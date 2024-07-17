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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Zamlı en düşük emekli maaşı bu aya yetişir mi?
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Zamlı en düşük emekli maaşı bu aya yetişir mi?
Sputnik Türkiye
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Yaşlılık, malüllük, ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
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emekli maaşı
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brüt maaş
net maaş
eşit maaş
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AK Parti Grup Başkanı Güler, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.Zamlı en düşük emekli̇ maaşı bu aya yeti̇şi̇r mi̇?Milliyet'e konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Öğretim Üyesi Tarkan Zengin konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:'Rahat bi̇r nefes aldıracaktır'Konuyla ilgili ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Zamlı en düşük emekli maaşı bu aya yetişir mi?

07:00 17.07.2024 (güncellendi: 07:01 17.07.2024)
© AAMemur maaş
Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© AA
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Yaşlılık, malüllük, ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen asgari ödeme tutarını 12 bin 500 liraya yükseltiyoruz" dedi. Peki en düşük emekli maaşına yapılan zam bu aya yetişir mi?
AK Parti Grup Başkanı Güler, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

Zamlı en düşük emekli̇ maaşı bu aya yeti̇şi̇r mi̇?

Milliyet'e konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Öğretim Üyesi Tarkan Zengin konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"SSK ve Bağkur’dan emekli olup 12 bin 500 TL’nin altında alan olmayacak. Bu 12 bin 500 TL kimi emeklimizde 3 bin TL katkı olarak kaynaklanacak, kimisine belki 200 TL olacak. 12 bin 400 TL maaşı olan emeklimiz 12 bin 500 TL alacak. Onlara sadece 100 TL artış olmayacak yüzde 24.73 artış yapılmış hali. Yüzde 25’e tekabül ettiği için her emeklimizde neredeyse yüzde 25’e yakın artış gerçekleşmiş olacak. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan çıktıktan sonra Genel Kurul’a gelecek. Sonra kanunlaştıktan sonra da Resmi Gazete’ye gönderilmesi. Her durumda vatandaşlarımızın muhtemeldir ki Ağustos ayının ilk haftasında buradan oluşacak farklarını alacaklarını tahmin ediyoruz. Yetişme ihtimali zor gözüküyor. Ağustosun ilk haftasında bütün SSK, Bağkur emeklilerimizin farklarını alacaklarını tahmin ediyorum."

'Rahat bi̇r nefes aldıracaktır'

Konuyla ilgili ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:
“Bu en düşük emekli maaşıdır. En azından rahat bir nefes aldıracaktır. Enflasyon hızlı bir şekilde gerilemeye devam edecek. Tek seferlik kök maaşa artış yapılarak artık maaşın ne olduğunu emekliler bilmeli. Döviz kuru sabit devam ediyor, faizde dengeli bir şekilde gittiği için beklentiler çıpalandı. Ben bu sene olmasa bile gelecek sene kök maaşa ilişkin bir düzenleme bekliyorum. En düşük emekli maaşı 15 bin TL olsaydı asgari ücretle arasındaki makas kapatılacaktı."
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