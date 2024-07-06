https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/gokyuzunden-suzulen-isik-kumesiyle-ilgili-uzmanlardan-aciklama-goktasi-hizinda-degildi-1085592978.html

Gökyüzünden süzülen ışık kümesiyle ilgili uzmanlardan açıklama: 'Göktaşı hızında değildi'

Gökyüzünden süzülen ışık kümesiyle ilgili uzmanlardan açıklama: 'Göktaşı hızında değildi'

Sputnik Türkiye

Türkiye'de çok sayıda ilden görüntülenen ışık kümeleriyle ilgili uzmanlardan açıklamalar geldi. Uzmanların ortak görüşü söz konusu görüntülerin bir göktaşına... 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T12:24+0300

2024-07-06T12:24+0300

2024-07-06T12:30+0300

türkiye

meteor

göktaşı

uzman

ışık

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Uzmanlar, dün akşam İstanbul ve pek çok ilde gökyüzünden süzülen parlak ışık kümesinin göktaşı değil, uzay çöpü olabileceği değerlendirmesinde bulundu.İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı değerlendirmede dün akşam İstanbul ve bazı illerde arka arkaya dizilmiş şekilde 3- 4 tane parlak bir ışık kümesinin görüldüğünü ve düşüşünün uzun sürdüğünü belirterek şunları söyledi:'Göktaşı hızında değildi'Düşen şeyin bulunması halinde ne olduğunun tam olarak belirlenebileceğini vurgulayan Esenoğlu, şöyle devam etti:'Göktaşının yanarak hızla yoluna devam etmesi beklenir'Türk Astronomi Derneği Üyesi Astronom Duygu Esendemir yaşanan olayın ardından farklı yerlerdeki görüntüleri inceleyerek bazı analizlerde bulunduklarını belirtti ve şu değerlendirmede bulundu:Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz da ışık kütlesinin hızı dolayısıyla meteordan çok uzay çöpüne benzediğini ifade etti.Bu konuda yayınlanan görüntüleri izlediğini ve mevcut görüntüler üzerinden net bir şey söylemenin zor olduğunu dile getiren Yılmaz, "İlk izlenelim olarak, görüntülere baktığımızda o cisim meteora benzemiyor. Çünkü atmosfere giren cismin hızı biraz düşük duruyor. Meteorlar çok daha hızlı atmosfere giriş yapıyorlar. En düşüğünün saatteki hızı 40 bin kilometre ve bu 260 bin kilometreye kadar çıkabiliyor ama oradaki görüntüye baktığımızda düşük hızlı bir cisme benziyor. Bir uzay çöpü olma ihtimali var" diye konuştu.'Uzay istasyonundan ya da roketlerden kopan bir parça olabilir'Uzayda binlerce uydu bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Gökyüzünde görünen, bu uydulardan, uzay istasyonundan ya da roketlerden kopan bir parça olabilir" dedi.Düşen cismin etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, şöyle dedi:'Uzak dursunlar ve hemen yetkililere haber versinler'Yılmaz, meteor düşmelerinin doğal süreçler olduğuna işaret ederek, "Dünyaya her yıl binlercesi zaten düşüyor. Bazıları böyle irili ufaklı oluyor, bazıları birazcık daha büyük olabiliyor. Burada da anormal bir durum yok. Yeter ki 30 metreden daha büyük çaplı meteorlar düşmesin. Bizim en büyük korkumuz onlar. Çünkü gerçekten dünyaya ciddi hasarlar, zararlar verebilir" ifadelerini kullandı.Yılmaz, gökyüzünden düşen bir parçaya rastlanması durumunda buna dokunulmaması gerektiğini ifade ederek, "Çünkü bunlar zaman zaman radyasyon içerebiliyor. Uzak dursunlar ve hemen yetkililere haber versinler" uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/istanbulda-gozle-gorunur-buyuklukte-goktasi-goruldu-1085581792.html

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