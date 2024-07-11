https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/sessizligini-bozan-wanda-nara-icardi-ile-ayrildiklarini-acikladi-neye-mal-oldugunu-biliyorum-1085749756.html
Sessizliğini bozan Wanda Nara, Icardi ile ayrıldıklarını açıkladı: 'Neye mal olduğunu biliyorum'
Sessizliğini bozan Wanda Nara, Icardi ile ayrıldıklarını açıkladı: 'Neye mal olduğunu biliyorum'
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın ayrılık iddiaları sosyal medyada doğrulandı. Bir süredir dedikodu malzemesi olan... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T07:20+0300
2024-07-11T07:20+0300
2024-07-11T07:20+0300
spor
wanda nara
mauro icardi
ayrılık
ayrılık anlaşması
eş
evlilik
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Wanda Nara'nın, geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi'yi sosyal medya hesaplarından takipten çıkması, çiftin ayrılacağına dair spekülasyonları artırmıştı. Bu hareket, Arjantin basınında geniş yankı buldu ve boşanma söylentilerini güçlendirdi.Wanda Nara sessizliğini bozduWanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrılığı resmen duyurdu. Nara, “Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum” ifadelerini kullanarak, boşanma sürecinin zorluğunu dile getirdi.Geçmişten günümüze Icardi-Nara i̇lişkisiWanda Nara, ilk evliliğini 2008 yılında futbolcu Maxi Lopez ile yapmış ve bu evlilikten üç çocuk sahibi olmuştu. Ancak, Nara'nın Lopez'i Mauro Icardi ile aldatmasıyla çift boşanmıştı. Ardından, Wanda Nara ve Mauro Icardi evlenmiş ve bu birliktelikten iki çocukları olmuştu. Çiftin inişli çıkışlı ilişkisi, medyanın sıkça gündeminde yer aldı.Ayrılık açıklamasıWanda Nara, ayrılık kararını şu sözlerle duyurdu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/afad-duyurdu-afyonkarahisarda-deprem-1085749418.html
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Sessizliğini bozan Wanda Nara, Icardi ile ayrıldıklarını açıkladı: 'Neye mal olduğunu biliyorum'
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın ayrılık iddiaları sosyal medyada doğrulandı. Bir süredir dedikodu malzemesi olan çiftin boşanma haberi, Wanda Nara'nın açıklamasıyla kesinleşti.
Wanda Nara'nın, geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi'yi sosyal medya hesaplarından takipten çıkması, çiftin ayrılacağına dair spekülasyonları artırmıştı. Bu hareket, Arjantin basınında geniş yankı buldu ve boşanma söylentilerini güçlendirdi.
Wanda Nara sessizliğini bozdu
Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrılığı resmen duyurdu. Nara, “Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum” ifadelerini kullanarak, boşanma sürecinin zorluğunu dile getirdi.
Geçmişten günümüze Icardi-Nara i̇lişkisi
Wanda Nara, ilk evliliğini 2008 yılında futbolcu Maxi Lopez ile yapmış ve bu evlilikten üç çocuk sahibi olmuştu. Ancak, Nara'nın Lopez'i Mauro Icardi ile aldatmasıyla çift boşanmıştı. Ardından, Wanda Nara ve Mauro Icardi evlenmiş ve bu birliktelikten iki çocukları olmuştu. Çiftin inişli çıkışlı ilişkisi, medyanın sıkça gündeminde yer aldı.
Wanda Nara, ayrılık kararını şu sözlerle duyurdu:
“Televizyonda veya internetteki gerçek olmayan şeyleri görmek zorunda kalıyorum. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu, kötülüğün ve kim olduğumun bir parçası. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Hiçbir suçlu veya üçüncü şahıs yok, bizim ilişkimiz her zaman dışarıdan görünenden daha güçlü. Önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve bugün her zamankinden daha fazla. Saygınız için teşekkürler.”