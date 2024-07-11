NATO Zirvesi'nin ortak bildirisi yayınlandı

NATO bölgede ‘barışı destekleme’ adına Ortadoğu ve Afrika'daki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor, bu amaçla Ürdün'ün başkenti Amman'da bir ofis açacak ve Iraklı yetkililerle çalışmaya devam edecek. NATO bölgedeadınavarlığını güçlendirmeyi hedefliyor, bu amaçlabaşkentibir ofis açacak ve Iraklı yetkililerle çalışmaya devam edecek.

NATO, Karadeniz ve Doğu Balkanlar'da genişlemeyi sürdürmeyi planlıyor. NATO,genişlemeyi sürdürmeyi planlıyor.

NATO, Polonya'daki yeni Aegis Ashore üssünün kullanımı da dahil olmak üzere hava ve füze savunma potansiyelini artıracak. NATO,yeniüssünün kullanımı da dahil olmak üzere hava ve füze savunma potansiyelini artıracak.

NATO, tüm dünya ülkelerinden Rusya'ya hiç bir şekilde destek vermemesini talep ediyor ve bunu yapan ülkeleri kınıyor. NATO, tüm dünya ülkelerindenhiç bir şekilde destek vermemesini talep ediyor ve bunu yapan ülkeleri kınıyor.

NATO, Çin Halk Cumhuriyeti'ne stratejik riskleri azaltmak için diyalog kurma çağrısı yapıyor; ittifak üyeleri Pekin'le etkileşime açık. NATO,stratejik riskleri azaltmak için diyalog kurma çağrısı yapıyor; ittifak üyelerietkileşime açık.

NATO ülkeleri bir sonraki ittifak zirvesine kadar Rusya ile ilişkilere yönelik stratejik yaklaşımlara ilişkin tavsiyeler geliştirecek. NATO ülkeleri bir sonraki ittifak zirvesine kadar Rusya ile ilişkilere yönelikilişkin tavsiyeler geliştirecek.

NATO, Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerle iş birliğini derinleştirecek NATO,bölgesindeki ülkelerle iş birliğini derinleştirecek

Terörizmle mücadele NATO'nun kollektif savunmasının önemli bir unsuru olmaya devam edecek. Terörizmle mücadele NATO'nunönemli bir unsuru olmaya devam edecek.

NATO ‘hibrit tehditlere’ karşı koymaya devam edecek NATOkarşı koymaya devam edecek