https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/donald-trump-suikast-sonrasi-ilk-kez-kameralar-karsisina-cikti-kongrede-kahraman-gibi-karsilandi-1085891814.html

Donald Trump, suikast sonrası ilk kez kameralar karşısına çıktı: Kongrede 'kahraman' gibi karşılandı

Donald Trump, suikast sonrası ilk kez kameralar karşısına çıktı: Kongrede 'kahraman' gibi karşılandı

Sputnik Türkiye

Donald Trump suikast sonrası ilk kez halka açık bir yerde görüldü. 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T10:08+0300

2024-07-16T10:08+0300

2024-07-16T10:09+0300

dünya

donald trump

suikast

suikast girişimi

başkan yardımcısı

demokrat

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Dün başkan yardımcısını açıklayan ABD Başkan Adayı Donald Trump, bugün ilk defa kameraların karşısına çıktı. Suikast girişiminde şanş eseri kulağından yararlanan Trump, Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'de kulağında sargıyla görüldü. Kongreye girmesiyle birlikte Trump adeta bir kahraman gibi karşılandı, 'ABD, ABD' sloganları attı. Trump'un başkan yardımcısı Vance kimdir?ABD eski Başkanı Donald Trump, Ohio Senatörü J.D. Vance’i başkanlık seçimlerinde yardımcısı olarak seçtiğini duyurmuştu. Politikacı, Ukrayna’ya milyarlarca dolarlık yardımlara yönelik eleştirileriyle ve Rusya’yla görüşmelerin başlatılması yönündeki çağrılarıyla biliniyor. Vance, Kiev’in beyan ettiği 1991 sınırlarına geri dönülmesi hedefinin gerçekçi dışı olduğunu, Ukrayna’nın tarafsız bir ülke olması ve toprak anlaşmazlıklarının dondurulması gerektiğini savunuyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, genel olarak arabulucuların çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını, ama Ukrayna’daki çatışmanın sadece aracılarla çözüme kavuşturmanın mümkün olmadığını dile getirmişti. Putin, hiçbir aracının Moskova ve Kiev arasındaki nihai belgeyi imzalama yetkisine sahip olmayacağını anlatmıştı.

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Sputnik Türkiye

donald trump, suikast, suikast girişimi, başkan yardımcısı, demokrat