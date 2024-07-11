https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/icisleri-bakani-yerlikaya-fetoyle-mucadelemizi-de-amansiz-bir-sekilde-surdurecegiz-1085762346.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ'yle mücadelemizi de amansız bir şekilde sürdüreceğiz

İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ'yle mücadelemizi de amansız bir şekilde sürdüreceğiz

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "15 Temmuz Unutmadık... 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T13:06+0300

2024-07-11T13:06+0300

2024-07-11T13:06+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

15 temmuz

15 temmuz darbe girişimi

fetö

terör örgütü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde FETÖ'ye yönelik 6 bin 25 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucu 9 bin 738 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 1697'si tutuklandı, 2 bin 36'sı hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.Bakan Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "15 Temmuz Unutmadık Unutturmayacağız" programındaki konuşmasında, milletleri millet yapan, tarihin akışını değiştiren unutulmaz günlerin ulusların hafızası olduğunu söyledi.Söz konusu günlere 1071 Malazgirt Zaferi, 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Anadolu'nun kapılarını sıkı sıkıya düşmanlara kapatan 30 Ağustos Zaferini örnek gösteren Yerlikaya, 15 Temmuz'un da Türk milletinin acıyla gözyaşıyla cesareti ve vatan aşkıyla yazdığı, uğruna çok büyük bedeller ödediği koskoca bir destan olduğunu dile getirdi.Yerlikaya, üzerinden 8 yıl geçen 15 Temmuz hain darbe girişiminde halkın üzerine acımasızca ateş açıldığını, tankların insanları ezdiğini, Gazi Meclis'in işgal döneminde bile uğramadığı bir saldırıyla karşılaştığını vurgulayarak, ihanet gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Halkın gücünden büyük güç tanımadım ben bugüne kadar" sözlerinden sonra yüzbinlerce cesur yüreğin meydanlara koştuğunu aktardı.Üzerlerine adeta yağan kurşunlara rağmen milletin geri adım atmayıp vatanına sahip çıktığının altını çizen Yerlikaya, şöyle konuştu:Yerlikaya, dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği bulunan bir milletin evlatları olarak şehitlik ve gazilik makamının ulaşılabilecek en yüksek şeref olduğunu ifade etti.Bakanlık olarak FETÖ ve benzeri terör örgütleriyle mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde FETÖ'ye yönelik 6 bin 25 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucu 9 bin 738 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 1697'si tutuklandı, 2 bin 36'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Bütün terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ'yle mücadelemizi de amansız bir şekilde sürdüreceğiz" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/tuik-mayis-ayi-dis-ticaret-endekslerini-acikladi-1085754963.html

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, fetö, terör örgütü