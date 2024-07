https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/biden-kizisan-siyaseti-sogutmanin-zamani-geldi-1085862496.html

Biden: Kızışan siyaseti soğutmanın zamanı geldi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi partiden başkanlık için yarışan Donald Trump’a yönelik suikast girişimi için, “Bu şiddetin normalleştirilmesine izin... 15.07.2024, Sputnik Türkiye

Pennsylvania’daki seçim mitingi sırasında eski başkan Trump’a yönelik suikast girişimi nedeniyle Beyaz Saray’dan ulusa seslenen Biden, “ABD tarihi boyunca daha önce gidilen bu yola girmemeliyiz" diyerek, başkanlara yapılan suikastlere atıfta bulundu.Biden, her iki partiden siyasilerin hedef alınması ile şiddetin bir çözüm olamayacağını söyledi.ABD Başkanı, "Amerika'da bu tür şiddete, istisnasız bir şekilde yer yoktur. Bu şiddetin normalleştirilmesine izin veremeyiz. Biliyorsunuz, bu ülkedeki siyasi sicil çok kızıştı. Artık bunu soğutmanın zamanı geldi. Hepimizin bu konuda sorumluluğu var" dedi.‘Seçim yaklaştıkça hepimiz bir sınav ile karşı karşıyayız’Biden, kasım ayında yapılacak seçimlerin "ABD’nin geleceği" için önemli olduğunu vurgulayarak, ancak ülkeyi yönetme konusunda farklı görüşlerin bulunmasının demokrasinin bir parçası olduğunun altını çizerek, "Seçim yaklaştıkça hepimiz bir sınav ile karşı karşıyayız, seçimin önemi ne kadar yüksekse, tutkular da o kadar hararetli oluyor. Bu, ne kadar güçlü olursa olsun, inançlarımızın asla şiddete dönüşmemesi konusunda her birimize ek bir yük getirmektedir” diye konuştu.Demokrasi için sokakta şiddet değil sandıkta eylem çağrısında bulunan Biden, “ABD’de farklılıklarımızın getirdiği sorunu sandıkta çözeriz. Bunu kurşun ile değil sandık ile yapmalıyız. Amerika'yı değiştirme gücü her zaman halkın elinde olmalıdır, suikastçinin elinde değil” ifadelerini kullandı.Biden, ABD’de nefretin yeri olmadığının altını çizerek, “Artık bizim için hiçbir şey birlik olmaktan daha önemli değil. Bunu yapabiliriz” dedi.Fico’nun senaryosu doğru mu çıkıyor?Slovakya’da 15 Mayıs'ta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandıktan sonra yakın zamanda görevine dönen Başbakan Robert Fico, Trump’a yönelik suikast girişimini ‘taklitçi senaryo’ olarak nitelendirmiş, bu girişimi uzlaşma ve sükunet çağrılarının takip edeceği konusunda uyarmıştı.Kendisinin de kısa süre önce bir suikast girişiminden kurtulduğuna atıfta bulunan Fico, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi muhaliflerinin, birileri eline silah alana kadar halkı kışkırtmaya çalıştığını vurgularken, ABD'deki ‘taklitçi’ vurulma senaryosunun Slovakya'dakiyle aynı olduğunu söyledi.Fico, sosyal medya hesabında, “Senaryo bir taklit gibi. Trump'ın siyasi muhalifleri onu engellemeye çalışıyor ve başarısız olduklarında da zavallı bir adam silaha sarılana kadar halkı kışkırtmaktan başka bir şey yapmıyorlar" diye yazdı.Slovakya Başbakanı, bu suikast girişimini ‘uzlaşma, sükunet ve bağışlama ihtiyacına' ilişkin konuşmaların takip edeceğini de sözlerine ekledi.Simonyan: Lee Harvey Oswald devreye girdiSputnik haber ajansını da bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Trump’a karşı düzenlenen başarısız suikast girişimini değerlendirdiği paylaşımında, ABD’de uygunsuz bir politikacıdan kurtulmanın yolları tükendiğinde, “Lee Harvey Oswald'ın devreye girdiğini” hatırlattı.Amerika'yı izlemenin, senaristlerin hayal gücünün uzun zaman önce tükendiği ve bölümden bölüme kendilerini tekrarladıkları bir TV dizisini seyretmeye benzediğine dikkat çeken Simonyan, “Karakterlere ev terliği gibi alışsak bile izlemeye devam ediyoruz. Uygunsuz bir başkandan kurtulmanın diğer yolları tükendiğinde, eski dost Lee Harvey Oswald devreye giriyor” ifadesini kullandı.Lee Harvey Oswald, 1963 yılında ABD Başkanı John F. Kennedy'yi vurarak öldürmüştü. Oswald tutuklandıktan iki gün sonra vurularak hayatını kaybetmişti.Trump'a suikast girişimiCumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

