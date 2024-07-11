https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/afad-duyurdu-afyonkarahisarda-deprem-1085749418.html
AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da deprem
AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da deprem
Sputnik Türkiye
AFAD'tan yapılan son depremler açıklamasına göre; Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T07:00+0300
2024-07-11T07:00+0300
2024-07-11T07:00+0300
türkiye
afyon
afyonkarahisar
deprem
deprem
son depremler
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan son dakika deprem bilgisine göre, saat 06.24'te Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/mugla-marmaristeki-44luk-deprem-sonrasi-naci-gorurden-uyari-uzun-suredir-hareketli-1085688946.html
türkiye
afyon
afyonkarahisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_37177b914791aa72cb24e5dcad8f8178.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
son depremler, afyon deprem, afyonkarahisar deprem, son dakika deprem, afyon deprem mi oldu, afyonkarahisar deprem riski, afyonkarahisar deprem son dakika, afyonkarahisar deprem bölgesi mi, afyonkarahisar deprem, afyonkarahisar deprem son dakika 2024
son depremler, afyon deprem, afyonkarahisar deprem, son dakika deprem, afyon deprem mi oldu, afyonkarahisar deprem riski, afyonkarahisar deprem son dakika, afyonkarahisar deprem bölgesi mi, afyonkarahisar deprem, afyonkarahisar deprem son dakika 2024
AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da deprem
AFAD'tan yapılan son depremler açıklamasına göre; Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan son dakika deprem bilgisine göre, saat 06.24'te Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntı yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.