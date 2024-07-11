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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/nato-zirvesinin-ortak-bildirisi-yayinlandi-1085747418.html
NATO Zirvesi'nin ortak bildirisi yayınlandı
NATO Zirvesi'nin ortak bildirisi yayınlandı
Sputnik Türkiye
NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı Washington’daki zirveden sonra yayımlanan ortak bildiride, NATO'nun Karadeniz ve Doğu Balkanlar'da... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T00:25+0300
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NATO ülkelerinin Kiev'e, ittifaka ve Avrupa-Atlantik kurumlarına ‘geri dönülmez üyelik’ yolunda yardımın yanı sıra, ilerlemesi yıllık değerlendirmeye tabi olacak güvenlik ve demokrasi reformlarının uygulanmasında Ukrayna'yı destekleme sözü verdiği vurgulandı.Ortak bildiride öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/rus-buyukelci-antonov-nato-zirvesinin-ilk-gunu-ittifakin-saldirgan-dogasini-ortaya-koydu-1085714502.html
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nato zirvesi, washington, ortak bildiri, ukrayna, rusya, ortadoğu, afrika, balkanlar, avrupa, atlantik
nato zirvesi, washington, ortak bildiri, ukrayna, rusya, ortadoğu, afrika, balkanlar, avrupa, atlantik

NATO Zirvesi'nin ortak bildirisi yayınlandı

00:25 11.07.2024 (güncellendi: 01:22 11.07.2024)
© AA / Celal GüneşABD NATO Zirvesi
ABD NATO Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© AA / Celal Güneş
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NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı Washington’daki zirveden sonra yayımlanan ortak bildiride, NATO'nun Karadeniz ve Doğu Balkanlar'da genişlemeyi sürdüreceği belirtildi.
NATO ülkelerinin Kiev'e, ittifaka ve Avrupa-Atlantik kurumlarına ‘geri dönülmez üyelik’ yolunda yardımın yanı sıra, ilerlemesi yıllık değerlendirmeye tabi olacak güvenlik ve demokrasi reformlarının uygulanmasında Ukrayna'yı destekleme sözü verdiği vurgulandı.
Ortak bildiride öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
NATO bölgede ‘barışı destekleme’ adına Ortadoğu ve Afrika'daki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor, bu amaçla Ürdün'ün başkenti Amman'da bir ofis açacak ve Iraklı yetkililerle çalışmaya devam edecek.
NATO, Karadeniz ve Doğu Balkanlar'da genişlemeyi sürdürmeyi planlıyor.
NATO, Polonya'daki yeni Aegis Ashore üssünün kullanımı da dahil olmak üzere hava ve füze savunma potansiyelini artıracak.
NATO, tüm dünya ülkelerinden Rusya'ya hiç bir şekilde destek vermemesini talep ediyor ve bunu yapan ülkeleri kınıyor.
NATO, Çin Halk Cumhuriyeti'ne stratejik riskleri azaltmak için diyalog kurma çağrısı yapıyor; ittifak üyeleri Pekin'le etkileşime açık.
NATO ülkeleri bir sonraki ittifak zirvesine kadar Rusya ile ilişkilere yönelik stratejik yaklaşımlara ilişkin tavsiyeler geliştirecek.
NATO, Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerle iş birliğini derinleştirecek
Terörizmle mücadele NATO'nun kollektif savunmasının önemli bir unsuru olmaya devam edecek.
NATO ‘hibrit tehditlere’ karşı koymaya devam edecek
Rusya'nın Belarus'la siyasi ve askeri entegrasyonunu derinleştirmesi, bölgesel istikrar ve NATO savunması açısından olumsuz sonuçlara yol açıyor
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