https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/afad-duyurdu-afyonkarahisarda-deprem-1085749418.html

AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da deprem

AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da deprem

Sputnik Türkiye

AFAD'tan yapılan son depremler açıklamasına göre; Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T07:00+0300

2024-07-11T07:00+0300

2024-07-11T07:00+0300

türkiye

afyon

afyonkarahisar

deprem

deprem

son depremler

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan son dakika deprem bilgisine göre, saat 06.24'te Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/mugla-marmaristeki-44luk-deprem-sonrasi-naci-gorurden-uyari-uzun-suredir-hareketli-1085688946.html

türkiye

afyon

afyonkarahisar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

son depremler, afyon deprem, afyonkarahisar deprem, son dakika deprem, afyon deprem mi oldu, afyonkarahisar deprem riski, afyonkarahisar deprem son dakika, afyonkarahisar deprem bölgesi mi, afyonkarahisar deprem, afyonkarahisar deprem son dakika 2024