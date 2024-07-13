https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/icisleri-bakani-yerlikaya-duyurdu-75-ilde-bin-564-silah-ele-gecirildi-1085821069.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: '75 ilde bin 564 silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: '75 ilde bin 564 silah ele geçirildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 5 günde 75 ilde düzenlenen 'Mercek-21' operasyonlarında 1564 silah ele geçirildiğini duyurdu. 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T08:57+0300

2024-07-13T08:57+0300

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türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

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istanbul

adana

izmir

mersin

gaziantep

silah

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeyi sürdüreceklerini belirtti.Son 5 günde 75 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 'Mercek-21' operasyonlarının düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu, 1033 ruhsatsız tabanca, 124 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 92 uzun namlulu tüfek, 315 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 1564 silah ele geçirildi, 1819 şüpheli hakkında işlem yapıldı" ifadesini kullandı.Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin 5 ilin verilerini de paylaştı.Buna göre, İstanbul'da 190 tabanca, 11 av tüfeği ele geçirildi, 245 şüpheli gözaltına alındı.Adana'da 73 tabanca, 5 av tüfeği, İzmir'de 63 tabanca, 19 av tüfeği, Mersin'de 44 tabanca, 4 av tüfeği, Gaziantep'te ise 43 tabanca ile 9 av tüfeği ele geçirildi.İzmir'de 102, Adana'da 91, Mersin'de 69, Gaziantep'te de 49 şüpheli gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/icisleri-bakani-yerlikaya-fetoyle-mucadelemizi-de-amansiz-bir-sekilde-surdurecegiz-1085762346.html

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