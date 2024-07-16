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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Cebe giren bozukluk 700 milyon liraya yaklaştı: 6 ayda 25 kuruş dolaşıma sokulmadı
Cebe giren bozukluk 700 milyon liraya yaklaştı: 6 ayda 25 kuruş dolaşıma sokulmadı
Sputnik Türkiye
İlk yarıda tedavüle verilen 432 milyon 895 bin 107 adet madeni parayla Türk halkının cebine 699 milyon 197 bin 945 liralık bozuk para girdi.​​​​​​​ Altı aylık... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T20:52+0300
2024-07-16T20:52+0300
ekonomi
darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü
madeni para
lira
lira
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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 6 aylık dönemde tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarı 432 milyon 895 bin 107 adet oldu.Piyasaya sunulan bozuk paraların değeri ise 699 milyon 197 bin 945 lira olarak hesaplandı.Altı aylık dönemde 77 milyon 908 bin 607 adet 5 lira, 280 milyon 800 bin adet 1 lira, 54 milyon 94 bin 500 adet 50 kuruş, 16 milyon 602 bin adet 10 kuruş, 2 milyon 814 bin adet 5 kuruş ve 676 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu. En çok tedavüle verilen bozuk para 1 lira olurken, 6 aylık süreçte 25 kuruş dolaşıma sokulmadı. Cepte en fazla 1 lira bulunuyorTL'den "yeni" ibaresi kaldırıldıktan sonra 1 Ocak 2009'dan bu yana tedavüle sokulan madeni paralara bakıldığında, vatandaşın cebinde 4 milyar 4 milyon 815 bin 610 adetle en fazla 1 lira bulunuyor.Geçen yılın aralık ayında Darphane tarafından tedavüle çıkarılan 5 liraların sayısı 99 milyon 689 bin 807 ile piyasadaki en az bulunan bozuk para oldu.2009'dan bu yana cepte taşınan bozuk para miktarı 12 milyar 640 milyon 75 bin 976'ya yükseldi. Nüfusu yaklaşık 85,3 milyon olan Türkiye'de kişi başına ortalama 148 adet bozuk para düşüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/madeni-5-tlnin-piyasaya-cikis-tarihi-belli-oldu-1084897522.html
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darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü, madeni para, lira, lira, lira, lira
darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü, madeni para, lira, lira, lira, lira

Cebe giren bozukluk 700 milyon liraya yaklaştı: 6 ayda 25 kuruş dolaşıma sokulmadı

20:52 16.07.2024
© AATürk Lirası - madeni para
Türk Lirası - madeni para - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
© AA
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İlk yarıda tedavüle verilen 432 milyon 895 bin 107 adet madeni parayla Türk halkının cebine 699 milyon 197 bin 945 liralık bozuk para girdi.​​​​​​​ Altı aylık dönemde, en çok tedavüle verilen bozuk para 1 lira olurken, 6 aylık süreçte 25 kuruş dolaşıma sokulmadı.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 6 aylık dönemde tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarı 432 milyon 895 bin 107 adet oldu.
Piyasaya sunulan bozuk paraların değeri ise 699 milyon 197 bin 945 lira olarak hesaplandı.
Altı aylık dönemde 77 milyon 908 bin 607 adet 5 lira, 280 milyon 800 bin adet 1 lira, 54 milyon 94 bin 500 adet 50 kuruş, 16 milyon 602 bin adet 10 kuruş, 2 milyon 814 bin adet 5 kuruş ve 676 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu. En çok tedavüle verilen bozuk para 1 lira olurken, 6 aylık süreçte 25 kuruş dolaşıma sokulmadı.

Cepte en fazla 1 lira bulunuyor

TL'den "yeni" ibaresi kaldırıldıktan sonra 1 Ocak 2009'dan bu yana tedavüle sokulan madeni paralara bakıldığında, vatandaşın cebinde 4 milyar 4 milyon 815 bin 610 adetle en fazla 1 lira bulunuyor.
Geçen yılın aralık ayında Darphane tarafından tedavüle çıkarılan 5 liraların sayısı 99 milyon 689 bin 807 ile piyasadaki en az bulunan bozuk para oldu.
2009'dan bu yana cepte taşınan bozuk para miktarı 12 milyar 640 milyon 75 bin 976'ya yükseldi. Nüfusu yaklaşık 85,3 milyon olan Türkiye'de kişi başına ortalama 148 adet bozuk para düşüyor.

2024 / 6 ay

Adet

Değer (TL)

5 lira

77.908.607

389.543.035,00

1 lira

280.800.000

280.800.000,00

50 kuruş

54.094.500

27.047.250,00

25 kuruş

10 kuruş

16.602.000

1.660.200,00

5 kuruş

2.814.000

140.700,00

1 kuruş

676.000

6.760,00

Toplam

432.895.107

699.197.945,00

5 TL madeni para - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2024
TÜRKİYE
Madeni 5 TL'nin piyasaya çıkış tarihi belli oldu
15 Haziran , 23:45
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