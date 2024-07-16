https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/meteorolojiden-10-sehre-sari-kodlu-alarm-istanbulda-onumuzdeki-4-gun-sehir-icinde-dolasmayin-1085886165.html

Meteoroloji'den 10 şehre sarı kodlu alarm: 'İstanbul'da önümüzdeki 4 gün şehir içinde dolaşmayın'

Meteoroloji'den 10 şehre sarı kodlu alarm: 'İstanbul'da önümüzdeki 4 gün şehir içinde dolaşmayın'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, bazı illerde sağanak yağış beklenirken, 10 il için sarı kodlu uyarı... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T07:56+0300

2024-07-16T07:56+0300

2024-07-16T07:56+0300

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, yurdun iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 2-6 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi öngörülüyor.Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarılarıMeteoroloji, Ardahan, Ağrı ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda, Marmara'nın güneyi ve Kuzey ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor.Sarı kodlu uyarı yapılan i̇llerMeteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı yapılan iller şunlar:Bölgesel kuvvetli sağanak uyarılarıİstanbul'da sıcaklık ve nem uyarısıProf. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da nemin öğlen saatlerinde yüzde 40, akşam ve gece ise yüzde 90'a ulaşacağını belirtti. Gece en düşük sıcaklığın 25 derece olacağını ve bu durumun ciddi sağlık riskleri oluşturacağını ifade etti.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.EGEParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli çevrelerinin yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyi ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin'in yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. .DOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeyt ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı,Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, Diyarbakır'ın kuzey çevrelerinin bu akşam saatlerinde parçalı bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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