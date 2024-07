https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/abddeki-son-anketler-trump-diyor-1085914262.html

ABD'deki son anketler Trump diyor

ABD'deki son anketler Trump diyor

Sputnik Türkiye

ABD'de yapılan en son ankette, kasım ayındaki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden resmen adaylığı onaylanan Trump'ın, seçim sonuçlarını belirleyecek... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T19:37+0300

2024-07-16T19:37+0300

2024-07-16T19:37+0300

dünya

abd başkanlık seçimleri

donald trump

joe biden

abd demokrat parti

cumhuriyetçi parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085914106_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9997bfaaed564e80c3bf7f49a9789234.jpg

The Times/SAY 24 tarafından yapılan anket, Donald Trump ile Biden'ın salıncak eyaletlerdeki son oy oranını ortaya koyarken, ankette, ABD'de başkanlık seçimlerinin belirlenmesinde kilit rol oynayan salıncak eyaletler Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pensilvanya ve Wisconsin’da Trump’ın Biden'a karşı yarışı önde götürdüğü görüldü.Trump, 7 puan ile Biden'a en büyük farklı Arizona'da atarken, Wisconsin'de 5, North Carolina, Georgia ve Nevada'da 4'er, Pensilvanya'da 3 ve Michigan'da da 2 puan önde çıktı.Bu salıncak eyaletlerde ankete katılanların yaklaşık yüzde 10'u hala tam karar vermediğini söylerken, kasımdaki seçimlere bağımsız aday olarak katılan Robert F. Kennedy Jr.'ye oy vermeyi düşündüğünü söyleyenlerin oranı ise yüzde 3 ile 5 arasında kaldı.Ankette, Biden'ın söz konusu 7 eyalette Trump'ın gerisinde kalmasına rağmen, Demokrat Senato adaylarının ise yarışta Cumhuriyetçi rakiplerinin önünde gitmesi dikkati çekti.Anket, 7 eyaletin her birinde, 4-12 Temmuz tarihlerinde yaklaşık 1000 katılımcıyla gerçekleştirildi.ABD'de yapılan Başkanlık veya ara seçimlerin kaderini, her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve 'salıncak eyalet' olarak nitelendirilen eyaletler belirliyor. Partiler, kampanya çalışmalarını özellikle kritik öneme sahip kararsız seçmen olarak gördükleri bu salıncak eyaletlerde yoğunlaştırıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/donald-trump-suikast-sonrasi-ilk-kez-kameralar-karsisina-cikti-kongrede-kahraman-gibi-karsilandi-1085891814.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd başkanlık seçimleri, donald trump, joe biden, abd demokrat parti, cumhuriyetçi parti