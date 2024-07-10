https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/husilerden-aden-korfezinde-3-gemiye-ihali-saldiri-tam-isabetle-vurduk--1085711579.html
Husiler'den Aden Körfezi'nde 3 gemiye İHA'lı saldırı: 'Tam isabetle vurduk'
Husiler'den Aden Körfezi'nde 3 gemiye İHA'lı saldırı: 'Tam isabetle vurduk'
Sputnik Türkiye
Husiler, Aden ve Umman Denizi'nde ABD ve İsrail gemilerini hedef aldı. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T02:15+0300
2024-07-10T02:15+0300
2024-07-10T02:15+0300
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Yemen'deki Husiler, füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Umman Denizi ve Aden Körfezi'nde 3 gemiyi hedef aldığını duyurdu.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Umman Denizi'nde Amerikan gemisi Maersk Sentosa'yı bir dizi balistik ve kanatlı füzeyle tam isabet vurduklarını belirtti.Seri, Aden Körfezi'nde de İsrail gemisi MSC Patnaree'nin çok sayıda İHA tarafından hedef alındığını ve operasyonun başarıyla amacına ulaştığını ifade etti.Ayrıca Umman Denizi'nde, İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal eden Marthopolis isimli bir geminin de İHA'larla hedef alınarak doğrudan vurulduğunu aktaran Seri, geminin hangi ülkeye ait olduğuna dair bilgi vermedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/orban-kieve-yapilan-fuze-saldirisi-muzakerelere-olan-ihtiyacin-bir-gostergesi-1085711447.html
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husiler
Husiler'den Aden Körfezi'nde 3 gemiye İHA'lı saldırı: 'Tam isabetle vurduk'
Husiler, Aden ve Umman Denizi'nde ABD ve İsrail gemilerini hedef aldı.
Yemen'deki Husiler, füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Umman Denizi ve Aden Körfezi'nde 3 gemiyi hedef aldığını duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Umman Denizi'nde Amerikan gemisi Maersk Sentosa'yı bir dizi balistik ve kanatlı füzeyle tam isabet vurduklarını belirtti.
Seri, Aden Körfezi'nde de İsrail gemisi MSC Patnaree'nin çok sayıda İHA tarafından hedef alındığını ve operasyonun başarıyla amacına ulaştığını ifade etti.
Ayrıca Umman Denizi'nde, İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal eden Marthopolis isimli bir geminin de İHA'larla hedef alınarak doğrudan vurulduğunu aktaran Seri, geminin hangi ülkeye ait olduğuna dair bilgi vermedi.