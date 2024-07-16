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Büyük karara saatler kaldı: Zamlı maaşlar bugün belli oluyor, kim ne kadar maaş alacak?
Büyük karara saatler kaldı: Zamlı maaşlar bugün belli oluyor, kim ne kadar maaş alacak?
Sputnik Türkiye
Emekli maaş zammı için beklenen gün geldi. Yaklaşık 2 milyon kişi sıfır zam alınca en düşük emekli maaşı düzenlemesi gündeme geldi. Bugün, vergi yasa tasarısı... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T08:42+0300
2024-07-16T08:42+0300
ekonomi
maaş
brüt maaş
net maaş
eşit maaş
maaş krizi
yüksek maaş
maaş farkı
kök maaş
emekli maaşı
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Emekli maaş zammı düzenlemesi, bugün Meclis’e sunulacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe girecek. Bu düzenleme, yaklaşık 2 milyon emekli için önemli bir iyileştirme sağlayacak.SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 24.73 olarak belirlenmişti. Ancak yaklaşık 2 milyon kişi sıfır zam alınca en düşük emekli maaşı düzenlemesi gündeme geldi. Kök maaşı 8 bin 17 TL’nin altında olan 1.8 milyon emekli, halihazırda 10 bin TL almaya devam ediyor. Ancak kök maaşı 8 bin 17 TL ile 10 bin TL arasında olanlar, zam farkından yeterince yararlanamıyor. Peki, en düşük emekli maaşı için konuşulan formüller neler? Bu hafta yasalaşması halinde zamlı maaşlar bu ayki maaş takvimine yetişir mi?Bugün, vergi yasa tasarısı içinde Meclis’e gelecek olan emekliye ek zam düzenlemesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını dün akşam verdi. Ekonomi Gazetesi’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan raporda, en düşük emekli maaşı alanlara bin 500, 2 bin ve 2 bin 500 TL zam yapılmasının bütçeye yükü kalem kalem anlatıldı. Yapılacak zammın Hazine’den karşılanacağı belirtildi. AK Parti cephesinden yapılan açıklamada zam düzenlemesinin bugün açıklanacağı ifade edildi.Seyyanen zam var mı?AK Parti’de ise beklentinin yapılacak zammın tüm emeklileri kapsaması yönünde. Kabineden bu karar çıkar mı? AK Partililer, “Çıkması lazım. Bu durumu seçmene anlatamayız. Ama bütçe de yeterli değil” değerlendirmeleri yapıyor.SSK ve Bağ-Kur emeklileri i̇çin zam seçenekleriMasadaki ilk seçenek, en düşük emekli maaşının 11 bin 500 TL'ye yükseltilmesi. Ancak bu oranın zamma yansıması en düşük ihtimal olarak görülüyor. En güçlü ihtimal ise 12 bin TL formülü. Bu formülün aylık bütçeye maliyeti yaklaşık 3 milyar TL, 6 aylık maliyeti 17 milyar TL, yıllık ise 34 milyar TL olacak. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL olması halinde ise aylık bütçeye maliyetin yaklaşık 5.5 milyar TL, 6 aylık bütçeye 30-32 milyar TL, yıllık maliyetin ise 60-64 milyar TL’yi bulması bekleniyor.Masadaki formüllerSosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada, “Haziran ayı enflasyon verisi 1,64 olarak belirlendikten sonra 2024 ilk yarıyılının enflasyonu yüzde 24,73 olarak netleşmiş oldu. SSK, Bağ-Kur emeklilerimize belirlenen yüzde 24,73’lük enflasyon farkı maaşlara yansıyacak. Ancak bu fark, taban aylık olan 10 bin TL’yi geçemediğinden hükümet, en düşük emekli maaşı için yeni formüller üzerinde çalışıyor” dedi ve ekledi:Yasal süreç ve zamanlamaTaban maaş artışı ve seyyanen zam gibi ek ödemeler mutlaka Meclis sürecinden geçmelidir. Meclis’te plan ve bütçe görüşmeleri sonrası Genel Kurul’a gelip onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanının imzalamasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girecektir.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kabine toplantısının ardından konunun Meclis’e sevk edileceğini belirtti. Meclis süreci nedeniyle ödemelerin bu aya yetişmesi zor görünüyor. Ancak bu hafta yasalaşırsa, ayın son haftasında ek ödemeler hesaplara yatabilir. Aksi takdirde ödemeler ağustos maaşlarına kalabilir. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, 2000 sonrası emekliler için de intibak düzenlemesi yapılması gerektiğini belirterek, “Özellikle dar gelirli emeklilerimize mutlaka bir iyileştirme yapılmalıdır” dedi.
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Büyük karara saatler kaldı: Zamlı maaşlar bugün belli oluyor, kim ne kadar maaş alacak?

08:42 16.07.2024
© AAMemur maaş zammı
Memur maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
© AA
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Emekli maaş zammı için beklenen gün geldi. Yaklaşık 2 milyon kişi sıfır zam alınca en düşük emekli maaşı düzenlemesi gündeme geldi. Bugün, vergi yasa tasarısı içinde Meclis’e gelecek olan emekliye ek zam düzenlemesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını dün akşam verdi. Peki emekli zammı ne olacak? Kim ne kadar maaş alacak?
Emekli maaş zammı düzenlemesi, bugün Meclis’e sunulacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe girecek. Bu düzenleme, yaklaşık 2 milyon emekli için önemli bir iyileştirme sağlayacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 24.73 olarak belirlenmişti. Ancak yaklaşık 2 milyon kişi sıfır zam alınca en düşük emekli maaşı düzenlemesi gündeme geldi.
Kök maaşı 8 bin 17 TL’nin altında olan 1.8 milyon emekli, halihazırda 10 bin TL almaya devam ediyor. Ancak kök maaşı 8 bin 17 TL ile 10 bin TL arasında olanlar, zam farkından yeterince yararlanamıyor. Peki, en düşük emekli maaşı için konuşulan formüller neler? Bu hafta yasalaşması halinde zamlı maaşlar bu ayki maaş takvimine yetişir mi?
Bugün, vergi yasa tasarısı içinde Meclis’e gelecek olan emekliye ek zam düzenlemesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını dün akşam verdi.
Ekonomi Gazetesi’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan raporda, en düşük emekli maaşı alanlara bin 500, 2 bin ve 2 bin 500 TL zam yapılmasının bütçeye yükü kalem kalem anlatıldı. Yapılacak zammın Hazine’den karşılanacağı belirtildi. AK Parti cephesinden yapılan açıklamada zam düzenlemesinin bugün açıklanacağı ifade edildi.

Seyyanen zam var mı?

AK Parti’de ise beklentinin yapılacak zammın tüm emeklileri kapsaması yönünde. Kabineden bu karar çıkar mı? AK Partililer, “Çıkması lazım. Bu durumu seçmene anlatamayız. Ama bütçe de yeterli değil” değerlendirmeleri yapıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri i̇çin zam seçenekleri

Masadaki ilk seçenek, en düşük emekli maaşının 11 bin 500 TL'ye yükseltilmesi. Ancak bu oranın zamma yansıması en düşük ihtimal olarak görülüyor. En güçlü ihtimal ise 12 bin TL formülü. Bu formülün aylık bütçeye maliyeti yaklaşık 3 milyar TL, 6 aylık maliyeti 17 milyar TL, yıllık ise 34 milyar TL olacak. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL olması halinde ise aylık bütçeye maliyetin yaklaşık 5.5 milyar TL, 6 aylık bütçeye 30-32 milyar TL, yıllık maliyetin ise 60-64 milyar TL’yi bulması bekleniyor.

Masadaki formüller

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada, “Haziran ayı enflasyon verisi 1,64 olarak belirlendikten sonra 2024 ilk yarıyılının enflasyonu yüzde 24,73 olarak netleşmiş oldu. SSK, Bağ-Kur emeklilerimize belirlenen yüzde 24,73’lük enflasyon farkı maaşlara yansıyacak. Ancak bu fark, taban aylık olan 10 bin TL’yi geçemediğinden hükümet, en düşük emekli maaşı için yeni formüller üzerinde çalışıyor” dedi ve ekledi:
Konuşulan formüller arasında 10 bin TL olan taban aylığın 11 bin 500, 12 bin, 12 bin 500 veya 13 bin TL’ye yükseltilmesi bulunuyor. Bu ihtimallerin bütçeye olası etkisi ve kaç emekliyi kapsadığı konusundaki çalışmalar devam ediyor.

Yasal süreç ve zamanlama

Taban maaş artışı ve seyyanen zam gibi ek ödemeler mutlaka Meclis sürecinden geçmelidir. Meclis’te plan ve bütçe görüşmeleri sonrası Genel Kurul’a gelip onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanının imzalamasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girecektir.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kabine toplantısının ardından konunun Meclis’e sevk edileceğini belirtti. Meclis süreci nedeniyle ödemelerin bu aya yetişmesi zor görünüyor. Ancak bu hafta yasalaşırsa, ayın son haftasında ek ödemeler hesaplara yatabilir. Aksi takdirde ödemeler ağustos maaşlarına kalabilir.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, 2000 sonrası emekliler için de intibak düzenlemesi yapılması gerektiğini belirterek, “Özellikle dar gelirli emeklilerimize mutlaka bir iyileştirme yapılmalıdır” dedi.
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