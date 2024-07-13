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İBB Başkanı İmamoğlu: Cemevleri Alevi vatandaşlarımızın ibadethaneleridir, nokta
İBB Başkanı İmamoğlu: Cemevleri Alevi vatandaşlarımızın ibadethaneleridir, nokta
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı İmamoğlu ''Muharrem Matemi Lokması'' programına katıldı. İmamoğlu, Alevi vatandaşların ihtiyaçları noktasında en üstün gayreti göstereceklerini... 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T01:47+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kıraç Cemevi'nde düzenlenen ''Muharrem Matemi Lokması'' programına katıldı.Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de yer aldığı programda konuşan İmamoğlu, sofrada bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.İmamoğlu, kardeşçe bir arada yaşamanın hayalini hep beraber güçlendirmenin gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Kerbela acısı aslında her birimizin büyük acısıdır. Böyle bir acıya kayıtsız kalmak bu topraklarda yaşayan hiçbir insanımıza yakışmaz" dedi.Alevi vatandaşların ihtiyaçları noktasında en üstün gayreti göstereceklerini vurgulayan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Alevi vatandaşların hak ve hukuk mücadelesine destek sözünü yineleyen İmamoğlu, herkesin eşit olması için mücadele ettiklerini kaydetti.İmamoğlu'nun konuşmasının ardından muharrem matemi lokması, dede Ferhat Bozkaya'nın okuduğu duayla dağıtıldı.
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ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu, alevi, esenyurt, esenyurt belediyesi

İBB Başkanı İmamoğlu: Cemevleri Alevi vatandaşlarımızın ibadethaneleridir, nokta

01:47 13.07.2024
© İBBİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Muharrem orucunun 6’ncı gününde Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Muharrem matemi lokması, dede Ferhat Bozkaya’nın okuduğu duayla dağıtıldı. Dua öncesinde, İmamoğlu kısa bir konuşma yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Muharrem orucunun 6’ncı gününde Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Muharrem matemi lokması, dede Ferhat Bozkaya’nın okuduğu duayla dağıtıldı. Dua öncesinde, İmamoğlu kısa bir konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
© İBB
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İBB Başkanı İmamoğlu ''Muharrem Matemi Lokması'' programına katıldı. İmamoğlu, Alevi vatandaşların ihtiyaçları noktasında en üstün gayreti göstereceklerini belirterek "Cemevleri Alevi vatandaşlarımızın ibadethaneleridir, nokta. Bunun üzerine hiçbir yorum yapılmamalıdır, yapılamaz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kıraç Cemevi'nde düzenlenen ''Muharrem Matemi Lokması'' programına katıldı.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de yer aldığı programda konuşan İmamoğlu, sofrada bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.
İmamoğlu, kardeşçe bir arada yaşamanın hayalini hep beraber güçlendirmenin gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Kerbela acısı aslında her birimizin büyük acısıdır. Böyle bir acıya kayıtsız kalmak bu topraklarda yaşayan hiçbir insanımıza yakışmaz" dedi.
© İBBİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Muharrem orucunun 6’ncı gününde Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Muharrem matemi lokması, dede Ferhat Bozkaya’nın okuduğu duayla dağıtıldı. Dua öncesinde, İmamoğlu kısa bir konuşma yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Muharrem orucunun 6’ncı gününde Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Muharrem matemi lokması, dede Ferhat Bozkaya’nın okuduğu duayla dağıtıldı. Dua öncesinde, İmamoğlu kısa bir konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye
1/3
© İBB
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Muharrem orucunun 6’ncı gününde Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Muharrem matemi lokması, dede Ferhat Bozkaya’nın okuduğu duayla dağıtıldı. Dua öncesinde, İmamoğlu kısa bir konuşma yaptı.
© İBBİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Muharrem orucunun 6’ncı gününde Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Muharrem matemi lokması, dede Ferhat Bozkaya’nın okuduğu duayla dağıtıldı. Dua öncesinde, İmamoğlu kısa bir konuşma yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Muharrem orucunun 6’ncı gününde Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Muharrem matemi lokması, dede Ferhat Bozkaya’nın okuduğu duayla dağıtıldı. Dua öncesinde, İmamoğlu kısa bir konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye
2/3
© İBB
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Muharrem orucunun 6’ncı gününde Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Muharrem matemi lokması, dede Ferhat Bozkaya’nın okuduğu duayla dağıtıldı. Dua öncesinde, İmamoğlu kısa bir konuşma yaptı.
© İBBİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Muharrem orucunun 6’ncı gününde Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Muharrem matemi lokması, dede Ferhat Bozkaya’nın okuduğu duayla dağıtıldı. Dua öncesinde, İmamoğlu kısa bir konuşma yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Muharrem orucunun 6’ncı gününde Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Muharrem matemi lokması, dede Ferhat Bozkaya’nın okuduğu duayla dağıtıldı. Dua öncesinde, İmamoğlu kısa bir konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye
3/3
© İBB
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Muharrem orucunun 6’ncı gününde Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Muharrem matemi lokması, dede Ferhat Bozkaya’nın okuduğu duayla dağıtıldı. Dua öncesinde, İmamoğlu kısa bir konuşma yaptı.
1/3
© İBB
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Muharrem orucunun 6’ncı gününde Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Muharrem matemi lokması, dede Ferhat Bozkaya’nın okuduğu duayla dağıtıldı. Dua öncesinde, İmamoğlu kısa bir konuşma yaptı.
2/3
© İBB
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Muharrem orucunun 6’ncı gününde Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Muharrem matemi lokması, dede Ferhat Bozkaya’nın okuduğu duayla dağıtıldı. Dua öncesinde, İmamoğlu kısa bir konuşma yaptı.
3/3
© İBB
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Muharrem orucunun 6’ncı gününde Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Muharrem matemi lokması, dede Ferhat Bozkaya’nın okuduğu duayla dağıtıldı. Dua öncesinde, İmamoğlu kısa bir konuşma yaptı.
Alevi vatandaşların ihtiyaçları noktasında en üstün gayreti göstereceklerini vurgulayan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cemevleri Alevi vatandaşlarımızın ibadethaneleridir, nokta. Bunun üzerine hiçbir yorum yapılmamalıdır, yapılamaz. Bu yönüyle cemevlerinin ibadethane olduğuyla ilgili eksik kalan yerelde veya genelde tüm hususlarla ilgili en doğru, en sağlam, en güçlü adımları atacağımızdan da kimsenin kuşkusu olmasın.''
Alevi vatandaşların hak ve hukuk mücadelesine destek sözünü yineleyen İmamoğlu, herkesin eşit olması için mücadele ettiklerini kaydetti.
İmamoğlu'nun konuşmasının ardından muharrem matemi lokması, dede Ferhat Bozkaya'nın okuduğu duayla dağıtıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları tarafından Haliç Tersanesi'nde yapılan 3 deniz dolmuşu, 15 Temmuz Pazartesi gününden itibaren İstinye-Küçüksu ve Beykoz-Sarıyer hatlarında sefere başlayacak. Törenin ardından Haliç-1, Haliç-2 ve Haliç-3 isimli deniz dolmuşları vapur düdükleri eşliğinde denize indirildi. İmamoğlu ve protokol üyeleri Haliç-2 isimli deniz dolmuşuyla Haliç Tersanesi'nden İBB İletişim Koordinatörlüğü'nün bulunduğu iskeleye kadar Haliç turu attı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
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İstanbul'da deniz dolmuşları seferlere başlıyor
9 Temmuz, 14:48
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