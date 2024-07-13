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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/bakan-kurum-21-yuzyilin-en-buyuk-konut-yapim-seferberligini-yurutuyoruz-1085823537.html
Bakan Kurum: 21. yüzyılın en büyük konut yapım seferberliğini yürütüyoruz
Bakan Kurum: 21. yüzyılın en büyük konut yapım seferberliğini yürütüyoruz
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden en çok etkilenen 11 ilden biri olan Gaziantep'e geldi. Bakan Kurum AFAD Binası Toplantı... 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T11:50+0300
2024-07-13T11:50+0300
türkiye
çevre ve şehircilik bakanlığı
murat kurum
gaziantep
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep'te açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, hep birlikte yüzyılın en büyük konut yapım seferberliğini yürüttüklerini ifade etti.Bakan Kurum, “Bugün burada bulunmaktan dolayı mutluyum. Ne zaman Gaziantep'e gelsek hamdolsun bu aziz şehir bizi bir kardeşi, bir evladı gibi bağrına basıyor ve burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Allah tüm Gaziantepli kardeşlerimizden razı olsun diyorum. Tabii en büyük gayemiz Gaziantep'te afetzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak. Gaziantep'in Nurdağı'nı İslahiye'yi asla ve asla hem 6 Şubat'ta hem bugün hem de bugünden sonra yalnız bırakmadık. Hızlı bir şekilde orada el ele milletimizle el ele inşallah bu süreçleri yürüteceğiz. Deprem üzerinden 46 gün geçmişken burada yapmış olduğumuz çalışmalar neredeyse bakanlığımızın üssü gibi bu bölgeyi kullandık. 46 günde tüm dünyaya örnek olacak eşi benzeri görülmemiş bir seferberlik anlayışıyla 11 ilimizde 180 bin konutumuzun temelini attık ve bu inançla çalışmalarımıza başladık. Hiçbir kimseyi, hiçbir ilimizi birbirinden ayırmadık. Nerede bir yıkım varsa nerede vatandaşımızın bizden bir talebi varsa oraya koşmaya çalıştık. Vatandaşımızın taleplerini doğrudan kararlarımıza yansıttık ve sorunun değil çözümün aktörü olmaya gayret gösterdik” dedi.'21. yüzyılın en büyük konut yapım seferberliğini yürütüyoruz'"Dünde ifade ettim asrın felaketini yaşadık 6 Şubat'ta ama hep birlikte bugün 21. yüzyılın en büyük konut yapım seferberliğini, deprem dönüşüm seferberliğini yürütüyoruz" diyen Kurum konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Gaziantep'te 14 bin 710 yeni yuvamızı, işyerimizi vatandaşlarımıza teslim ettik'Bakan Kurum, “Gaziantep özeline baktığımızda şu ana kadar 14 bin 710 yeni yuvamızı, işyerimizi vatandaşlarımıza teslim ettik ve bugün hala Nurdağı, İslahiye, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerimizde 32 bin 299 konutumuzun, yine işyerimizin inşası devam etmektedir. İnşallah Gaziantep'imize yeni yuvalarımızı, çevre düzenlemeleriyle, orada parklarıyla, oyun alanlarıyla, bütün kamu binalarıyla birlikte tasarlıyor. Yeni Nurdağı'nı, yeni İslahiye'yi, oradaki sanayisiyle, orada turizmin yeniden canlandığı, ticaretin yeniden orada gün yüzüne çıktığı bir anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunu yaparken de hep birlikte karar alıyor, hep birlikte bu işlerimizi inşallah bitirmeye gayret gösteriyoruz. Buradaki her bir kardeşim, burada yaşayan her bir vatandaşımız bize deprem şehitlerinin emanetidir anlayışıyla çalışıyor. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkabilmek, milletimizi yalnız bırakmamak adına da bu çalışmaları hep birlikte yürütüyoruz. Yatırımcılarımızın yeni sanayi yerlerinin yapımına ilişkin yeni yerleri açacağız. Burada istihdamı arttıracağız. Burada üretimi arttıracağız. Gaziantep yine ülkemizin, bölgemizin lokomotif şehri olmaya devam edecek. Çok daha güçlü bir Gaziantep olacak. Yeni yatırımlarımızla burada hem bölgeye hem de şehre katma değer katmaya devam edecek. Buna ilişkin de kararlarımızı aldık. İnşallah hem organize sanayi bölgelerimizde yeni alanlarla hem de burada yaşayan vatandaşlarımızın, işçi ve emekçi kardeşlerimizin oturabileceği, iskan edebileceği alanlara ilişkin inşallah önümüzdeki süreçte büyükşehir belediyemizle ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte bu projeleri de gerçekleştireceğiz. Asrın felaketini hep birlikte yaşadık inşallah asrın kalkınmasını da yine birlikte yaşayacağız. 6 Şubatta tuttuğumuz o eli asla ve asla yalnız bırakmayacak ve el birliğiyle bütün şehirlerimizi bütün şehirlerimizin kalkınması için Anadolu'nun yeniden şaha kalkması için bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/bakan-kurum-deprem-bolgelerinde-herhangi-bir-tasarrufumuz-yok-gereken-neyse-yapacagiz-1085794598.html
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çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum, gaziantep
çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum, gaziantep

Bakan Kurum: 21. yüzyılın en büyük konut yapım seferberliğini yürütüyoruz

11:50 13.07.2024
© İHACumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
© İHA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden en çok etkilenen 11 ilden biri olan Gaziantep'e geldi. Bakan Kurum AFAD Binası Toplantı Salonunda Koordinasyon Toplantısına katıldı. Bakan Kurum açıklamalarda bulunarak, Hep birlikte yüzyılın en büyük konut yapım seferberliğini yürüttüklerini söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep'te açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum, hep birlikte yüzyılın en büyük konut yapım seferberliğini yürüttüklerini ifade etti.
Bakan Kurum, “Bugün burada bulunmaktan dolayı mutluyum. Ne zaman Gaziantep'e gelsek hamdolsun bu aziz şehir bizi bir kardeşi, bir evladı gibi bağrına basıyor ve burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Allah tüm Gaziantepli kardeşlerimizden razı olsun diyorum. Tabii en büyük gayemiz Gaziantep'te afetzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak. Gaziantep'in Nurdağı'nı İslahiye'yi asla ve asla hem 6 Şubat'ta hem bugün hem de bugünden sonra yalnız bırakmadık. Hızlı bir şekilde orada el ele milletimizle el ele inşallah bu süreçleri yürüteceğiz. Deprem üzerinden 46 gün geçmişken burada yapmış olduğumuz çalışmalar neredeyse bakanlığımızın üssü gibi bu bölgeyi kullandık. 46 günde tüm dünyaya örnek olacak eşi benzeri görülmemiş bir seferberlik anlayışıyla 11 ilimizde 180 bin konutumuzun temelini attık ve bu inançla çalışmalarımıza başladık. Hiçbir kimseyi, hiçbir ilimizi birbirinden ayırmadık. Nerede bir yıkım varsa nerede vatandaşımızın bizden bir talebi varsa oraya koşmaya çalıştık. Vatandaşımızın taleplerini doğrudan kararlarımıza yansıttık ve sorunun değil çözümün aktörü olmaya gayret gösterdik” dedi.

'21. yüzyılın en büyük konut yapım seferberliğini yürütüyoruz'

"Dünde ifade ettim asrın felaketini yaşadık 6 Şubat'ta ama hep birlikte bugün 21. yüzyılın en büyük konut yapım seferberliğini, deprem dönüşüm seferberliğini yürütüyoruz" diyen Kurum konuşmasında şu cümleleri kaydetti:

Bu anlamda ilçe, ilçe köy, köy yapılması gerekenleri bir taraftan yerin üstünde konutuyla, ticari ünitesiyle, oradaki sağlık tesisleriyle vatandaşımızın ihtiyacı olan birimleri yaparken diğer taraftan da yine yerin altındaki altyapıyı, kanalizasyonu, içme suyunu yine bu altyapıları yapmak suretiyle ilçelerimizi, köylerimizi, şehirlerimizi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. 11 ilimizde 276 bin konutun inşası devam etmektedir. Bugüne kadar 76 bin konutun teslimi gerçekleşmiş ve inşallah bundan sonraki süreçte her ay 25-30 bin konutun teslimini planlıyoruz. Yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimini inşallah 2025 yılına geldiğimizde de İslahiye de yine Nurdağı'nda, Araban'da köylerimizde 11 ilimizde evine girmeyen depremzede kardeşimiz kalmasın istiyoruz. Bu anlayışla çalışıyoruz ve bu anlayışla bir yuvamızı bir saat daha erken verebilmek için ekiplerimiz, arkadaşlarımız sahada bir fiil gece gündüz çalışıyor.

'Gaziantep'te 14 bin 710 yeni yuvamızı, işyerimizi vatandaşlarımıza teslim ettik'

Bakan Kurum, “Gaziantep özeline baktığımızda şu ana kadar 14 bin 710 yeni yuvamızı, işyerimizi vatandaşlarımıza teslim ettik ve bugün hala Nurdağı, İslahiye, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerimizde 32 bin 299 konutumuzun, yine işyerimizin inşası devam etmektedir. İnşallah Gaziantep'imize yeni yuvalarımızı, çevre düzenlemeleriyle, orada parklarıyla, oyun alanlarıyla, bütün kamu binalarıyla birlikte tasarlıyor. Yeni Nurdağı'nı, yeni İslahiye'yi, oradaki sanayisiyle, orada turizmin yeniden canlandığı, ticaretin yeniden orada gün yüzüne çıktığı bir anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunu yaparken de hep birlikte karar alıyor, hep birlikte bu işlerimizi inşallah bitirmeye gayret gösteriyoruz. Buradaki her bir kardeşim, burada yaşayan her bir vatandaşımız bize deprem şehitlerinin emanetidir anlayışıyla çalışıyor. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkabilmek, milletimizi yalnız bırakmamak adına da bu çalışmaları hep birlikte yürütüyoruz. Yatırımcılarımızın yeni sanayi yerlerinin yapımına ilişkin yeni yerleri açacağız. Burada istihdamı arttıracağız. Burada üretimi arttıracağız. Gaziantep yine ülkemizin, bölgemizin lokomotif şehri olmaya devam edecek. Çok daha güçlü bir Gaziantep olacak. Yeni yatırımlarımızla burada hem bölgeye hem de şehre katma değer katmaya devam edecek. Buna ilişkin de kararlarımızı aldık. İnşallah hem organize sanayi bölgelerimizde yeni alanlarla hem de burada yaşayan vatandaşlarımızın, işçi ve emekçi kardeşlerimizin oturabileceği, iskan edebileceği alanlara ilişkin inşallah önümüzdeki süreçte büyükşehir belediyemizle ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte bu projeleri de gerçekleştireceğiz. Asrın felaketini hep birlikte yaşadık inşallah asrın kalkınmasını da yine birlikte yaşayacağız. 6 Şubatta tuttuğumuz o eli asla ve asla yalnız bırakmayacak ve el birliğiyle bütün şehirlerimizi bütün şehirlerimizin kalkınması için Anadolu'nun yeniden şaha kalkması için bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz” diye konuştu.
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
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Bakan Kurum: Deprem bölgelerinde herhangi bir tasarrufumuz yok, gereken neyse yapacağız
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