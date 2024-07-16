https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/abddeki-son-anketler-trump-diyor-1085914262.html
ABD'deki son anketler Trump diyor
ABD'deki son anketler Trump diyor
Sputnik Türkiye
ABD'de yapılan en son ankette, kasım ayındaki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden resmen adaylığı onaylanan Trump'ın, seçim sonuçlarını belirleyecek... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T19:37+0300
2024-07-16T19:37+0300
2024-07-16T19:37+0300
dünya
abd başkanlık seçimleri
donald trump
joe biden
abd demokrat parti
cumhuriyetçi parti
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The Times/SAY 24 tarafından yapılan anket, Donald Trump ile Biden'ın salıncak eyaletlerdeki son oy oranını ortaya koyarken, ankette, ABD'de başkanlık seçimlerinin belirlenmesinde kilit rol oynayan salıncak eyaletler Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pensilvanya ve Wisconsin’da Trump’ın Biden'a karşı yarışı önde götürdüğü görüldü.Trump, 7 puan ile Biden'a en büyük farklı Arizona'da atarken, Wisconsin'de 5, North Carolina, Georgia ve Nevada'da 4'er, Pensilvanya'da 3 ve Michigan'da da 2 puan önde çıktı.Bu salıncak eyaletlerde ankete katılanların yaklaşık yüzde 10'u hala tam karar vermediğini söylerken, kasımdaki seçimlere bağımsız aday olarak katılan Robert F. Kennedy Jr.'ye oy vermeyi düşündüğünü söyleyenlerin oranı ise yüzde 3 ile 5 arasında kaldı.Ankette, Biden'ın söz konusu 7 eyalette Trump'ın gerisinde kalmasına rağmen, Demokrat Senato adaylarının ise yarışta Cumhuriyetçi rakiplerinin önünde gitmesi dikkati çekti.Anket, 7 eyaletin her birinde, 4-12 Temmuz tarihlerinde yaklaşık 1000 katılımcıyla gerçekleştirildi.ABD'de yapılan Başkanlık veya ara seçimlerin kaderini, her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve 'salıncak eyalet' olarak nitelendirilen eyaletler belirliyor. Partiler, kampanya çalışmalarını özellikle kritik öneme sahip kararsız seçmen olarak gördükleri bu salıncak eyaletlerde yoğunlaştırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/donald-trump-suikast-sonrasi-ilk-kez-kameralar-karsisina-cikti-kongrede-kahraman-gibi-karsilandi-1085891814.html
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abd başkanlık seçimleri, donald trump, joe biden, abd demokrat parti, cumhuriyetçi parti
abd başkanlık seçimleri, donald trump, joe biden, abd demokrat parti, cumhuriyetçi parti
ABD'deki son anketler Trump diyor
ABD'de yapılan en son ankette, kasım ayındaki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden resmen adaylığı onaylanan Trump'ın, seçim sonuçlarını belirleyecek kararsız seçmenlerin bulunduğu ‘salıncak eyaletler’de (swing states) rakibi Demokrat Partinin adayı Başkan Joe Biden'ın önüne geçtiği belirtildi.
The Times/SAY 24 tarafından yapılan anket, Donald Trump ile Biden'ın salıncak eyaletlerdeki son oy oranını ortaya koyarken, ankette, ABD'de başkanlık seçimlerinin belirlenmesinde kilit rol oynayan salıncak eyaletler Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pensilvanya ve Wisconsin’da Trump’ın Biden'a karşı yarışı önde götürdüğü görüldü.
Trump, 7 puan ile Biden'a en büyük farklı Arizona'da atarken, Wisconsin'de 5, North Carolina, Georgia ve Nevada'da 4'er, Pensilvanya'da 3 ve Michigan'da da 2 puan önde çıktı.
Bu salıncak eyaletlerde ankete katılanların yaklaşık yüzde 10'u hala tam karar vermediğini söylerken, kasımdaki seçimlere bağımsız aday olarak katılan Robert F. Kennedy Jr.'ye oy vermeyi düşündüğünü söyleyenlerin oranı ise yüzde 3 ile 5 arasında kaldı.
Ankette, Biden'ın söz konusu 7 eyalette Trump'ın gerisinde kalmasına rağmen, Demokrat Senato adaylarının ise yarışta Cumhuriyetçi rakiplerinin önünde gitmesi dikkati çekti.
Anket, 7 eyaletin her birinde, 4-12 Temmuz tarihlerinde yaklaşık 1000 katılımcıyla gerçekleştirildi.
ABD'de yapılan Başkanlık veya ara seçimlerin kaderini, her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve 'salıncak eyalet' olarak nitelendirilen eyaletler belirliyor. Partiler, kampanya çalışmalarını özellikle kritik öneme sahip kararsız seçmen olarak gördükleri bu salıncak eyaletlerde yoğunlaştırıyor.