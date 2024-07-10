https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/rus-hava-savunma-gucleri-ukraynaya-ait-mig-29-savas-ucagini-dusurdu-1085730798.html

Rus hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait MiG-29 savaş uçağını düşürdü

Rus hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait MiG-29 savaş uçağını düşürdü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna’ya ait MiG-29 savaş uçağının vurulduğunu ve 2 bin 100 Ukraynalı askerin etkisiz hale... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T14:05+0300

2024-07-10T14:05+0300

2024-07-10T14:05+0300

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Bakanlığın açıklamasında, Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-29 savaş uçağını vurdu ve 35 insansız hava aracını, 4 adet ABD yapımı ATACMS füzesini, 3 adet HIMARS füzesini ve dört adet Fransa yapımı Hammer uçak bombasını engellediği bildirildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, iki karşı saldırıyı püskürtürken 275 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını imha etti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri, daha avantajlı hatlara ulaşırken Ukrayna ordusu 495 asker ve bir tank kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun kaybı 600 kadar asker ve bir mühimmat deposu olarak gerçekleşti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi. Altı karşı saldırı akamete uğratılırken 510 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve Alman yapımı Marder zırhlı savaş aracı yok edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı ve bir karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu 135 asker kaybetti. Ayrıca bir mühimmat deposu havaya uçuruldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu birlikleri, 85 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca bir mühimmat imha edildi.Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Ukrayna’ya ait ABD yapımı Improved HAWK hava savunma sistemini ve insansız deniz araçlarının bulunduğu depoları vurdu.

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