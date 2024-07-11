https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/meteoroloji-istanbul-dahil-pek-cok-sehri-uyardi-ucuslar-iptal-ediliyor-cok-kuvvetli-yagis-geliyor-1085750285.html

Meteoroloji İstanbul dahil pek çok şehri uyardı, uçuşlar iptal ediliyor: Çok kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji İstanbul dahil pek çok şehri uyardı, uçuşlar iptal ediliyor: Çok kuvvetli yağış geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 gün için hava durumu tahmin raporunu yayımladı. İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere birçok kentte kuvvetli... 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T07:46+0300

2024-07-11T07:46+0300

2024-07-11T07:46+0300

hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte etkili olacak yağışlar nedeniyle dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçuşlar iptal edilecek.Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Zonguldak çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile bu akşam Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerindeHava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden esecek. Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar bekleniyor. Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Kuvvetli yağış uyarısıMarmara'nın doğusu, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile bu akşam Isparta ve Burdur'da yerel kuvvetli yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş i̇ptalleriHavaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 11 Temmuz 2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, saat 13.00’a kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek. Yolcular, uçuş bilgilerini havayolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirler.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Bursa'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE 26°C, 39°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 24°C, 31°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ 25°C, 35°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 22°C, 29°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.EGEParçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 18°C, 33°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 25°C, 38°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 27°C, 36°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 24°C, 35°CParçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ilk saatlerinde Antalya'nın iç kesimleri, Burdur ve Isparta çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 26°C, 37°CParçalı bulutlu, akşam ilk saatlerinde kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 26°C, 35°CParçalı bulutlu, akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ilk saatlerinde iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 24°C, 35°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 19°C, 35°CParçalı bulutlu, akşam ilk saatler veöğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ilk saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 19°C, 32°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ÇANKIRI 18°C, 35°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR 19°C, 33°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.SİVAS 17°C, 34°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Düzce ile Zonguldak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bolu'nun doğusu ile ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 15°C, 31°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE 21°C, 32°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 22°C, 27°CParçalı bulutluZONGULDAK 21°C, 28°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA 20°C, 33°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN 18°C, 32°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 22°C, 29°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 24°C, 29°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler Erzurum, Erzincan, Kars,Ardahan ve Iğdır öğleden sonra Ardahan ile Kars çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 12°C, 30°CParçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam sağana ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 12°C, 28°CParçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 21°C, 38°CParçalı yer yer çok bulutluVAN 16°C, 31°CParçalı yer yer çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 21°C, 42°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 23°C, 38°CParçalı ve az bulutluSİİRT 25°C, 40°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 28°C, 41°CParçalı ve az bulutlu

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