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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/rus-hava-savunma-gucleri-ukraynaya-ait-mig-29-savas-ucagini-dusurdu-1085730798.html
Rus hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait MiG-29 savaş uçağını düşürdü
Rus hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait MiG-29 savaş uçağını düşürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna’ya ait MiG-29 savaş uçağının vurulduğunu ve 2 bin 100 Ukraynalı askerin etkisiz hale... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T14:05+0300
2024-07-10T14:05+0300
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Bakanlığın açıklamasında, Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-29 savaş uçağını vurdu ve 35 insansız hava aracını, 4 adet ABD yapımı ATACMS füzesini, 3 adet HIMARS füzesini ve dört adet Fransa yapımı Hammer uçak bombasını engellediği bildirildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, iki karşı saldırıyı püskürtürken 275 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını imha etti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, daha avantajlı hatlara ulaşırken Ukrayna ordusu 495 asker ve bir tank kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun kaybı 600 kadar asker ve bir mühimmat deposu olarak gerçekleşti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi. Altı karşı saldırı akamete uğratılırken 510 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve Alman yapımı Marder zırhlı savaş aracı yok edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı ve bir karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu 135 asker kaybetti. Ayrıca bir mühimmat deposu havaya uçuruldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu birlikleri, 85 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca bir mühimmat imha edildi.Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Ukrayna’ya ait ABD yapımı Improved HAWK hava savunma sistemini ve insansız deniz araçlarının bulunduğu depoları vurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/borrell-ukraynadaki-can-kayiplarina-ragmen-silah-yardimina-devam-edeceklerini-soyledi-1085730458.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma sistemi, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu
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Rus hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait MiG-29 savaş uçağını düşürdü

14:05 10.07.2024
© Sputnik / Максим БлиновRusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı
Rusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna’ya ait MiG-29 savaş uçağının vurulduğunu ve 2 bin 100 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-29 savaş uçağını vurdu ve 35 insansız hava aracını, 4 adet ABD yapımı ATACMS füzesini, 3 adet HIMARS füzesini ve dört adet Fransa yapımı Hammer uçak bombasını engellediği bildirildi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, iki karşı saldırıyı püskürtürken 275 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını imha etti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, daha avantajlı hatlara ulaşırken Ukrayna ordusu 495 asker ve bir tank kaybetti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun kaybı 600 kadar asker ve bir mühimmat deposu olarak gerçekleşti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi. Altı karşı saldırı akamete uğratılırken 510 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve Alman yapımı Marder zırhlı savaş aracı yok edildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı ve bir karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu 135 asker kaybetti. Ayrıca bir mühimmat deposu havaya uçuruldu.
‘Dnepr’ Askeri Grubu birlikleri, 85 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca bir mühimmat imha edildi.
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Ukrayna’ya ait ABD yapımı Improved HAWK hava savunma sistemini ve insansız deniz araçlarının bulunduğu depoları vurdu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
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Borrell, Ukrayna'daki can kayıplarına rağmen silah yardımına devam edeceklerini söyledi
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