https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/12-bin-tl-icin-bekleyisi-suren-emekliler-dikkat-temmuza-yetisecek-mi-kimler-yararlanamayacak-1085860826.html

12 bin TL için bekleyişi süren emekliler dikkat: Temmuz'a yetişecek mi? Kimler yararlanamayacak?

12 bin TL için bekleyişi süren emekliler dikkat: Temmuz'a yetişecek mi? Kimler yararlanamayacak?

Sputnik Türkiye

En düşük emekli aylığının 12 bin liraya yükseltilmesi konusundaki çalışmaların bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Peki, Kimler yararlanacak? Temmuza yetişir mi?.. 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T07:40+0300

2024-07-15T07:40+0300

2024-07-15T07:40+0300

temmuz

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

ekonomi

refah paketi

refah payı

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Haziran ayı enflasyonunun ortaya çıkması sonrası 6 aylık enflasyon yüzde 24.7 olarak gerçekleşti. Bu rakam, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için temmuz ayı zam oranını ifade ediyor. Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşmeden belirlenen yüzde 10 zam ve enflasyon farkıyla birlikte zam oranı yüzde 19.3 olarak gerçekleşti. En düşük emekli maaşı ne kadar olur?SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bir kısmının hiç zam alamama riskine karşılık, en düşük emekli aylığının 12 bin TL’ye çıkarılması bekleniyor.Hali hazırda 10 bin TL olarak ödenen en düşük emekli aylığının 12 bin TL’ye çıkarılmasına yönelik düzenleme ile ilgili bilgiler geçtiğimiz hafta kamuoyunun gündemine geldi. Bu yönde hazırlanan çalışma Cumhurbaşkanı’na sunuldu. Cumhurbaşkanının yoğun diplomasi trafiği nedeniyle henüz nihai karar verilmediği düşünülüyor. Düzenlemenin Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.Kimler yararlanacak?Milliyet yazarı Cem Kılıç'ın haberine göre düzenleme ile 3,8 milyon emekli için uygulanan en düşük emekli aylığı 12 bin TL’ye yükseltilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3.8 milyonunun kök aylığı 10 bin TL’nin altında. Bu emeklilere ek ödeme dahil 10 bin TL ödeniyor. Bu rakamın 12 bin TL’ye yükseltilmesiyle emeklilere ek ödeme dahil 12 bin TL ödenmeye başlanacak.Zam almayan emeklilerTemmuza yetişir mi?Refah payı gelecek mi?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/meteorolojiden-son-dakika-siddetli-saganak-uyarisi-20-ile-sari-alarm-cok-kuvvetli-geliyor-1085859553.html

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