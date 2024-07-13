https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/icisleri-bakani-yerlikaya-duyurdu-75-ilde-bin-564-silah-ele-gecirildi-1085821069.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: '75 ilde bin 564 silah ele geçirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: '75 ilde bin 564 silah ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 5 günde 75 ilde düzenlenen 'Mercek-21' operasyonlarında 1564 silah ele geçirildiğini duyurdu. 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T08:57+0300
2024-07-13T08:57+0300
2024-07-13T08:57+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
operasyon
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adana
izmir
mersin
gaziantep
silah
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeyi sürdüreceklerini belirtti.Son 5 günde 75 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 'Mercek-21' operasyonlarının düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu, 1033 ruhsatsız tabanca, 124 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 92 uzun namlulu tüfek, 315 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 1564 silah ele geçirildi, 1819 şüpheli hakkında işlem yapıldı" ifadesini kullandı.Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin 5 ilin verilerini de paylaştı.Buna göre, İstanbul'da 190 tabanca, 11 av tüfeği ele geçirildi, 245 şüpheli gözaltına alındı.Adana'da 73 tabanca, 5 av tüfeği, İzmir'de 63 tabanca, 19 av tüfeği, Mersin'de 44 tabanca, 4 av tüfeği, Gaziantep'te ise 43 tabanca ile 9 av tüfeği ele geçirildi.İzmir'de 102, Adana'da 91, Mersin'de 69, Gaziantep'te de 49 şüpheli gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/icisleri-bakani-yerlikaya-fetoyle-mucadelemizi-de-amansiz-bir-sekilde-surdurecegiz-1085762346.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, operasyon, istanbul, adana, izmir, mersin, gaziantep, silah
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, operasyon, istanbul, adana, izmir, mersin, gaziantep, silah
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: '75 ilde bin 564 silah ele geçirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 5 günde 75 ilde düzenlenen 'Mercek-21' operasyonlarında 1564 silah ele geçirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeyi sürdüreceklerini belirtti.
Son 5 günde 75 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 'Mercek-21' operasyonlarının düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu, 1033 ruhsatsız tabanca, 124 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 92 uzun namlulu tüfek, 315 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 1564 silah ele geçirildi, 1819 şüpheli hakkında işlem yapıldı" ifadesini kullandı.
Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin 5 ilin verilerini de paylaştı.
Buna göre, İstanbul'da 190 tabanca, 11 av tüfeği ele geçirildi, 245 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da 73 tabanca, 5 av tüfeği, İzmir'de 63 tabanca, 19 av tüfeği, Mersin'de 44 tabanca, 4 av tüfeği, Gaziantep'te ise 43 tabanca ile 9 av tüfeği ele geçirildi.
İzmir'de 102, Adana'da 91, Mersin'de 69, Gaziantep'te de 49 şüpheli gözaltına alındı.