Meteoroloji'den 10 şehre sarı kodlu alarm: 'İstanbul'da önümüzdeki 4 gün şehir içinde dolaşmayın'
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, bazı illerde sağanak yağış beklenirken, 10 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için ise "Şehir içinde dolaşmayın" uyarısını yaptı. Peki, 16 Temmuz hava durumu nasıl? Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, yurdun iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 2-6 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi öngörülüyor.
Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarıları
Meteoroloji, Ardahan, Ağrı ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda, Marmara'nın güneyi ve Kuzey ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Sarı kodlu uyarı yapılan i̇ller
Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı yapılan iller şunlar:
Afyonkarahisar
Antalya
Burdur
Çankırı
Çorum
Denizli
Isparta
Kastamonu
Konya
Karabük
Bölgesel kuvvetli sağanak uyarıları
Batı Karadeniz: Kastamonu, Karabük ve Çankırı ile Çorum'un batısında yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.
Doğu Karadeniz: Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Doğu Akdeniz: Mersin'in doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye'nin kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.
İstanbul'da sıcaklık ve nem uyarısı
Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da nemin öğlen saatlerinde yüzde 40, akşam ve gece ise yüzde 90'a ulaşacağını belirtti. Gece en düşük sıcaklığın 25 derece olacağını ve bu durumun ciddi sağlık riskleri oluşturacağını ifade etti.
Bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 23°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 25°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli çevrelerinin yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyi ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli çevrelerinin yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyi ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 24°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 26°C, 38°C
Az bulutlu
Az bulutlu
MANİSA 26°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 27°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 26°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 25°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin'in yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. .
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin'in yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. .
AMASYA 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 19°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 24°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 25°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeyt ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı,Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeyt ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı,Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 14°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 36°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 15°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, Diyarbakır'ın kuzey çevrelerinin bu akşam saatlerinde parçalı bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, Diyarbakır'ın kuzey çevrelerinin bu akşam saatlerinde parçalı bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 25°C, 41°C
Az bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam saatlerinde parçalı bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam saatlerinde parçalı bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık