https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/parolalar-calindi-e-devlet-ve-banka-sifreleri-icin-kritik-uyari-geldi-hemen-degistirin-1085786580.html

Parolalar çalındı, e-Devlet ve banka şifreleri için kritik uyarı geldi: 'Hemen değiştirin'

Parolalar çalındı, e-Devlet ve banka şifreleri için kritik uyarı geldi: 'Hemen değiştirin'

Sputnik Türkiye

Dünya çapında tanınan hacker sitelerinden biri olan DarkWeb'de 10 milyar parolanın yer aldığı devasa bir veri seti yayınlandı. Bu sızıntı, üç yıl önce yaşanan... 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T07:41+0300

2024-07-12T07:41+0300

2024-07-12T07:46+0300

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DarkWeb'de yayınlanan 10 milyar parolalık veri seti, büyük endişe yarattı. Siber Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir, konuyla ilgili Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Bu veri sızıntısı, parolaları kırmak için kullanılan 'wordlist'lerin yayınlanmasıdır. Herkesin parolası bu listede olabilir" dedi. Aynı parolayı birden fazla yerde kullanmaktan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Akdemir, şifrelerin düzenli olarak değiştirilmesini önerdi.Parolalarınızı nasıl koruyabilirsiniz?Dolandırıcılara Karşı Dikkatli OlunSon dönemde, kendilerini banka veya telekomünikasyon şirketlerinden aradığını söyleyen dolandırıcılar, kişisel bilgileri ele geçirmeye çalışıyor. Siber güvenlik uzmanları, bu tür çağrılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.Dolandırıldığınızı anladığınızda ne yapmalısınız?Dolandırıldığınızı fark ettiğinizde, hızlıca harekete geçmelisiniz:Türkiye'de bankacılık güvenliğiTürkiye'deki bankalar, dolandırıcılık vakalarına karşı ciddi güvenlik önlemleri almış durumda. Şüpheli işlemler SMS ile bildirilir ve sanal kart limitleriyle alışverişler kontrol altında tutulur. Yurt dışı harcamalarına kapatılan kartlar, ek bir güvenlik sağlar.Yurt dışı harcamalara dikkatYurt dışında 3-D Secure modeli genellikle kullanılmaz. Bu nedenle, kredi kartlarınızı yurt dışı harcamalarına kapatmanız, dolandırıcılık riskini azaltır.Bankadan para i̇adesi talebiBankalar, izinsiz çekilen paraları müşteriye iade edebilir. Dolandırıcılık vakalarında hukuki mercilere başvurarak hakkınızı arayabilirsiniz.

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