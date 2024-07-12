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Maliye harekete geçti: 'Çifte maaşa' düzenleme ve gelirlere üst sınır getiriliyor
Maliye harekete geçti: 'Çifte maaşa' düzenleme ve gelirlere üst sınır getiriliyor
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, kamuda çifte maaş alan yöneticilerle ilgili düzenlemeler yapılacağını ve gelirlere üst sınır... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T09:19+0300
2024-07-12T09:19+0300
ekonomi
maaş
brüt maaş
net maaş
eşit maaş
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sınır
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen tasarruf tedbirleri kanun teklifi, kamuda maaş sınırlaması getiriyor. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Hatipoğlu, bu kapsamda gelirlerin üst sınırının aşılması durumunda, aşan kısmın bütçeye gelir kaydedileceğini söyledi. Hatipoğlu, "Bir emanet hesabına yatırılacak. Birden fazla maaş alan kişinin bunu bildirmesi gerekiyor. Bildirmezse tespit etmek zor olabilir" dedi.Makam araçlarında yeni düzenlemeHatipoğlu, tasarruf tedbirlerinin 237 sayılı Taşıt Kanunu'nu kapsadığını ve tüm harcama programlarının gözden geçirildiğini belirtti. Kamu makam araçlarının ihtiyaç fazlasının ilgili kamu idaresi tarafından bildirileceğini ifade eden Hatipoğlu, "İhtiyacı devam ediyorsa bildirmeyecek" diye ekledi. Ayrıca, Maliye Bakanlığında Tasarruf Tedbirleri İzleme Sistemi ve Kamu Taşıt Filo Sistemi gibi izleme sistemleri geliştirildiğini duyurdu.Disiplin cezaları ve uygulamaHatipoğlu, tasarruf önlemlerine uymayanlara disiplin cezası verileceğini vurguladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlar, kamu işçileri ve diğer personel için ilgili mevzuatlar çerçevesinde disiplin hükümlerinin uygulanacağını belirtti.Avukatlara MASAK’a i̇hbar yükümlülüğüMASAK Başkanı Hasan Kaymak, kanun teklifinin avukatları ilgilendiren hükmü hakkında bilgi verdi. Kaymak, "Avukatların finansal işlem yaptığında MASAK’ı bilgilendirmesi gerekiyor. Şirket kurulmasında aracılık yaptıklarında şirket ortakları veya sermaye konusunda şüpheleri varsa bunu bildirmeleri isteniyor" dedi. İstanbul’da yapılan yerinde ziyaret sonucunda, FATF ekibinin avukatların yükümlü sayılmaması eksikliğini gidermeyi tavsiye ettiğini ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/parolalar-calindi-e-devlet-ve-banka-sifreleri-icin-kritik-uyari-geldi-hemen-degistirin-1085786580.html
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maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, yüksek maaş, sınır
maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, yüksek maaş, sınır

Maliye harekete geçti: 'Çifte maaşa' düzenleme ve gelirlere üst sınır getiriliyor

09:19 12.07.2024
© AAMemur maaş zammı
Memur maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© AA
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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, kamuda çifte maaş alan yöneticilerle ilgili düzenlemeler yapılacağını ve gelirlere üst sınır getirileceğini açıkladı. Hatipoğlu, tüm kamu araçlarının da gözden geçirileceğini belirtti.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen tasarruf tedbirleri kanun teklifi, kamuda maaş sınırlaması getiriyor. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Hatipoğlu, bu kapsamda gelirlerin üst sınırının aşılması durumunda, aşan kısmın bütçeye gelir kaydedileceğini söyledi. Hatipoğlu, "Bir emanet hesabına yatırılacak. Birden fazla maaş alan kişinin bunu bildirmesi gerekiyor. Bildirmezse tespit etmek zor olabilir" dedi.

Makam araçlarında yeni düzenleme

Hatipoğlu, tasarruf tedbirlerinin 237 sayılı Taşıt Kanunu'nu kapsadığını ve tüm harcama programlarının gözden geçirildiğini belirtti. Kamu makam araçlarının ihtiyaç fazlasının ilgili kamu idaresi tarafından bildirileceğini ifade eden Hatipoğlu, "İhtiyacı devam ediyorsa bildirmeyecek" diye ekledi. Ayrıca, Maliye Bakanlığında Tasarruf Tedbirleri İzleme Sistemi ve Kamu Taşıt Filo Sistemi gibi izleme sistemleri geliştirildiğini duyurdu.

Disiplin cezaları ve uygulama

Hatipoğlu, tasarruf önlemlerine uymayanlara disiplin cezası verileceğini vurguladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlar, kamu işçileri ve diğer personel için ilgili mevzuatlar çerçevesinde disiplin hükümlerinin uygulanacağını belirtti.

Avukatlara MASAK’a i̇hbar yükümlülüğü

MASAK Başkanı Hasan Kaymak, kanun teklifinin avukatları ilgilendiren hükmü hakkında bilgi verdi. Kaymak, "Avukatların finansal işlem yaptığında MASAK’ı bilgilendirmesi gerekiyor. Şirket kurulmasında aracılık yaptıklarında şirket ortakları veya sermaye konusunda şüpheleri varsa bunu bildirmeleri isteniyor" dedi. İstanbul’da yapılan yerinde ziyaret sonucunda, FATF ekibinin avukatların yükümlü sayılmaması eksikliğini gidermeyi tavsiye ettiğini ekledi.
şifre - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
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