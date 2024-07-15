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12 bin TL için bekleyişi süren emekliler dikkat: Temmuz'a yetişecek mi? Kimler yararlanamayacak?
12 bin TL için bekleyişi süren emekliler dikkat: Temmuz'a yetişecek mi? Kimler yararlanamayacak?
Sputnik Türkiye
En düşük emekli aylığının 12 bin liraya yükseltilmesi konusundaki çalışmaların bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Peki, Kimler yararlanacak? Temmuza yetişir mi?.. 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T07:40+0300
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Haziran ayı enflasyonunun ortaya çıkması sonrası 6 aylık enflasyon yüzde 24.7 olarak gerçekleşti. Bu rakam, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için temmuz ayı zam oranını ifade ediyor. Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşmeden belirlenen yüzde 10 zam ve enflasyon farkıyla birlikte zam oranı yüzde 19.3 olarak gerçekleşti. En düşük emekli maaşı ne kadar olur?SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bir kısmının hiç zam alamama riskine karşılık, en düşük emekli aylığının 12 bin TL’ye çıkarılması bekleniyor.Hali hazırda 10 bin TL olarak ödenen en düşük emekli aylığının 12 bin TL’ye çıkarılmasına yönelik düzenleme ile ilgili bilgiler geçtiğimiz hafta kamuoyunun gündemine geldi. Bu yönde hazırlanan çalışma Cumhurbaşkanı’na sunuldu. Cumhurbaşkanının yoğun diplomasi trafiği nedeniyle henüz nihai karar verilmediği düşünülüyor. Düzenlemenin Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.Kimler yararlanacak?Milliyet yazarı Cem Kılıç'ın haberine göre düzenleme ile 3,8 milyon emekli için uygulanan en düşük emekli aylığı 12 bin TL’ye yükseltilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3.8 milyonunun kök aylığı 10 bin TL’nin altında. Bu emeklilere ek ödeme dahil 10 bin TL ödeniyor. Bu rakamın 12 bin TL’ye yükseltilmesiyle emeklilere ek ödeme dahil 12 bin TL ödenmeye başlanacak.Zam almayan emeklilerTemmuza yetişir mi?Refah payı gelecek mi?
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12 bin TL için bekleyişi süren emekliler dikkat: Temmuz'a yetişecek mi? Kimler yararlanamayacak?

07:40 15.07.2024
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Memur maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
© AA
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En düşük emekli aylığının 12 bin liraya yükseltilmesi konusundaki çalışmaların bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Peki, Kimler yararlanacak? Temmuza yetişir mi? Refah payı gelir mi?
Haziran ayı enflasyonunun ortaya çıkması sonrası 6 aylık enflasyon yüzde 24.7 olarak gerçekleşti. Bu rakam, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için temmuz ayı zam oranını ifade ediyor. Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşmeden belirlenen yüzde 10 zam ve enflasyon farkıyla birlikte zam oranı yüzde 19.3 olarak gerçekleşti.

En düşük emekli maaşı ne kadar olur?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bir kısmının hiç zam alamama riskine karşılık, en düşük emekli aylığının 12 bin TL’ye çıkarılması bekleniyor.
Hali hazırda 10 bin TL olarak ödenen en düşük emekli aylığının 12 bin TL’ye çıkarılmasına yönelik düzenleme ile ilgili bilgiler geçtiğimiz hafta kamuoyunun gündemine geldi. Bu yönde hazırlanan çalışma Cumhurbaşkanı’na sunuldu. Cumhurbaşkanının yoğun diplomasi trafiği nedeniyle henüz nihai karar verilmediği düşünülüyor. Düzenlemenin Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kimler yararlanacak?

Milliyet yazarı Cem Kılıç'ın haberine göre düzenleme ile 3,8 milyon emekli için uygulanan en düşük emekli aylığı 12 bin TL’ye yükseltilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3.8 milyonunun kök aylığı 10 bin TL’nin altında. Bu emeklilere ek ödeme dahil 10 bin TL ödeniyor. Bu rakamın 12 bin TL’ye yükseltilmesiyle emeklilere ek ödeme dahil 12 bin TL ödenmeye başlanacak.

Zam almayan emekliler

Kök aylığı 7 bin 710 TL ve altında olan emekliler, hiç zam almama riski ile karşı karşıya. 7 bin 710 TL’nin altındaki kök aylıklara yüzde 24,7’lik zam uygulansa bile, ek ödemeyle emekli aylıkları 10 bin TL’nin üzerine çıkmıyor. Bu durumda yaklaşık 1.8 milyon emekli olduğu tahmin ediliyor. Diğer yandan kök aylığı 9 bin 610 TL ve altındaki emekliler ise zam alabiliyor ancak zam oranı yüzde 24,7’ye ulaşmıyor. Bu durumdaki emeklilerin sayısı da yaklaşık 2 milyon kişi olarak tahmin ediliyor. Dolayısıyla 10 bin TL olarak ödenen en düşük emekli aylığının 12 bin TL’ye yükseltilmesi, 3,8 milyon emekli için hiç zam almama riskinin ortadan kalkmasını ve en az yüzde 20 oranında zam alınabilmesini sağlayacak.

Temmuza yetişir mi?

10 bin TL’lik rakamın 12 bin TL’ye yükseltilmesine dair düzenleme önümüzdeki hafta yapılırsa, 2024 Temmuz aylıklarından itibaren 12 bin TL’ye hak kazanılmış olacak. Ancak ödeme takvimi SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 17’sinden itibaren başlıyor ve SGK aylıkları 10 bin TL’ye göre hesaplayıp işlemleri tamamladı. Dolayısıyla değişiklik sonrası ek ödemeler temmuz ayı maaşlarına yetişmez. Ancak emeklilerin herhangi bir kaybı olmayacak ve ağustos ayının ilk haftası itibarıyla 12 bin TL’ye yükseltme nedeniyle doğacak farklar emeklilere ödenecek.

Refah payı gelecek mi?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik en düşük emekli aylığının 12 bin TL’ye yükseltilmesine yönelik düzenleme hazırlığı, memur ve memur emeklilerinde de yüzde 19,3’lük oranın artırılmasına yönelik beklenti doğurdu. Ocak ayında memur ve SSK – Bağ-Kur emeklileri arasındaki zam farkı, refah payı uygulaması ile eşitlenmişti. Şimdi SSK – Bağ-Kur emeklileri lehine olan zam farkının da refah payı ile eşitlenmesi talep ediliyor. Ancak bu yönde bir düzenleme olmayacağı yönünde pek çok açıklama yapıldı. Şu an için bu yönde bir çalışmanın olmadığını söylemek mümkün.
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