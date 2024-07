https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/suriye-ve-suudi-arabistan-arasindaki-ucuslar-yeniden-basladi-1085733799.html

Suriye ve Suudi Arabistan arasındaki uçuşlar yeniden başladı

Suriye'de 2011'de başlayan ayaklanmalardan sonra 2012'de karşılıklı uçak seferlerini durduran Suriye ile Suudi Arabistan arasında 12 yıl aradan sonra ilk sefer... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Hava Yolları'na ait uçak, bu sabah Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na indi.Seferin, Şam-Riyad arasında düzenli uçuşlara dönüşme sinyali olduğu ifade edilen haberde, "Bu vesileyle Riyad havalimanları şirketi, Kral Halid Havalimanı'nda Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisi Dr. Eymen Susan ve hava taşımacılığı alanında çok sayıda Suudi yetkilinin katılımıyla bir kutlama düzenledi" ifadesi kullanıldı.Riyad-Şam'ın normalleşme süreciSuriye'de ayaklanmaların başladığı 2011'den sonra Suudi Arabistan ile Suriye yönetimi arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmiş, iki ülke Mart 2012'de karşılıklı uçak seferlerini durdurmuştu.Şam yönetiminin 7 Mayıs 2023'te Arap Birliğine geri dönmesine karar verilmesinin ardından 9 Mayıs 2023'te Suudi Arabistan ile Suriye, diplomatik ilişkilerinin yeniden tesis edildiğini duyurmuştu.Suriye hükümeti, 6 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'a büyükelçi atarken, Riyad da 26 Mayıs'ta Faysal bin Suud el-Micfil'i Şam'a büyükelçi olarak atamıştı.Türkiye-Suriye ilişkileri de yeniden başlayacakCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan pazar günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasına yönelik olası görüşmeler için ‘her zaman’ davette bulunacağını söylemişti.Erdoğan, "Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir” ifadelerini kullandı.Berlin dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, Ankara'nın Şam'dan gelecek her türlü olumlu adıma karşılık vereceğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Irak Başbakanı'nın da temasların kolaylaştırılmasına katkıda bulunabileceğini söyledi.Erdoğan’ın, "Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, Beşar Esad Türkiye ile ilişkileri geliştirme yönünde bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Türkiye’de görüşme olması konusunda ise Sayın Putin’in yaklaşımları var. Irak Başbakanı'nın da bu konuda yaklaşımları var. Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?" dediği aktarıldı.

