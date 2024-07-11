Sessizliğini bozan Wanda Nara, Icardi ile ayrıldıklarını açıkladı: 'Neye mal olduğunu biliyorum'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Anksiyete ve Parkinson arasında bağlantı bulundu
07:07
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TÜİK’ten enflasyon savunması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Üniversitelerde ikinci öğretim dönemi bitti!
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
NATO’nun Nazi generalleriyle dolu 75 yılı
17:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
18:13
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
19:14
8 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
20:21
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali İsmail Korkmaz’sız 11 yıl
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli maaşları için Beştepe’de zirve
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Ölümü mavilendiren kelebekler
18:31
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/sessizligini-bozan-wanda-nara-icardi-ile-ayrildiklarini-acikladi-neye-mal-oldugunu-biliyorum-1085749756.html
Sessizliğini bozan Wanda Nara, Icardi ile ayrıldıklarını açıkladı: 'Neye mal olduğunu biliyorum'
Sessizliğini bozan Wanda Nara, Icardi ile ayrıldıklarını açıkladı: 'Neye mal olduğunu biliyorum'
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın ayrılık iddiaları sosyal medyada doğrulandı. Bir süredir dedikodu malzemesi olan... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T07:20+0300
2024-07-11T07:20+0300
spor
wanda nara
mauro icardi
ayrılık
ayrılık anlaşması
evlilik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/11/1049897173_0:213:2931:1861_1920x0_80_0_0_b37fbf0215cb986fd644bc70f7d74536.jpg
Wanda Nara'nın, geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi'yi sosyal medya hesaplarından takipten çıkması, çiftin ayrılacağına dair spekülasyonları artırmıştı. Bu hareket, Arjantin basınında geniş yankı buldu ve boşanma söylentilerini güçlendirdi.Wanda Nara sessizliğini bozduWanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrılığı resmen duyurdu. Nara, “Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum” ifadelerini kullanarak, boşanma sürecinin zorluğunu dile getirdi.Geçmişten günümüze Icardi-Nara i̇lişkisiWanda Nara, ilk evliliğini 2008 yılında futbolcu Maxi Lopez ile yapmış ve bu evlilikten üç çocuk sahibi olmuştu. Ancak, Nara'nın Lopez'i Mauro Icardi ile aldatmasıyla çift boşanmıştı. Ardından, Wanda Nara ve Mauro Icardi evlenmiş ve bu birliktelikten iki çocukları olmuştu. Çiftin inişli çıkışlı ilişkisi, medyanın sıkça gündeminde yer aldı.Ayrılık açıklamasıWanda Nara, ayrılık kararını şu sözlerle duyurdu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/afad-duyurdu-afyonkarahisarda-deprem-1085749418.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/11/1049897173_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_e655824cf4d7e44d6a5f9cdd69a82325.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
wanda nara boşanma, wanda nara icardi ayrılık, icardi wanda nara story, icardi eşi, wanda nara instagram
wanda nara boşanma, wanda nara icardi ayrılık, icardi wanda nara story, icardi eşi, wanda nara instagram

Sessizliğini bozan Wanda Nara, Icardi ile ayrıldıklarını açıkladı: 'Neye mal olduğunu biliyorum'

07:20 11.07.2024
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAWanda Nara- Mauro Icardi
Wanda Nara- Mauro Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
Abone ol
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın ayrılık iddiaları sosyal medyada doğrulandı. Bir süredir dedikodu malzemesi olan çiftin boşanma haberi, Wanda Nara'nın açıklamasıyla kesinleşti.
Wanda Nara'nın, geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi'yi sosyal medya hesaplarından takipten çıkması, çiftin ayrılacağına dair spekülasyonları artırmıştı. Bu hareket, Arjantin basınında geniş yankı buldu ve boşanma söylentilerini güçlendirdi.

Wanda Nara sessizliğini bozdu

Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrılığı resmen duyurdu. Nara, “Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum” ifadelerini kullanarak, boşanma sürecinin zorluğunu dile getirdi.

Geçmişten günümüze Icardi-Nara i̇lişkisi

Wanda Nara, ilk evliliğini 2008 yılında futbolcu Maxi Lopez ile yapmış ve bu evlilikten üç çocuk sahibi olmuştu. Ancak, Nara'nın Lopez'i Mauro Icardi ile aldatmasıyla çift boşanmıştı. Ardından, Wanda Nara ve Mauro Icardi evlenmiş ve bu birliktelikten iki çocukları olmuştu. Çiftin inişli çıkışlı ilişkisi, medyanın sıkça gündeminde yer aldı.

Ayrılık açıklaması

Wanda Nara, ayrılık kararını şu sözlerle duyurdu:
“Televizyonda veya internetteki gerçek olmayan şeyleri görmek zorunda kalıyorum. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu, kötülüğün ve kim olduğumun bir parçası. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Hiçbir suçlu veya üçüncü şahıs yok, bizim ilişkimiz her zaman dışarıdan görünenden daha güçlü. Önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve bugün her zamankinden daha fazla. Saygınız için teşekkürler.”
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
TÜRKİYE
AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da deprem
07:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала