https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/bakan-kurum-deprem-bolgelerinde-herhangi-bir-tasarrufumuz-yok-gereken-neyse-yapacagiz-1085794598.html

Bakan Kurum: Deprem bölgelerinde herhangi bir tasarrufumuz yok, gereken neyse yapacağız

Bakan Kurum: Deprem bölgelerinde herhangi bir tasarrufumuz yok, gereken neyse yapacağız

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Adıyaman Valiliği'nde düzenlenen geniş katılımlı koordinasyon toplantısında, deprem bölgelerinde her hangi... 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T12:08+0300

2024-07-12T12:08+0300

2024-07-12T12:08+0300

türkiye

çevre ve şehircilik bakanlığı

murat kurum

deprem

6 şubat kahramanmaraş depremi

kahramanmaraş depremleri

adıyaman

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/16/1081018020_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_b5d7754e7d5b1d8de8e994defbb6ebff.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, milletvekilleri, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda kişinin katıldığı toplantıda, Adıyaman’ı gözleri gibi, kalpleri gibi yanında tuttuklarını ve Adıyaman’ı ayağa kaldırmak için her şeyi yaptıklarını dile getirdi.Bakan Kurum açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"14 Milyon vatandaşımızı burada ihtiyaçlarını gidermek için tüm yerel dinamiklerle birlikte şehri acil öncelikli ihtiyaçları olmak üzere bütün ihtiyaçları inşallah hep birlikte yapacağız" diyen Kurum, konuşmasını "Şu anda 21 yüzyılın en büyük konut dönüşümü deprem dönüşümü gerçekleşmektedir. Bugün sadece Adıyaman'a baktığımızda İndere bölgesinde yaklaşık 20 bin bağımsız bölümlük neredeyse bir burada 60-70 bin vatandaşımızın yaşayacağız bir yer inşa ediyoruz. 2025 Yılın sonuna geldiğinde de inşallah Adıyaman'da evine girmeye hiçbir depremde de kardeşimiz kalmayacaktır. Biz Adıyaman’ı her zaman gözümüz gibi kalbimiz gibi yanımızda tutuyoruz, seviyoruz Adıyaman'da kardeşlerimiz her zaman bizim yoldaşımız oldu, yol arkadaşımız oldu. Biz de Adıyaman'a hizmet etmekten onur duyuyoruz. Adıyaman'ın ne talebi varsa Adıyaman'ın ne ihtiyacı varsa cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ihtiyaçları teker teker gideceğiz. Deprem bölgesinde herhangi bir tasarrufumuz yok ihtiyaç neyse yapılması gereken neyse hızlı bir şekilde yapacağız. Devletimizin kudretiyle inşallah milletimizin desteğiyle duasıyla biz deprem bölgemizi Adıyaman’ımızı hem hızlı bir şekilde inşallah ayağa kaldırıyoruz” cümleleriyle tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/bakan-kurum-bugun-baktigimizda-6-subat-depreminin-mali-faturasi-104-milyar-dolari-asmis-durumda-1085600560.html

türkiye

adıyaman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, kahramanmaraş depremleri, adıyaman