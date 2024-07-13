https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/ibb-baskani-imamoglu-cemevleri-alevi-vatandaslarimizin-ibadethaneleridir-nokta-1085817219.html

İBB Başkanı İmamoğlu: Cemevleri Alevi vatandaşlarımızın ibadethaneleridir, nokta

İBB Başkanı İmamoğlu: Cemevleri Alevi vatandaşlarımızın ibadethaneleridir, nokta

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı İmamoğlu ''Muharrem Matemi Lokması'' programına katıldı. İmamoğlu, Alevi vatandaşların ihtiyaçları noktasında en üstün gayreti göstereceklerini... 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T01:47+0300

2024-07-13T01:47+0300

2024-07-13T01:47+0300

ekrem imamoğlu

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kıraç Cemevi'nde düzenlenen ''Muharrem Matemi Lokması'' programına katıldı.Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de yer aldığı programda konuşan İmamoğlu, sofrada bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.İmamoğlu, kardeşçe bir arada yaşamanın hayalini hep beraber güçlendirmenin gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Kerbela acısı aslında her birimizin büyük acısıdır. Böyle bir acıya kayıtsız kalmak bu topraklarda yaşayan hiçbir insanımıza yakışmaz" dedi.Alevi vatandaşların ihtiyaçları noktasında en üstün gayreti göstereceklerini vurgulayan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Alevi vatandaşların hak ve hukuk mücadelesine destek sözünü yineleyen İmamoğlu, herkesin eşit olması için mücadele ettiklerini kaydetti.İmamoğlu'nun konuşmasının ardından muharrem matemi lokması, dede Ferhat Bozkaya'nın okuduğu duayla dağıtıldı.

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ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu, alevi, esenyurt, esenyurt belediyesi