https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/konak-belediye-baskani-mutludan-iki-kisinin-elektrik-akimina-kapilarak-olumuyle-ilgili-aciklama-1085830685.html
Konak Belediye Başkanı Mutlu'dan iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili açıklama
Konak Belediye Başkanı Mutlu'dan iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Buna kaza demeyeceğim, bu cinayetin niçin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor insanlar, teknik adamlar. Biz de... 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T16:05+0300
2024-07-13T16:05+0300
2024-07-13T18:26+0300
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Konak Belediye Başkanı Mutlu, iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili açıklama yaptı.Olayın yaşandığı Enver Dündar Başar Sokak'ta incelemelerde bulunan Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada 2 kişinin yolda yürürken elektrik akımına kapılarak ölmesinin affedilecek bir yanının olmadığını söyledi.'Buna kaza demeyeceğim'Mutlu, olayın neden gerçekleştiğinin tespit edilmesi için çalışmaların yapıldığını belirterek, "Buna kaza demeyeceğim, bu cinayetin niçin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor insanlar, teknik adamlar. Biz de onu bekliyoruz. Sorumlularının peşine düşeceğiz. Hiçbir zaman da ölen yurttaşlarımızın haklarını aramayı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.'Yeterince bir izolasyon yok gibi görünüyor'Bir soru üzerine Mutlu, bölgedeki elektrik hattının standartlara çok uymayan bir derinlikte yapıldığını söyleyerek, "80 santim derinlikte olması gereken kablolar, gördüğümüz kadarıyla 30 santimde ve üzerinde de yeterince bir izolasyon yok gibi görünüyor. Ama tabii ki konunun uzmanları raporlarını hazırlayıp sunduğunda, gerçekten bu ihmali kimin yaptığını, nasıl yaptığını ortaya çıkaracaklar" dedi.AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş da olay yerine giderek incelemede bulundu. Önceki yağışlarda da duman çıkıyormuşÖte yandan iki kişinin elektrik akımına kapıldığı rögardan 9 Ocak 2024'te etkili olan sağanak sırasında dumanların çıktığı görüntüler de ortaya çıktı. Dünkü kaza anını kaydeden kameranın 7 ay önce çektiği bu görüntülerde rögar deliklerinden dumanın yükseldiği, rögarın üzerine uyarıcı duba konulduğu görülüyor.Konak ilçesinde dün, etkili olan yağmurdan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılmış, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Hayatını kaybeden Ceren Deniz 5'inci sınıf Tıp öğrencisiymiş Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz hakkında, İzmir Demokrasi Üniversitesi rektörü taziye mesajı yayınladı. Mesajla birlikte hayatını kaybeden Deniz'in İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/izmirde-2-kisinin-elektrik-akimina-kapilip-olmesiyle-ilgili-elektrik-dagitim-sirketinden-aciklama-1085826790.html
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Konak Belediye Başkanı Mutlu'dan iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili açıklama
16:05 13.07.2024 (güncellendi: 18:26 13.07.2024)
Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Buna kaza demeyeceğim, bu cinayetin niçin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor insanlar, teknik adamlar. Biz de onu bekliyoruz. Sorumlularının peşine düşeceğiz" dedi.
Konak Belediye Başkanı Mutlu, iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili açıklama yaptı.
Olayın yaşandığı Enver Dündar Başar Sokak'ta incelemelerde bulunan Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada 2 kişinin yolda yürürken elektrik akımına kapılarak ölmesinin affedilecek bir yanının olmadığını söyledi.
Mutlu, olayın neden gerçekleştiğinin tespit edilmesi için çalışmaların yapıldığını belirterek, "Buna kaza demeyeceğim, bu cinayetin niçin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor insanlar, teknik adamlar. Biz de onu bekliyoruz. Sorumlularının peşine düşeceğiz. Hiçbir zaman da ölen yurttaşlarımızın haklarını aramayı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
'Yeterince bir izolasyon yok gibi görünüyor'
Bir soru üzerine Mutlu, bölgedeki elektrik hattının standartlara çok uymayan bir derinlikte yapıldığını söyleyerek, "80 santim derinlikte olması gereken kablolar, gördüğümüz kadarıyla 30 santimde ve üzerinde de yeterince bir izolasyon yok gibi görünüyor. Ama tabii ki konunun uzmanları raporlarını hazırlayıp sunduğunda, gerçekten bu ihmali kimin yaptığını, nasıl yaptığını ortaya çıkaracaklar" dedi.
AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş da olay yerine giderek incelemede bulundu.
Önceki yağışlarda da duman çıkıyormuş
Öte yandan iki kişinin elektrik akımına kapıldığı rögardan 9 Ocak 2024'te etkili olan sağanak sırasında dumanların çıktığı görüntüler de ortaya çıktı. Dünkü kaza anını kaydeden kameranın 7 ay önce çektiği bu görüntülerde rögar deliklerinden dumanın yükseldiği, rögarın üzerine uyarıcı duba konulduğu görülüyor.
Konak ilçesinde dün, etkili olan yağmurdan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılmış, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Hayatını kaybeden Ceren Deniz 5'inci sınıf Tıp öğrencisiymiş
Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz hakkında, İzmir Demokrasi Üniversitesi rektörü taziye mesajı yayınladı. Mesajla birlikte hayatını kaybeden Deniz'in İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.