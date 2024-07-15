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Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
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Mardin92.2
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Meteoroloji'den son dakika şiddetli sağanak uyarısı: 20 şehre sarı alarm, 'Çok kuvvetli geliyor'
Meteoroloji'den son dakika şiddetli sağanak uyarısı: 20 şehre sarı alarm, 'Çok kuvvetli geliyor'
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağış beklendiğini açıkladı. Erzurum, Kars ve Ardahan dahil olmak üzere 20 ile sarı... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye, son 53 yılın en sıcak haziran ayını geride bıraktı. Temmuz ayında da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Sıcak hava ve yüksek nem oranı, yağışları tetikliyor ve bu durum sel ve su baskınlarına yol açabiliyor.Meteoroloji, Erzurum, Kars, Ardahan, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt için sarı kodlu uyarıda bulundu. Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Orta Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağışlar görülecek" dedi.Yeni haftanın ikinci gününde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak. Çarşamba günü ise yine Karadeniz bölgesinde yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.Toz taşınımı ve rüzgar uyarılarıMeteoroloji, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülebileceği konusunda uyarıda bulundu. Toz taşınımı, görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara yol açabilir. Vatandaşların bu konuda tedbirli olması gerektiği belirtildi.Rüzgarın ise Marmara’nın güney batısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.Üç büyük i̇lde hava durumu: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl?Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni haftada sıcaklıklar kademeli olarak artacak. Bu üç büyük ilde önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmiyor. Hava, parçalı ve az bulutlu geçecek. Başkent ve İstanbul'da hava sıcaklığı 33 ile 35 derece arasında seyredecek. İzmir'de ise sıcaklık 38 dereceyi bulacak.Türkiye genelinde hava durumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye, Sivas ve Sinop çevreleri, Hatay'ın kuzey ve batı kesimleri ile bu akşam saatlerinde Ankara'nın güneyi, Isparta, Burdur, Adana, Aksaray, Karaman, Konya, Antalya'nın kuzeydoğusu ve Malatya'nın batı çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt ile Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.20 i̇l i̇çin sarı kodlu alarmMeteoroloji'den 20 il için sarı kodlu alarm verildi. Uyarı verilen iller:Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyi ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Isparta, Burdur, Adana, Osmaniye çevreleri, Antalya'nın kuzeydoğusu, Toroslar mevkii ile Hatay'ın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara'nın güneyi, Karaman, Aksaray ve Konya, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Sinop çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt ile Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, yarın (Pazartesi) Erzincan, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile Malatya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.
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Meteoroloji'den son dakika şiddetli sağanak uyarısı: 20 şehre sarı alarm, 'Çok kuvvetli geliyor'

07:20 15.07.2024 (güncellendi: 07:22 15.07.2024)
© İHA / HANIM TÜRKAntalya'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu esnasında çakan şimşekler kenti aydınlattı. O anlar cep telefonları kameralarına yansıdı.
Antalya'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu esnasında çakan şimşekler kenti aydınlattı. O anlar cep telefonları kameralarına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
© İHA / HANIM TÜRK
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağış beklendiğini açıkladı. Erzurum, Kars ve Ardahan dahil olmak üzere 20 ile sarı kodlu alarm yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 15 Temmuz hava durumu raporu.
Türkiye, son 53 yılın en sıcak haziran ayını geride bıraktı. Temmuz ayında da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Sıcak hava ve yüksek nem oranı, yağışları tetikliyor ve bu durum sel ve su baskınlarına yol açabiliyor.
Meteoroloji, Erzurum, Kars, Ardahan, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt için sarı kodlu uyarıda bulundu. Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Orta Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağışlar görülecek" dedi.
Yeni haftanın ikinci gününde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak. Çarşamba günü ise yine Karadeniz bölgesinde yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Toz taşınımı ve rüzgar uyarıları

Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülebileceği konusunda uyarıda bulundu. Toz taşınımı, görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara yol açabilir. Vatandaşların bu konuda tedbirli olması gerektiği belirtildi.
Rüzgarın ise Marmara’nın güney batısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Üç büyük i̇lde hava durumu: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl?

Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni haftada sıcaklıklar kademeli olarak artacak. Bu üç büyük ilde önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmiyor. Hava, parçalı ve az bulutlu geçecek. Başkent ve İstanbul'da hava sıcaklığı 33 ile 35 derece arasında seyredecek. İzmir'de ise sıcaklık 38 dereceyi bulacak.

Türkiye genelinde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye, Sivas ve Sinop çevreleri, Hatay'ın kuzey ve batı kesimleri ile bu akşam saatlerinde Ankara'nın güneyi, Isparta, Burdur, Adana, Aksaray, Karaman, Konya, Antalya'nın kuzeydoğusu ve Malatya'nın batı çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt ile Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

20 i̇l i̇çin sarı kodlu alarm

Meteoroloji'den 20 il için sarı kodlu alarm verildi. Uyarı verilen iller:
Adana,
Afyonkarahisar,
Ankara,
Antalya,
Artvin,
Erzurum,
Eskişehir,
Giresun,
Gümüşhane,
Hatay,
Isparta,
Mersin,
Kars,
Konya,
Kahramanmaraş,
Rize,
Trabzon,
Bayburt,
Ardahan
Osmaniye

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 21°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 24°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 22°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyi ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 24°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 25°C, 39°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Isparta, Burdur, Adana, Osmaniye çevreleri, Antalya'nın kuzeydoğusu, Toroslar mevkii ile Hatay'ın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 36°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile yarın (Pazartesi) kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 29°C, 39°C
Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 26°C, 32°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 18°C, 33°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara'nın güneyi, Karaman, Aksaray ve Konya, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 33°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 17°C, 34°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 32°C
Parçalı bulutlu
SİVAS 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Sinop çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU 14°C, 31°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 20°C, 34°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 25°C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 21°C, 30°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt ile Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA 20°C, 33°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 24°C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 24°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, yarın (Pazartesi) Erzincan, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile Malatya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 20°C, 36°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 15°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
Michy Batshuayi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
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