https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/cumhurbaskani-erdogandan-merih-demiral-ile-ilgili-aciklama-verilen-ceza-merihin-sahsina-degildir-1085618459.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad'a davetimiz her an olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad'a davetimiz her an olabilir

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Merih'e verilen bu ceza, Merih'in şahsına değildir. Aslında Türkiye'nin millet olarak yapısına dönük verilmiş olan bir cezadır" dedi... 07.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-07T14:04+0300

2024-07-07T14:04+0300

2024-07-07T14:29+0300

türkiye

son dakika

recep tayyip erdoğan

a milli futbol takımı

beşar esad

merih demiral

euro 2024

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Almanya dönüşünde uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan başta EURO 2024 olmak üzere gündeme dair çok sayıda soruyu yanıtladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Esad ile görüşme"Biz davetimizi yapacağız, bu davetle Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye'de görüşme konusunda Sayın Putin'in yaklaşımı var. Irak Başbakanının yaklaşımı var. Arabuluculuktan bahsediyoruz, komşumuzla niye olmasın? Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşar Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz."

türkiye

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Sputnik Türkiye

son dakika, recep tayyip erdoğan, a milli futbol takımı, beşar esad, merih demiral, euro 2024