https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/izmirde-2-kisinin-elektrik-akimina-kapilip-olmesiyle-ilgili-elektrik-dagitim-sirketinden-aciklama-1085826790.html

İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesiyle ilgili elektrik dağıtım şirketinden açıklama

İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesiyle ilgili elektrik dağıtım şirketinden açıklama

Sputnik Türkiye

İzmir'de elektrik dağıtım hizmetini sunan Gdz Elektrik, dün Konak ilçesinde iki kişinin elektrik akımına kapılarak vefat ettiği bölgede yaptıkları yatırımlara... 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T14:11+0300

2024-07-13T14:11+0300

2024-07-13T14:11+0300

türkiye

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İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesiyle ilgili elektrik dağıtım Gdz Elektrik şirketinden açıklama geldi.Şirketten yapılan açıklamada elektrik akımına kapılarak vefat eden İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in vefatından üzüntü duyulduğu belirtildi.Olayla ilgili soruşturmanın adli makamlarca yürütüldüğünün kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:Ölenlerin yakınlarının adli tıp önündeki bekleyişi sürüyorÖte yandan Hayatını kaybedenlerden tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ile antika eşya dükkanı sahibi İnanç Öktemay'ın adli tıp kurumundaki işlemleri sürüyor.Kentte dün meydana gelen sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 44 yaşındaki İnanç Öktemay ve 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in yakınları adli tıp önünde bekliyor.Özge Ceren Deniz'in, İzmir Demokrasi Üniversitesinde 5. sınıf tıp fakültesi öğrencisi olduğu ve ailesinin Osmaniye'de yaşadığı, cenazesinin de yarın memleketinde defnedileceği belirtildi.Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur'un yeğeni İnanç Öktemay'ın da antika eşya dükkanı bulunduğu, cenazenin işlemlerinin ardından İzmir'de bugün toprağa verileceği belirtildi.'"İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı'Öktemay'ın dayısı Ertemur, adli tıp önünde yaptığı açıklamada, yeğeninin ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.Olayı tam ve net olarak bilmediğini söyleyen Ertemur, "Öğrendiğimiz birkaç defa daha yağmurlu günlerde orada akıma kapılan hayvanlar telef olmuş. Etraftaki işletmeci arkadaşlar şikayet etmelerine rağmen buranın düzelmesini söylemelerine rağmen hiç kimse, yetkili kurum ve kuruluşlar dikkate almamış ve bugün de 2 cana mal oldu" dedi.Ertemur, olayın çok acı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:Ali Rıza Ertemur, seçim sürecinde yeğeniyle çok fazla görüşemediğini, öncesinde ise her hafta görüştüklerini kaydetti. Ne olmuştu?Konak ilçesinde dün sağanak sırasında İnanç Öktemay, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düşmüş, Özge Ceren Deniz de ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düşmüştü.Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/sicak-hava-ve-asiri-nem-dalgasi-geliyor-sicakliklar-40-dereceyi-bulacak-1085825030.html

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