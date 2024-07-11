https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/afyonda-pes-pese-3-deprem-bakan-yerlikaya-aciklama-yapti-1085750075.html

Afyonkarahisar’da peş peşe 3. deprem: Bakan Yerlikaya açıklama yaptı

Afyonkarahisar’da peş peşe 3. deprem: Bakan Yerlikaya açıklama yaptı

Sputnik Türkiye

Son dakika deprem verilerine göre Afyonkarahisar’da peş peşe 3 ayrı noktada sarsıntı meydana geldi. Depremlerin merkez üssü Ataköy, Salar ve Sülün olarak... 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T07:29+0300

2024-07-11T07:29+0300

2024-07-11T07:29+0300

ali yerlikaya

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AFAD'ın son depremler açıklamasına göre, Afyonkarahisar’da ilki sabah saat 6.24’de büyüklüğü 4.4 olan merkez üssü Ataköy olan bir deprem meydana gelmişti. Bu depremden sadece 3 dakika sonra Salar merkezli 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Saat 6.30’da ise 3.8 büyüklüğünde Sülün merkezli bir başka deprem oldu.3 ayrı deprem halkta büyük paniğe neden oldu. AFAD bu depremlerin Kütahya, Isparta, Burdur ve Eskişehir’de de hissedildiğini açıkladı.Yerlikaya açıklama yaptıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı.Yerlikaya paylaşımında, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/afad-duyurdu-afyonkarahisarda-deprem-1085749418.html

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kütahya

isparta

burdur

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