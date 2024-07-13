Konak Belediye Başkanı Mutlu'dan iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Berat Albayrak, hatalarıyla birlikte söylemek gerekirse Mehmet Şimşek’ten daha başarılı'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Tarımdaki kriz yeni zamların habercisi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen ve Doç. Dr. Aydın Arslan, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Dünyada her yıl ortalama 372 bin, Türkiye'de 900 kişi suda boğularak ölüyor
13:30
36 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
15:37
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
ÖZEL HABER
Özel’in çağrısının hatırlattıkları: Türkiye’nin unutulmayan protestoları
19:13
12 dk
SESLİ HABER
3 çocuklu aileler için 17 bin TL'lik destek masada
19:54
2 dk
SESLİ HABER
'Bunlar doğal deyip yemeyin'
20:09
2 dk
SESLİ HABER
'Epsom tuzu' mucizesi nedir?
20:33
5 dk
SESLİ HABER
Sivas'ta Anadolu'nun en büyük adası satıldı
20:53
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: NATO'nun kararları orada alınıyor
07:04
3 dk
SESLİ HABER
Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik
07:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:31
11 dk
SESLİ HABER
Donald Trump, Biden'ın neden adaylıktan çekilmediğini açıkladı
07:50
2 dk
SESLİ HABER
Tarihin en büyük hacker sızıntılarından biri: 10 milyar şifre yayınlandı
08:05
1 dk
SESLİ HABER
Aşırı sıcaklardan ‘yanan’ köprüyü itfaiye soğuttu
08:17
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye o listede 18. sırada
08:31
2 dk
SESLİ HABER
Hint uzman: ABD'nin dünyadaki etkisi azaldı
08:45
2 dk
SESLİ HABER
Geçen yılın en iyi takımları açıklandı: Listede iki Türk takımı var
09:04
1 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
09:17
19 dk
SESLİ HABER
3 çocuklu aileler için 17 bin TL'lik destek masada
09:48
2 dk
SESLİ HABER
İspanya'da turizm karşıtı eylemlere ilişkin açıklama: Kınıyoruz
10:05
2 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
10:18
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ileri teknoloji Batı füzesini inceledi
11:09
3 dk
SESLİ HABER
NATO’nun Nazi generalleriyle dolu 75 yılı
11:22
4 dk
SESLİ HABER
'Epsom tuzu' mucizesi nedir?
11:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
'Bunlar doğal deyip yemeyin'
12:09
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD o ülkede darbe planlıyor
12:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
16:10
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
19:04
54 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
20:03
39 dk
ÖZEL HABER
Özel’in çağrısının hatırlattıkları: Türkiye’nin unutulmayan protestoları
21:04
12 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/konak-belediye-baskani-mutludan-iki-kisinin-elektrik-akimina-kapilarak-olumuyle-ilgili-aciklama-1085830685.html
Konak Belediye Başkanı Mutlu'dan iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili açıklama
Konak Belediye Başkanı Mutlu'dan iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Buna kaza demeyeceğim, bu cinayetin niçin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor insanlar, teknik adamlar. Biz de... 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T16:05+0300
2024-07-13T18:26+0300
türkiye
izmir
izmir büyükşehir belediyesi
konak
konak belediyesi
nilüfer çınarlı mutlu
ak parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0d/1085830528_0:16:828:482_1920x0_80_0_0_566b464e2cf8063cf18f0d42b63219f3.jpg
Konak Belediye Başkanı Mutlu, iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili açıklama yaptı.Olayın yaşandığı Enver Dündar Başar Sokak'ta incelemelerde bulunan Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada 2 kişinin yolda yürürken elektrik akımına kapılarak ölmesinin affedilecek bir yanının olmadığını söyledi.'Buna kaza demeyeceğim'Mutlu, olayın neden gerçekleştiğinin tespit edilmesi için çalışmaların yapıldığını belirterek, "Buna kaza demeyeceğim, bu cinayetin niçin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor insanlar, teknik adamlar. Biz de onu bekliyoruz. Sorumlularının peşine düşeceğiz. Hiçbir zaman da ölen yurttaşlarımızın haklarını aramayı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.'Yeterince bir izolasyon yok gibi görünüyor'Bir soru üzerine Mutlu, bölgedeki elektrik hattının standartlara çok uymayan bir derinlikte yapıldığını söyleyerek, "80 santim derinlikte olması gereken kablolar, gördüğümüz kadarıyla 30 santimde ve üzerinde de yeterince bir izolasyon yok gibi görünüyor. Ama tabii ki konunun uzmanları raporlarını hazırlayıp sunduğunda, gerçekten bu ihmali kimin yaptığını, nasıl yaptığını ortaya çıkaracaklar" dedi.AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş da olay yerine giderek incelemede bulundu. Önceki yağışlarda da duman çıkıyormuşÖte yandan iki kişinin elektrik akımına kapıldığı rögardan 9 Ocak 2024'te etkili olan sağanak sırasında dumanların çıktığı görüntüler de ortaya çıktı. Dünkü kaza anını kaydeden kameranın 7 ay önce çektiği bu görüntülerde rögar deliklerinden dumanın yükseldiği, rögarın üzerine uyarıcı duba konulduğu görülüyor.Konak ilçesinde dün, etkili olan yağmurdan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılmış, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Hayatını kaybeden Ceren Deniz 5'inci sınıf Tıp öğrencisiymiş Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz hakkında, İzmir Demokrasi Üniversitesi rektörü taziye mesajı yayınladı. Mesajla birlikte hayatını kaybeden Deniz'in İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/izmirde-2-kisinin-elektrik-akimina-kapilip-olmesiyle-ilgili-elektrik-dagitim-sirketinden-aciklama-1085826790.html
türkiye
izmir
konak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0d/1085830528_82:0:746:498_1920x0_80_0_0_8acd2081d4b91ea03d0b1ea5e1476753.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
izmir, izmir büyükşehir belediyesi, konak, konak belediyesi, nilüfer çınarlı mutlu, ak parti
izmir, izmir büyükşehir belediyesi, konak, konak belediyesi, nilüfer çınarlı mutlu, ak parti

Konak Belediye Başkanı Mutlu'dan iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili açıklama

16:05 13.07.2024 (güncellendi: 18:26 13.07.2024)
© İHA / HAKAN GÖZALAN - MEHMET PAMUK - MUSTAFA İÇİzmir'in Konak ilçesinde, yağmurda yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in karşıya geçmek isterken akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, esnafın daha önce defalarca konuyu şikayet ettiği ortaya çıktı.
İzmir'in Konak ilçesinde, yağmurda yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in karşıya geçmek isterken akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, esnafın daha önce defalarca konuyu şikayet ettiği ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
© İHA / HAKAN GÖZALAN - MEHMET PAMUK - MUSTAFA İÇ
Abone ol
Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Buna kaza demeyeceğim, bu cinayetin niçin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor insanlar, teknik adamlar. Biz de onu bekliyoruz. Sorumlularının peşine düşeceğiz" dedi.
Konak Belediye Başkanı Mutlu, iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili açıklama yaptı.
Olayın yaşandığı Enver Dündar Başar Sokak'ta incelemelerde bulunan Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada 2 kişinin yolda yürürken elektrik akımına kapılarak ölmesinin affedilecek bir yanının olmadığını söyledi.

'Buna kaza demeyeceğim'

Mutlu, olayın neden gerçekleştiğinin tespit edilmesi için çalışmaların yapıldığını belirterek, "Buna kaza demeyeceğim, bu cinayetin niçin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor insanlar, teknik adamlar. Biz de onu bekliyoruz. Sorumlularının peşine düşeceğiz. Hiçbir zaman da ölen yurttaşlarımızın haklarını aramayı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

'Yeterince bir izolasyon yok gibi görünüyor'

Bir soru üzerine Mutlu, bölgedeki elektrik hattının standartlara çok uymayan bir derinlikte yapıldığını söyleyerek, "80 santim derinlikte olması gereken kablolar, gördüğümüz kadarıyla 30 santimde ve üzerinde de yeterince bir izolasyon yok gibi görünüyor. Ama tabii ki konunun uzmanları raporlarını hazırlayıp sunduğunda, gerçekten bu ihmali kimin yaptığını, nasıl yaptığını ortaya çıkaracaklar" dedi.
AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş da olay yerine giderek incelemede bulundu.

Önceki yağışlarda da duman çıkıyormuş

Öte yandan iki kişinin elektrik akımına kapıldığı rögardan 9 Ocak 2024'te etkili olan sağanak sırasında dumanların çıktığı görüntüler de ortaya çıktı. Dünkü kaza anını kaydeden kameranın 7 ay önce çektiği bu görüntülerde rögar deliklerinden dumanın yükseldiği, rögarın üzerine uyarıcı duba konulduğu görülüyor.
Konak ilçesinde dün, etkili olan yağmurdan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılmış, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Hayatını kaybeden Ceren Deniz 5'inci sınıf Tıp öğrencisiymiş

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz hakkında, İzmir Demokrasi Üniversitesi rektörü taziye mesajı yayınladı. Mesajla birlikte hayatını kaybeden Deniz'in İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde güvenlik önlemi alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
TÜRKİYE
İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesiyle ilgili elektrik dağıtım şirketinden açıklama
14:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала