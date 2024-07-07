Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad'a davetimiz her an olabilir
14:04 07.07.2024 (güncellendi: 14:29 07.07.2024)
© AFP 2023 / YASIN AKGULCumhurbaşkanı Erdoğan
© AFP 2023 / YASIN AKGUL
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Merih'e verilen bu ceza, Merih'in şahsına değildir. Aslında Türkiye'nin millet olarak yapısına dönük verilmiş olan bir cezadır" dedi. Dünya gündemiyle ilgili de konuşan Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Esad'a bir davet yapacaklarını söyleyerek "Davetimiz her an olabilir" açıklamasını yaptı.
Almanya dönüşünde uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan başta EURO 2024 olmak üzere gündeme dair çok sayıda soruyu yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"UEFA'nın Merih'e verdiği 2 maç men cezası, açık söylemek gerekirse şampiyonaya ciddi manada gölge düşürdü. İzahı mümkün değil, tamamen siyasi bir karar
Merih'e verilen bu ceza, Merih'in şahsına değildir. Aslında Türkiye'nin millet olarak yapısına dönük verilmiş olan bir cezadır
Milli Takımımız kendilerine yapılan haksızlığa cevaplarını, sahada oynadıkları muhteşem futbolla verdiler
Bence yerli futbolcularımızın önünü açmak lazım. Ben çok fazla yabancının olmasını milli futbolumuz için doğru bulmuyorum
Esad ile görüşme
"Biz davetimizi yapacağız, bu davetle Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye'de görüşme konusunda Sayın Putin'in yaklaşımı var. Irak Başbakanının yaklaşımı var. Arabuluculuktan bahsediyoruz, komşumuzla niye olmasın? Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşar Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz."
"MOSSAD'ın başındaki şahsın Doha'da Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmeler söz konusu. Görüşmelerde daimi ateşkesi öngören bazı olumlu adımlar atıldı."
(Gazze) Artık ateşkes için 'anbean' diyorlar. Yani anbean oradan isabetli bir haber gelebilir. Ama bütün mesele Netanyahu'nun tavırları.
İsrail, çatışmaları bölgeye yayma niyetinden vazgeçmelidir. ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler, bu noktada İsrail'e verdikleri destekten vazgeçmelidir.