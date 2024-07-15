https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/topuklu-yaylasi-gokyuzu-fotografcilarinin-yeni-bulusma-noktasi-oluyor--1085880834.html
Topuklu Yaylası, gökyüzü fotoğrafcılarının yeni buluşma noktası oluyor
Topuklu Yaylası, gökyüzü fotoğrafcılarının yeni buluşma noktası oluyor
Sputnik Türkiye
Denizli'nin Beyağaç ilçesinde bulunan bin 700 rakımlı Topuklu Yaylası, 4 gün boyunca yurt içi ve yurt dışından katılan binlerce gökyüzü meraklısını ağırladı. 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T19:57+0300
2024-07-15T19:57+0300
2024-07-15T19:57+0300
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yayla
denizli
gökyüzü
uluslararası gökyüzü gözlem etkinliği
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Bin 700 rakıma sahip Türkiye’nin en karanlık noktalarından olan Topuklu Yaylası'nda gerçekleştirilen etkinliğe yurt genelinde yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Önceki yıllara oranla katılım sayılarında ciddi artış gözlemlenen şenlikte gökyüzü meraklıları için unutulmaz anlar yaşandı. Astrofotoğrafçılık uzmanları gökyüzünde birbirinden özel kareleri yakalarken, misafirlere ise gökyüzünü anlatıldı.Gözlem alanında, profesyonel ve amatörlerden oluşan yaklaşık 30 gökbilimcinin getireceği teleskoplarla, ülkenin en karanlık bölgelerinden biri olan Topuklu Yaylasında, tüm katılımcılara açık olarak, bir yandan gökyüzü gözlemi yapılırken, bir yandan da gök cisimlerinin fotoğrafları çekildi. Etkinliğin her yıl geliştirilerek devam ettirilmesi ve Topuklu Yaylası'nın “Astro Turizm Destinasyonu” olarak anılarak tanınması hedefleniyor. Katılım artıyorTopuklu Yaylası'nın Uluslararası Gözlem Enstitüsü verilerine göre en karanlık ve sessiz yer olduğunu ifade eden Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, “Denizli ile Muğla arasında Topuklu Yaylası'ndayız. Uluslararası Gözlem Enstitüsü verilerine göre en karanlık ve sessiz yer olarak belirlenmek üzere. Gökyüzü görseli ile ilgilenen kişilerin aradığı her şey var. Katılanlar için her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Beyağaç halkını yeni yüzlerle tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Plakalara baktığımızda Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Trabzon, Kayseri, Antalya, İzmir illerinden gelenler olduğunu görüyoruz. Gökyüzü ile uğraşanların yüzde 90'ı burada. Katılım oranı 3 bine yaklaştık. Normal şartlarda katılım oranımızın 3 binin üzerindeydi ama yağış nedeniyle biraz düşüş oldu. Geçen yıllara oranla katılım iki katına çıkmış durumda” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/gokyuzunden-suzulen-isik-kumesiyle-ilgili-uzmanlardan-aciklama-goktasi-hizinda-degildi-1085592978.html
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uzay, yayla, denizli, gökyüzü, uluslararası gökyüzü gözlem etkinliği
uzay, yayla, denizli, gökyüzü, uluslararası gökyüzü gözlem etkinliği
Topuklu Yaylası, gökyüzü fotoğrafcılarının yeni buluşma noktası oluyor
Denizli'nin Beyağaç ilçesinde bulunan bin 700 rakımlı Topuklu Yaylası, 4 gün boyunca yurt içi ve yurt dışından katılan binlerce gökyüzü meraklısını ağırladı.
Bin 700 rakıma sahip Türkiye’nin en karanlık noktalarından olan Topuklu Yaylası'nda gerçekleştirilen etkinliğe yurt genelinde yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Önceki yıllara oranla katılım sayılarında ciddi artış gözlemlenen şenlikte gökyüzü meraklıları için unutulmaz anlar yaşandı. Astrofotoğrafçılık uzmanları gökyüzünde birbirinden özel kareleri yakalarken, misafirlere ise gökyüzünü anlatıldı.
Gözlem alanında, profesyonel ve amatörlerden oluşan yaklaşık 30 gökbilimcinin getireceği teleskoplarla, ülkenin en karanlık bölgelerinden biri olan Topuklu Yaylasında, tüm katılımcılara açık olarak, bir yandan gökyüzü gözlemi yapılırken, bir yandan da gök cisimlerinin fotoğrafları çekildi.
Etkinliğin her yıl geliştirilerek devam ettirilmesi ve Topuklu Yaylası'nın “Astro Turizm Destinasyonu” olarak anılarak tanınması hedefleniyor.
Topuklu Yaylası'nın Uluslararası Gözlem Enstitüsü verilerine göre en karanlık ve sessiz yer olduğunu ifade eden Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, “Denizli ile Muğla arasında Topuklu Yaylası'ndayız. Uluslararası Gözlem Enstitüsü verilerine göre en karanlık ve sessiz yer olarak belirlenmek üzere. Gökyüzü görseli ile ilgilenen kişilerin aradığı her şey var. Katılanlar için her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Beyağaç halkını yeni yüzlerle tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Plakalara baktığımızda Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Trabzon, Kayseri, Antalya, İzmir illerinden gelenler olduğunu görüyoruz. Gökyüzü ile uğraşanların yüzde 90'ı burada. Katılım oranı 3 bine yaklaştık. Normal şartlarda katılım oranımızın 3 binin üzerindeydi ama yağış nedeniyle biraz düşüş oldu. Geçen yıllara oranla katılım iki katına çıkmış durumda” dedi.