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Parolalar çalındı, e-Devlet ve banka şifreleri için kritik uyarı geldi: 'Hemen değiştirin'
Parolalar çalındı, e-Devlet ve banka şifreleri için kritik uyarı geldi: 'Hemen değiştirin'
Sputnik Türkiye
Dünya çapında tanınan hacker sitelerinden biri olan DarkWeb'de 10 milyar parolanın yer aldığı devasa bir veri seti yayınlandı. Bu sızıntı, üç yıl önce yaşanan... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T07:41+0300
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parola
e-devlet
e-devlet
e-devlet kapısı
türkiye
banka
banka hesabı
banka dolandırıcılığı
banka soygunu
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DarkWeb'de yayınlanan 10 milyar parolalık veri seti, büyük endişe yarattı. Siber Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir, konuyla ilgili Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Bu veri sızıntısı, parolaları kırmak için kullanılan 'wordlist'lerin yayınlanmasıdır. Herkesin parolası bu listede olabilir" dedi. Aynı parolayı birden fazla yerde kullanmaktan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Akdemir, şifrelerin düzenli olarak değiştirilmesini önerdi.Parolalarınızı nasıl koruyabilirsiniz?Dolandırıcılara Karşı Dikkatli OlunSon dönemde, kendilerini banka veya telekomünikasyon şirketlerinden aradığını söyleyen dolandırıcılar, kişisel bilgileri ele geçirmeye çalışıyor. Siber güvenlik uzmanları, bu tür çağrılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.Dolandırıldığınızı anladığınızda ne yapmalısınız?Dolandırıldığınızı fark ettiğinizde, hızlıca harekete geçmelisiniz:Türkiye'de bankacılık güvenliğiTürkiye'deki bankalar, dolandırıcılık vakalarına karşı ciddi güvenlik önlemleri almış durumda. Şüpheli işlemler SMS ile bildirilir ve sanal kart limitleriyle alışverişler kontrol altında tutulur. Yurt dışı harcamalarına kapatılan kartlar, ek bir güvenlik sağlar.Yurt dışı harcamalara dikkatYurt dışında 3-D Secure modeli genellikle kullanılmaz. Bu nedenle, kredi kartlarınızı yurt dışı harcamalarına kapatmanız, dolandırıcılık riskini azaltır.Bankadan para i̇adesi talebiBankalar, izinsiz çekilen paraları müşteriye iade edebilir. Dolandırıcılık vakalarında hukuki mercilere başvurarak hakkınızı arayabilirsiniz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/duzenleme-basliyor-istanbulkartta-ogrenci-indirimi-yas-siniri-kac-oldu-akbiller-iptal-mi-olacak-1085786149.html
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e devlet parola değiştirme, banka hesabı parola değiştirme, tarihin en büyük hack olayı, tarihin en büyük hacker olayı
e devlet parola değiştirme, banka hesabı parola değiştirme, tarihin en büyük hack olayı, tarihin en büyük hacker olayı

Parolalar çalındı, e-Devlet ve banka şifreleri için kritik uyarı geldi: 'Hemen değiştirin'

07:41 12.07.2024 (güncellendi: 07:46 12.07.2024)
© DHAşifre
şifre - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© DHA
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Dünya çapında tanınan hacker sitelerinden biri olan DarkWeb'de 10 milyar parolanın yer aldığı devasa bir veri seti yayınlandı. Bu sızıntı, üç yıl önce yaşanan ve birçok kişisel bilginin ele geçirildiği olayı hatırlattı. Uzman isim, konuya dair yaptığı açıklamada "E-Devlet ve banka şifrelerinizi hemen değiştirin" dedi.
DarkWeb'de yayınlanan 10 milyar parolalık veri seti, büyük endişe yarattı. Siber Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir, konuyla ilgili Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Bu veri sızıntısı, parolaları kırmak için kullanılan 'wordlist'lerin yayınlanmasıdır. Herkesin parolası bu listede olabilir" dedi. Aynı parolayı birden fazla yerde kullanmaktan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Akdemir, şifrelerin düzenli olarak değiştirilmesini önerdi.

Parolalarınızı nasıl koruyabilirsiniz?

Çift doğrulama kullanın: Çift doğrulama seçeneği, hesap güvenliğinizi artırır. Parolanız ele geçirilse bile, telefonunuza veya e-posta adresinize erişilemezse hesabınıza doğrudan erişim sağlanamaz.
Aynı parolayı kullanmayın: Farklı platformlarda aynı parolayı kullanmak büyük bir risk taşır. Her hesap için benzersiz ve güçlü parolalar belirleyin.
Güçlü ve hatırlanabilir şifreler: E-Devlet gibi önemli uygulamalarda güçlü şifreler kullanın ve bu şifreleri düzenli olarak değiştirmeyin, çünkü unutma riski artar.
Dolandırıcılara Karşı Dikkatli Olun
Son dönemde, kendilerini banka veya telekomünikasyon şirketlerinden aradığını söyleyen dolandırıcılar, kişisel bilgileri ele geçirmeye çalışıyor. Siber güvenlik uzmanları, bu tür çağrılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
Şüpheli çağrılara karşı uyanık olun: Adınız, soyadınız ve cep telefonu numaranız gibi bilgilerle size gelen doğrulama kodunu isteyen çağrılara karşı dikkatli olun. Banka çağrı merkezleri, tüm bilgilerinizi talep etmez.
Şüpheli linklere tıklamayın: Tanımadığınız veya güvenmediğiniz kişilerden gelen linklere tıklamayın. Bu linkler zararlı yazılımların bilgisayarınıza yüklenmesine neden olabilir.

Dolandırıldığınızı anladığınızda ne yapmalısınız?

Dolandırıldığınızı fark ettiğinizde, hızlıca harekete geçmelisiniz:
Bankanızı Arayın: Hemen bankanızı arayarak şüpheli işlemlerin iptal edilmesini talep edin.
Şifrelerinizi Değiştirin: Hemen hesabınızdaki parolayı değiştirin ve telefon doğrulama, e-mail doğrulama gibi güvenlik önlemlerini aktif hale getirin.
Parola Sıfırlama Seçeneklerini Değiştirin: Parola sıfırlama seçeneklerini de değiştirerek ekstra güvenlik sağlayın.

Türkiye'de bankacılık güvenliği

Türkiye'deki bankalar, dolandırıcılık vakalarına karşı ciddi güvenlik önlemleri almış durumda. Şüpheli işlemler SMS ile bildirilir ve sanal kart limitleriyle alışverişler kontrol altında tutulur. Yurt dışı harcamalarına kapatılan kartlar, ek bir güvenlik sağlar.

Yurt dışı harcamalara dikkat

Yurt dışında 3-D Secure modeli genellikle kullanılmaz. Bu nedenle, kredi kartlarınızı yurt dışı harcamalarına kapatmanız, dolandırıcılık riskini azaltır.

Bankadan para i̇adesi talebi

Bankalar, izinsiz çekilen paraları müşteriye iade edebilir. Dolandırıcılık vakalarında hukuki mercilere başvurarak hakkınızı arayabilirsiniz.
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