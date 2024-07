https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/imamoglu-cemevlerimizin-hizmetinde-olmakla-yukumluyuz-1085884529.html

İmamoğlu: Cemevlerimizin hizmetinde olmakla yükümlüyüz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Cemevi'nde düzenlenen Muharrem matemi lokmasına katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Cemevi’nde düzenlenen Muharrem matemi lokmasına katıldı.İmamoğlu, yaptığı konuşmada, “Bugün burada sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir mutluluk. Büyükçekmece, Beylikdüzü benim yaşamımın büyük bir bölümünün geçtiği, güzel komşularımın, sevgili dostlarımın olduğu bir bölge. Sizlerin dualarıyla kendimi daha da güvende hissediyorum. Bu sofraya gelip sizinle birlikte dua etmek, acıların bir daha yaşanmaması için burada bulunmak çok önemli” dedi.İslam dünyasının ve insanlığın asla kabul etmeyeceği büyük acıların yasını tuttuklarını belirten İmamoğlu, “Mazlumların yanında olmak, onlar için dua etmek ve mücadele etmek bizim bu topraklarımızın doğasında var. Zalimlerin zulmü insanlık tarihinde hep var olmuştur. Ancak bizler her zaman mazlumların yanında olmalı ve onların hakkını savunmalıyız” şeklinde konuştu.İmamoğlu, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bu topraklarda hiçbir zaman zalimler var olmasın. Mazlumlar her zaman güçlü olsun. Cumhuriyetimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu güzel Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşına eşit olma duygusunu aşılayan bir yapıdadır. Bu cumhuriyette her insan eşitlenmediği yerde sıkıntı duymamız gerekir” ifadelerini kullandı.Cemevlerine hizmet etmenin önemine değinen İmamoğlu, “Cemevlerimizin hizmetinde olmakla yükümlüyüz. Bizler, camilerimizin de, cemevlerimizin de hizmetindeyiz. Hristiyan, Musevi vatandaşlarımızın ibadethanelerinin de hizmetindeyiz. Bu topraklarda yaşayan her vatandaşımızın eşit yurttaş, mutlu yurttaş ve hizmetlerden eşit yararlanan yurttaşlar olması için mücadelemize devam edeceğiz” dedi.İmamoğlu, barış dolu bir dünya temennisiyle konuşmasını sonlandırarak, “Sofranızda bulunmaktan, bu manevi ortamda dualarınıza eşlik etmekten mutluyum. Savaşın değil, barışın konuşulduğu bir dünyada mutlu ve huzurlu olalım” dedi.

