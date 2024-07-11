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AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da deprem
AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da deprem
Sputnik Türkiye
AFAD'tan yapılan son depremler açıklamasına göre; Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan son dakika deprem bilgisine göre, saat 06.24'te Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/mugla-marmaristeki-44luk-deprem-sonrasi-naci-gorurden-uyari-uzun-suredir-hareketli-1085688946.html
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AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da deprem

07:00 11.07.2024
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© İHA
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AFAD'tan yapılan son depremler açıklamasına göre; Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan son dakika deprem bilgisine göre, saat 06.24'te Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntı yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
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Muğla Marmaris'teki 4.4'lük deprem sonrası Naci Görür'den uyarı: 'Uzun süredir hareketli'
9 Temmuz, 13:39
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