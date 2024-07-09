https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/rus-ordusu-donetskte-bir-yerlesim-birimini-daha-kurtardi-1085692676.html
Rus ordusu, Donetsk’te bir yerleşim birimini daha kurtardı
Rus ordusu, Donetsk’te bir yerleşim birimini daha kurtardı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk cephesinde ilerleyişini sürdüren Rus ordusunun, bu bölgede daha önce Ukrayna ordusunun elinde bulunan Yasnobrodovka yerleşim... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T14:05+0300
2024-07-09T14:05+0300
2024-07-09T14:16+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
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askeri operasyon
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donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
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Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde yeni bir yerleşim birimini düşman askerinden arındırdığını duyuran bakanlık, “Aktif eylemler sonucunda Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri Yasnobrodovka köyünü kurtardı" ifadelerine yer verdi.Merkez birliklerinin bu bölgede taktiksel konumlarını iyileştirdiğine de dikkat çekilen yazılı açıklamada, gün içerisinde bu bölgede Ukrayna ordusunun 420’den fazla askerinin etkisiz hale getirildiği kaydedilirken, 2 adet Rapira tanksavar topunun imha edildiği eklendi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, 9 karşı saldırıyı engellerken Ukrayna ordusunun kaybı 310 asker olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, daha avantajlı hatlara ulaşırken bir karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu yaklaşık 420 asker ve bir tank kaydetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan düşmanın 770 kadar askeri etkisiz hale getirildi, bir tank ve ABD yapımı M113 ile Humvee olmak üzere iki zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaşarak 3 karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu 150 asker ve ABD yapımı M113 dahil üç zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 90 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Rusya Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içerisinde Kırım’a yönelik saldırı hazırlığında bulunan ABD yapımı HIMARS çoklu roketatarlara yönelik yüksek hassasiyetteki silahlarla grup saldırısında bulundu. Saldırı sonucu 4 adet HIMARS sistemi imha edilirken bu sistemlere servis sağlayan 35 yabancı uzman etkisiz hale getirildi.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait iki S-300PS hava savunma sistemi ve insansız hava araçlarının (İHA) üretim atölyesi imha edildi.Rus hava savunma güçleri son bir günde Ukrayna ordusunun 97 İHA’sını ve 8 adet HIMARS füzesini engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/donetskteki-bir-yerlesim-birimi-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1085596487.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
Rus ordusu, Donetsk’te bir yerleşim birimini daha kurtardı
14:05 09.07.2024 (güncellendi: 14:16 09.07.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk cephesinde ilerleyişini sürdüren Rus ordusunun, bu bölgede daha önce Ukrayna ordusunun elinde bulunan Yasnobrodovka yerleşim birimini kontrol altına aldığını duyurdu.
Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde yeni bir yerleşim birimini düşman askerinden arındırdığını duyuran bakanlık, “Aktif eylemler sonucunda Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri Yasnobrodovka köyünü kurtardı" ifadelerine yer verdi.
Merkez birliklerinin bu bölgede taktiksel konumlarını iyileştirdiğine de dikkat çekilen yazılı açıklamada, gün içerisinde bu bölgede Ukrayna ordusunun 420’den fazla askerinin etkisiz hale getirildiği kaydedilirken, 2 adet Rapira tanksavar topunun imha edildiği eklendi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, 9 karşı saldırıyı engellerken Ukrayna ordusunun kaybı 310 asker olarak gerçekleşti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, daha avantajlı hatlara ulaşırken bir karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu yaklaşık 420 asker ve bir tank kaydetti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan düşmanın 770 kadar askeri etkisiz hale getirildi, bir tank ve ABD yapımı M113 ile Humvee olmak üzere iki zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaşarak 3 karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu 150 asker ve ABD yapımı M113 dahil üç zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 90 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içerisinde Kırım’a yönelik saldırı hazırlığında bulunan ABD yapımı HIMARS çoklu roketatarlara yönelik yüksek hassasiyetteki silahlarla grup saldırısında bulundu. Saldırı sonucu 4 adet HIMARS sistemi imha edilirken bu sistemlere servis sağlayan 35 yabancı uzman etkisiz hale getirildi.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait iki S-300PS hava savunma sistemi ve insansız hava araçlarının (İHA) üretim atölyesi imha edildi.
Rus hava savunma güçleri son bir günde Ukrayna ordusunun 97 İHA’sını ve 8 adet HIMARS füzesini engelledi.