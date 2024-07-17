https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/milyonlarca-kisiyi-ilgilendiriyor-zamli-en-dusuk-emekli-maasi-bu-aya-yetisir-mi-1085922814.html

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Zamlı en düşük emekli maaşı bu aya yetişir mi?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Zamlı en düşük emekli maaşı bu aya yetişir mi?

Sputnik Türkiye

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Yaşlılık, malüllük, ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T07:00+0300

2024-07-17T07:00+0300

2024-07-17T07:01+0300

emekli

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emekli maaşı

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AK Parti Grup Başkanı Güler, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.Zamlı en düşük emekli̇ maaşı bu aya yeti̇şi̇r mi̇?Milliyet'e konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Öğretim Üyesi Tarkan Zengin konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:'Rahat bi̇r nefes aldıracaktır'Konuyla ilgili ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/cebe-giren-bozukluk-700-milyon-liraya-yaklasti-6-ayda-25-kurus-dolasima-sokulmadi-1085916964.html

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