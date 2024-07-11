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İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ'yle mücadelemizi de amansız bir şekilde sürdüreceğiz
İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ'yle mücadelemizi de amansız bir şekilde sürdüreceğiz
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "15 Temmuz Unutmadık... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T13:06+0300
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türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
15 temmuz
15 temmuz darbe girişimi
fetö
terör örgütü
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde FETÖ'ye yönelik 6 bin 25 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucu 9 bin 738 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 1697'si tutuklandı, 2 bin 36'sı hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.Bakan Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "15 Temmuz Unutmadık Unutturmayacağız" programındaki konuşmasında, milletleri millet yapan, tarihin akışını değiştiren unutulmaz günlerin ulusların hafızası olduğunu söyledi.Söz konusu günlere 1071 Malazgirt Zaferi, 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Anadolu'nun kapılarını sıkı sıkıya düşmanlara kapatan 30 Ağustos Zaferini örnek gösteren Yerlikaya, 15 Temmuz'un da Türk milletinin acıyla gözyaşıyla cesareti ve vatan aşkıyla yazdığı, uğruna çok büyük bedeller ödediği koskoca bir destan olduğunu dile getirdi.Yerlikaya, üzerinden 8 yıl geçen 15 Temmuz hain darbe girişiminde halkın üzerine acımasızca ateş açıldığını, tankların insanları ezdiğini, Gazi Meclis'in işgal döneminde bile uğramadığı bir saldırıyla karşılaştığını vurgulayarak, ihanet gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Halkın gücünden büyük güç tanımadım ben bugüne kadar" sözlerinden sonra yüzbinlerce cesur yüreğin meydanlara koştuğunu aktardı.Üzerlerine adeta yağan kurşunlara rağmen milletin geri adım atmayıp vatanına sahip çıktığının altını çizen Yerlikaya, şöyle konuştu:Yerlikaya, dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği bulunan bir milletin evlatları olarak şehitlik ve gazilik makamının ulaşılabilecek en yüksek şeref olduğunu ifade etti.Bakanlık olarak FETÖ ve benzeri terör örgütleriyle mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde FETÖ'ye yönelik 6 bin 25 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucu 9 bin 738 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 1697'si tutuklandı, 2 bin 36'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Bütün terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ'yle mücadelemizi de amansız bir şekilde sürdüreceğiz" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/tuik-mayis-ayi-dis-ticaret-endekslerini-acikladi-1085754963.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, fetö, terör örgütü
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, 15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, fetö, terör örgütü

İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ'yle mücadelemizi de amansız bir şekilde sürdüreceğiz

13:06 11.07.2024
© AA / Muhammed Enes Yıldırımİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "15 Temmuz Unutmadık Unutturmayacağız" programındaki konuşmasında, FETÖ'yle mücadeleyi de amansız bir şekilde sürdüreceklerinin altını çizdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde FETÖ'ye yönelik 6 bin 25 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucu 9 bin 738 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 1697'si tutuklandı, 2 bin 36'sı hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.
Bakan Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "15 Temmuz Unutmadık Unutturmayacağız" programındaki konuşmasında, milletleri millet yapan, tarihin akışını değiştiren unutulmaz günlerin ulusların hafızası olduğunu söyledi.
Söz konusu günlere 1071 Malazgirt Zaferi, 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Anadolu'nun kapılarını sıkı sıkıya düşmanlara kapatan 30 Ağustos Zaferini örnek gösteren Yerlikaya, 15 Temmuz'un da Türk milletinin acıyla gözyaşıyla cesareti ve vatan aşkıyla yazdığı, uğruna çok büyük bedeller ödediği koskoca bir destan olduğunu dile getirdi.
Yerlikaya, üzerinden 8 yıl geçen 15 Temmuz hain darbe girişiminde halkın üzerine acımasızca ateş açıldığını, tankların insanları ezdiğini, Gazi Meclis'in işgal döneminde bile uğramadığı bir saldırıyla karşılaştığını vurgulayarak, ihanet gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Halkın gücünden büyük güç tanımadım ben bugüne kadar" sözlerinden sonra yüzbinlerce cesur yüreğin meydanlara koştuğunu aktardı.
Üzerlerine adeta yağan kurşunlara rağmen milletin geri adım atmayıp vatanına sahip çıktığının altını çizen Yerlikaya, şöyle konuştu:

O gece meydanlara çıkanlar geri dönmeyi ve vazgeçmeyi hiç ama hiç düşünmediler. O karanlık gece aydınlığa çıkana dek pek çok kahramanlık öyküsü yaşandı. Milli Mücadelenin unutulmaz ismi Nene Hatun'dan Boğaz Köprüsü girişinde şehit edilen 4 çocuk annesi Ayşe Aykaç'a, Dumlupınar'da şehadete eren ve son nefesini oğlu Onbaşı Mehmet'in kucağında veren Çetmili Kara Ali Çavuş'tan 'Erzak almaya değil vatanı kurtarmaya geldik.' diyerek darbecilere karşı koyarken şehit düşen 21'indeki Batuhan Ergin'e kadar tüm kahramanlarımızda aynı feraset, aynı dirayet ve aynı maneviyat hakimdi. O gece 252 vatandaşımız şehitlik makamı ile Hakk'a yürüdü, 2 bin 740 vatandaşımız da gazilik mertebesine ulaştı. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun.

Yerlikaya, dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği bulunan bir milletin evlatları olarak şehitlik ve gazilik makamının ulaşılabilecek en yüksek şeref olduğunu ifade etti.
Bakanlık olarak FETÖ ve benzeri terör örgütleriyle mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde FETÖ'ye yönelik 6 bin 25 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucu 9 bin 738 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 1697'si tutuklandı, 2 bin 36'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Bütün terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ'yle mücadelemizi de amansız bir şekilde sürdüreceğiz" diye konuştu.
Türkiye İstatistik Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
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