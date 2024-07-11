https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/en-dusuk-emekli-maasi-icin-harekete-gecilmisti-zamli-odemeler-bu-aya-yetisecek-mi--1085751255.html

En düşük emekli maaşı için harekete geçilmişti: Zamlı ödemeler bu aya yetişecek mi?

En düşük emekli maaşı için harekete geçilmişti: Zamlı ödemeler bu aya yetişecek mi?

Sputnik Türkiye

Milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşına yapılacak düzenlemenin detaylarını merakla bekliyor. Hükümet, en düşük emekli maaşının artırılması için... 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T08:01+0300

2024-07-11T08:01+0300

2024-07-11T08:01+0300

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SSK emeklileri 17 Temmuz itibarıyla maaşlarını almaya başlayacak. Zamlı maaşların bu ayki ödeme takvimine yansıyıp yansımayacağı ise merak konusu. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen tasarruf ve verimlilik paketi kapsamında ek zamların bu aya yetişip yetişmeyeceği henüz netleşmedi. Ancak yetişmemesi durumunda gelecek ay farkla birlikte ödenmesi planlanıyor.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram'ın milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamaya göre, en düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin TL ile 12 bin 500 TL aralığına yükseltilmesi bekleniyor. Ancak, olması gereken rakamın 15 bin TL olduğuna dikkat çeken Bayram, asgari ücret ile en düşük emekli maaşı arasındaki farkın kapatılmasının önemini vurguladı.Tüm emeklilere seyyanen zam mümkün mü?Şu an için tüm emeklilere yönelik seyyanen zam çalışması mevcut değil. Bayram, enflasyon karşısında en fazla ezilen kesimin en düşük emekli maaşı alanlar olduğunu belirterek, sadece bu kesime yönelik bir çalışma yapıldığını ifade etti.Bu yıl emekli olmak avantajlı mı?Bayram, 2024 yılında emekli olmanın daha avantajlı olduğunu belirtti. Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde emekli aylığı hesaplamaları daha yüksek olacağı için, 2024 yılında emekli olanlar daha fazla maaş alacak. 2025 yılında ise enflasyonun düşmesi beklendiğinden, emekli maaşları da daha düşük olacaktır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/meteoroloji-istanbul-dahil-pek-cok-sehri-uyardi-ucuslar-iptal-ediliyor-cok-kuvvetli-yagis-geliyor-1085750285.html

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