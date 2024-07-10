https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/husilerden-aden-korfezinde-3-gemiye-ihali-saldiri-tam-isabetle-vurduk--1085711579.html

Husiler'den Aden Körfezi'nde 3 gemiye İHA'lı saldırı: 'Tam isabetle vurduk'

Husiler'den Aden Körfezi'nde 3 gemiye İHA'lı saldırı: 'Tam isabetle vurduk'

Sputnik Türkiye

Husiler, Aden ve Umman Denizi'nde ABD ve İsrail gemilerini hedef aldı. 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T02:15+0300

2024-07-10T02:15+0300

2024-07-10T02:15+0300

dünya

husiler

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Yemen'deki Husiler, füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Umman Denizi ve Aden Körfezi'nde 3 gemiyi hedef aldığını duyurdu.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Umman Denizi'nde Amerikan gemisi Maersk Sentosa'yı bir dizi balistik ve kanatlı füzeyle tam isabet vurduklarını belirtti.Seri, Aden Körfezi'nde de İsrail gemisi MSC Patnaree'nin çok sayıda İHA tarafından hedef alındığını ​​ve operasyonun başarıyla amacına ulaştığını ifade etti.Ayrıca Umman Denizi'nde, İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal eden Marthopolis isimli bir geminin de İHA'larla hedef alınarak doğrudan vurulduğunu aktaran Seri, geminin hangi ülkeye ait olduğuna dair bilgi vermedi.

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