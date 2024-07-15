https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/meteorolojiden-son-dakika-siddetli-saganak-uyarisi-20-ile-sari-alarm-cok-kuvvetli-geliyor-1085859553.html

Meteoroloji'den son dakika şiddetli sağanak uyarısı: 20 şehre sarı alarm, 'Çok kuvvetli geliyor'

Meteoroloji'den son dakika şiddetli sağanak uyarısı: 20 şehre sarı alarm, 'Çok kuvvetli geliyor'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağış beklendiğini açıkladı. Erzurum, Kars ve Ardahan dahil olmak üzere 20 ile sarı... 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T07:20+0300

2024-07-15T07:20+0300

2024-07-15T07:22+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sıcaklık

sıcak

sıcak hava

sıcak hava genel müdürü

sıcak hava

en sıcak yıl

hava

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0e/1081674739_0:659:1125:1292_1920x0_80_0_0_5baeb3c0fd0ea6bd4829df29e2b787b3.jpg

Türkiye, son 53 yılın en sıcak haziran ayını geride bıraktı. Temmuz ayında da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Sıcak hava ve yüksek nem oranı, yağışları tetikliyor ve bu durum sel ve su baskınlarına yol açabiliyor.Meteoroloji, Erzurum, Kars, Ardahan, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt için sarı kodlu uyarıda bulundu. Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Orta Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağışlar görülecek" dedi.Yeni haftanın ikinci gününde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak. Çarşamba günü ise yine Karadeniz bölgesinde yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.Toz taşınımı ve rüzgar uyarılarıMeteoroloji, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülebileceği konusunda uyarıda bulundu. Toz taşınımı, görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara yol açabilir. Vatandaşların bu konuda tedbirli olması gerektiği belirtildi.Rüzgarın ise Marmara’nın güney batısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.Üç büyük i̇lde hava durumu: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl?Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni haftada sıcaklıklar kademeli olarak artacak. Bu üç büyük ilde önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmiyor. Hava, parçalı ve az bulutlu geçecek. Başkent ve İstanbul'da hava sıcaklığı 33 ile 35 derece arasında seyredecek. İzmir'de ise sıcaklık 38 dereceyi bulacak.Türkiye genelinde hava durumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye, Sivas ve Sinop çevreleri, Hatay'ın kuzey ve batı kesimleri ile bu akşam saatlerinde Ankara'nın güneyi, Isparta, Burdur, Adana, Aksaray, Karaman, Konya, Antalya'nın kuzeydoğusu ve Malatya'nın batı çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt ile Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.20 i̇l i̇çin sarı kodlu alarmMeteoroloji'den 20 il için sarı kodlu alarm verildi. Uyarı verilen iller:Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyi ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Isparta, Burdur, Adana, Osmaniye çevreleri, Antalya'nın kuzeydoğusu, Toroslar mevkii ile Hatay'ın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara'nın güneyi, Karaman, Aksaray ve Konya, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Sinop çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt ile Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, yarın (Pazartesi) Erzincan, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile Malatya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/mertens-suskunlugunu-bozdu-batshuayi-itirafi-geldi-kimseyi-incitmek-istemedi-1085859341.html

istanbul

izmir

antalya

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

15 temmuz hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu