy çokluğuyla reddedildi.
Von der Leyen parlamentodaki oylama öncesinde yaptığı konuşmada, “Toplumumuzdaki aşırı kutuplaşmanın kabul edilmesine asla müsaade etmeyeceğim. Demagogların ve aşırılık yanlılarının Avrupa’ya özgü yaşam tarzımızı yok etmelerini asla kabul etmeyeceğim. Bugün burada, bu çatı altındaki tüm demokratik güçlerle mücadeleyi yönetmeye hazır olduğumu ifade ediyorum” dedi.
Avrupa Komisyonu Başkanlığı’nda 2024-2029 dönemi için yeniden seçilmek için parlamentoda vekillere beş yıllık çalışma planından bahseden Von der Leyen, AB ekonomisini güçlendirme, polis ve sınır koruma kurumlarını destekleme, göç sorununu ele alma, iklim değişikliğiyle mücadele ve Avrupa Birliği’nin politikalarını protesto etmek için birçok ülkede sokaklara dökülen çiftçilere yardım sözü verdi.

Ukrayna'da kararlılık mesajı

Von der Leyen, “Kimse barışı Ukrayna halkından daha fazla istiyor olamaz. Avrupa ne kadar uzun sürecek olursa olsun, Ukrayna’nın yanında yer alacaktır. Bizim mesajımız budur” diye konuştu.
Macaristan’ın AB dönem başkanlığını devralmasının ardından Ukrayna’ya yönelik bir barış misyonu başlatarak Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşen Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı da sert bir şekilde eleştiren Von der Leyen, “Bu sözde barış misyonu, bir taviz misyonundan başka bir şey değildir” diye konuştu.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
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AP'de yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen von der Leyen'in adaylığına tepki
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