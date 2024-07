https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/trumpi-vuran-saldirganin-evinde-supheli-cihaz-bulundu-1085863562.html

Trump'ı vuran saldırganın evinde 'şüpheli' cihaz bulundu

Trump'ı vuran saldırganın evinde 'şüpheli' cihaz bulundu

15.07.2024

ABD Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) atıfta bulunan Washington Post, olay yerinde öldürülen şüpheli Thomas Matthew Crooks'un evindeki aramalarda ikinci bir şüpheli cihaza rastlandığını bildirirken, daha önce Associated Press (AP) haber ajansı, kolluk kuvvetlerine dayandırdığı haberinde şüphelinin evinde patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulunduğunu duyurmuştu.Wall Street Journal gazetesi ise şüphelinin arabasında patlayıcı düzenekler bulunduğunu yazdı.Trump'a suikast girişiminde şüphe uyandıran ayrıntıABD Federal Soruşturma Bürosu, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik silahlı saldırıyı "suikast girişimi ve iç terör eylemi" olarak soruşturacağını açıklarken, bu saldırıyı irdeleyen eski CIA analisti Larry Johnson, YouTube kanalı Dialogue Works'te yaptığı açıklamada, ABD Gizli Servisi'nin Donald Trump'ın konuşmasında güvenliği kontrol etme konusunda doğru bir iş yapmadığını ve bu nedenle silahlı saldırganın siyasetçiye bu kadar yaklaşabildiğini söyledi.Johnson, “Güvenliğin sadece mekanı değil, tüm çevreyi baştan sona taraması gerekiyordu. Bu tür durumlarda, ateş etme potansiyeli olan kişileri her yönden, en az 500 yarda (457 metre) ve hatta bu mesafeden daha uzak bir mesafeden görmeniz gerekir” ifadelerini kullandı.Uzman, saldırganın bulunduğu binanın çatısının Trump'ın konuşma yaptığı yerden 118 metre uzakta olduğuna da dikkat çekerek, “Olaydan önce bile oraya (çatıya) bir Gizli Servis ajanı yerleştirmeleri gerekirdi. Ama yapmadılar" diye vurguladı.Bu olaydan sadece iki sonuç çıkarılabileceğini savunan Johnson, sözlerini, “Ya Gizli Servis tamamen beceriksizdir ve sadece işini yapmamıştır, ya da çalışanları suikast girişiminin planlanmasına dahil olmuştur” diye tamamladı.Trump ise kendisine karşı düzenlenen suikast girişiminin ardından saldırganı tek bir atışla etkisiz hale getiren Gizli Servis'in çalışmasını ‘fantastik’ olarak nitelendirdi.Görgü tanıkları, polisi önceden saldırganla ilgili uyardıklarını iddia ettiBirden fazla görgü tanığı, eski başkan Donald Trump'ın Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingindeki polis görevlilerini, çatıdaki şüpheli ateş açmadan dakikalar önce bilgilendirdiklerini öne sürdü.ABD basınına konuşan Greg Smith adlı bir katılımcı, saldırganın, izleyiciler tarafından saldırıyı düzenlemeden dakikalar önce görüldüğünü iddia etti.Saldırganın sürünerek çatıya çıktığını gördüğünü kaydeden Smith, saldırganın bir silah taşıdığının açıkça görüldüğünü ve etkisiz hale getirilmeden "3-4 dakika" çatıda kaldığını da dile getirdi.Polis güçlerinin etrafta dolandığını aktaran Smith, "Biz 'şu çatıda silahlı birisi var' dedik" ifadesiyle polise saldırganı bildirdiklerini, ancak polisin herhangi bir müdahalede bulunmadığını belirtti.ABD Gizli Servisi yetkililerinin, miting alanındaki bir ahırdan kendisine baktığını görebildiğini kaydeden Smith, "Gizli servis ahırın tepesinden bize bakıyordu. Çatıyı işaret ettim. Elim çatıyı işaret eder halde öylece duruyordum. Sonra bir baktım 5 el ateş edilmiş" ifadesini kullandı.Smith, Gizli Servis'in dürbünle kendisine baktığını belirlediğini anlatarak, "Çatının eğimi sebebiyle muhtemelen saldırganı göremediler, ama burası büyük bir alan değil neden her çatıda Gizli Servis yetkilisi yok? Bu bir güvenlik hatası, yüzde yüz güvenlik hatası" dedi.CBS News'a konuşan başka bir görgü tanığı ise "Etrafıma bakıyordum ve binalardan birinin tepesinde bir adamın bir binadan diğerine geçtiğini gördüm ve gidip polis memuruna onun çatıda olduğunu söyledim. Yerime döndüğümde, insanların durdukları yerden bu kişiyi hala görebildiklerini duydum" bilgisini paylaştı.Polis memuruna, bulunduğu yere gelirse saldırganı görebileceğini söylemek için geri döndüğünü vurgulayan tanık, hemen sonrasında silah sesleri duyduğunu kaydetti.

