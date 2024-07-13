İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesiyle ilgili elektrik dağıtım şirketinden açıklama
© AA / Mustafa Güngörİzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde güvenlik önlemi alındı.
© AA / Mustafa Güngör
Abone ol
İzmir'de elektrik dağıtım hizmetini sunan Gdz Elektrik, dün Konak ilçesinde iki kişinin elektrik akımına kapılarak vefat ettiği bölgede yaptıkları yatırımlara ilişkin son 6 ayda bir şikayet kaydının olmadığını bildirdi.
İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesiyle ilgili elektrik dağıtım Gdz Elektrik şirketinden açıklama geldi.
Şirketten yapılan açıklamada elektrik akımına kapılarak vefat eden İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in vefatından üzüntü duyulduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturmanın adli makamlarca yürütüldüğünün kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Biz de ilgili mercilerin olayı ivedilikle aydınlatmasına yardımcı olmak adına her türlü desteği sunmayı sürdürüyoruz. Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır. Araştırmaların devamında bilirkişi raporunu takiben olayın aydınlatılacağına olan inancımızı belirtirken tüm desteğimizle, en şeffaf şekilde ilgili mercilerin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Kaybından derin üzüntü duyduğumuz İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz’e Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz."
Ölenlerin yakınlarının adli tıp önündeki bekleyişi sürüyor
Öte yandan Hayatını kaybedenlerden tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ile antika eşya dükkanı sahibi İnanç Öktemay'ın adli tıp kurumundaki işlemleri sürüyor.
Kentte dün meydana gelen sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 44 yaşındaki İnanç Öktemay ve 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in yakınları adli tıp önünde bekliyor.
Özge Ceren Deniz'in, İzmir Demokrasi Üniversitesinde 5. sınıf tıp fakültesi öğrencisi olduğu ve ailesinin Osmaniye'de yaşadığı, cenazesinin de yarın memleketinde defnedileceği belirtildi.
Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur'un yeğeni İnanç Öktemay'ın da antika eşya dükkanı bulunduğu, cenazenin işlemlerinin ardından İzmir'de bugün toprağa verileceği belirtildi.
'"İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı'
Öktemay'ın dayısı Ertemur, adli tıp önünde yaptığı açıklamada, yeğeninin ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Olayı tam ve net olarak bilmediğini söyleyen Ertemur, "Öğrendiğimiz birkaç defa daha yağmurlu günlerde orada akıma kapılan hayvanlar telef olmuş. Etraftaki işletmeci arkadaşlar şikayet etmelerine rağmen buranın düzelmesini söylemelerine rağmen hiç kimse, yetkili kurum ve kuruluşlar dikkate almamış ve bugün de 2 cana mal oldu" dedi.
Ertemur, olayın çok acı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Birisi 23 yaşında kardeşimiz, biri 44 yaşında evladımızı kaybettik. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Bu kadar basit bir olayda 2 yavrumuzu kaybetmememiz gerekirdi. Bu suç o kurumların yöneticilerine aittir. Bu utançtır. Oradaki işletmecilerin de birkaç kez uyarısına rağmen önlem almamışlar, dikkat etmemişler ve bugün 2 yavruyu kaybettik. Acımız büyük. Türkiye'de bu tür olaylarla zaman zaman karşılaşıyoruz ama son bulmalı."
Ali Rıza Ertemur, seçim sürecinde yeğeniyle çok fazla görüşemediğini, öncesinde ise her hafta görüştüklerini kaydetti.
Ne olmuştu?
Konak ilçesinde dün sağanak sırasında İnanç Öktemay, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düşmüş, Özge Ceren Deniz de ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düşmüştü.
Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.