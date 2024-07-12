https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/maliye-harekete-gecti-cifte-maasa-duzenleme-ve-gelirlere-ust-sinir-getiriliyor-1085788542.html

Maliye harekete geçti: 'Çifte maaşa' düzenleme ve gelirlere üst sınır getiriliyor

Maliye harekete geçti: 'Çifte maaşa' düzenleme ve gelirlere üst sınır getiriliyor

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, kamuda çifte maaş alan yöneticilerle ilgili düzenlemeler yapılacağını ve gelirlere üst sınır... 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T09:19+0300

2024-07-12T09:19+0300

2024-07-12T09:19+0300

ekonomi

maaş

brüt maaş

net maaş

eşit maaş

maaş krizi

yüksek maaş

sınır

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/10/1073586214_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_84aac78db430b6a118d36719b61613bc.jpg

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen tasarruf tedbirleri kanun teklifi, kamuda maaş sınırlaması getiriyor. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Hatipoğlu, bu kapsamda gelirlerin üst sınırının aşılması durumunda, aşan kısmın bütçeye gelir kaydedileceğini söyledi. Hatipoğlu, "Bir emanet hesabına yatırılacak. Birden fazla maaş alan kişinin bunu bildirmesi gerekiyor. Bildirmezse tespit etmek zor olabilir" dedi.Makam araçlarında yeni düzenlemeHatipoğlu, tasarruf tedbirlerinin 237 sayılı Taşıt Kanunu'nu kapsadığını ve tüm harcama programlarının gözden geçirildiğini belirtti. Kamu makam araçlarının ihtiyaç fazlasının ilgili kamu idaresi tarafından bildirileceğini ifade eden Hatipoğlu, "İhtiyacı devam ediyorsa bildirmeyecek" diye ekledi. Ayrıca, Maliye Bakanlığında Tasarruf Tedbirleri İzleme Sistemi ve Kamu Taşıt Filo Sistemi gibi izleme sistemleri geliştirildiğini duyurdu.Disiplin cezaları ve uygulamaHatipoğlu, tasarruf önlemlerine uymayanlara disiplin cezası verileceğini vurguladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlar, kamu işçileri ve diğer personel için ilgili mevzuatlar çerçevesinde disiplin hükümlerinin uygulanacağını belirtti.Avukatlara MASAK’a i̇hbar yükümlülüğüMASAK Başkanı Hasan Kaymak, kanun teklifinin avukatları ilgilendiren hükmü hakkında bilgi verdi. Kaymak, "Avukatların finansal işlem yaptığında MASAK’ı bilgilendirmesi gerekiyor. Şirket kurulmasında aracılık yaptıklarında şirket ortakları veya sermaye konusunda şüpheleri varsa bunu bildirmeleri isteniyor" dedi. İstanbul’da yapılan yerinde ziyaret sonucunda, FATF ekibinin avukatların yükümlü sayılmaması eksikliğini gidermeyi tavsiye ettiğini ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/parolalar-calindi-e-devlet-ve-banka-sifreleri-icin-kritik-uyari-geldi-hemen-degistirin-1085786580.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, yüksek maaş, sınır