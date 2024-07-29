https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/1086301628.html
Uzman Dr. Eyyüb Yılmaz: A kişisiyle B kişisinin farklı beslenmesi gerekiyor
Uzman Dr. Eyyüb Yılmaz: A kişisiyle B kişisinin farklı beslenmesi gerekiyor
Sputnik Türkiye
Okan Aslan'ın sunduğu Gün Ortası programına konuk olan Uzman Dr. Eyyüb Yılmaz, "A kişisiyle B kişisinin farklı beslenmesi gerekiyor. Senin dönüşüm sürecin... 29.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-29T12:05+0300
2024-07-29T12:05+0300
2024-07-29T16:08+0300
okan aslan ile gün ortasi
radyo
radyo
diyet
sağlıklı beslenme
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Uzman Dr. Eyyüb Yılmaz: A kişisiyle B kişisinin farklı beslenmesi gerekiyor
Sputnik Türkiye
Uzman Dr. Eyyüb Yılmaz: A kişisiyle B kişisinin farklı beslenmesi gerekiyor
Uzman Dr. Eyyüb Yılmaz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.Yılmaz, sağlıklı yaşamın sırları, akşam yemeğini terk etmenin zararları, kalori kısıtlamasıyla verilen kiloların geri alınması gibi konuları Radyo Sputnik dinleyicileri için değerlendirdi.Yılmaz, şöyle konuştu:
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Okan Aslan
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Okan Aslan
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аудио, radyo, radyo, diyet, sağlıklı beslenme
аудио, radyo, radyo, diyet, sağlıklı beslenme
Uzman Dr. Eyyüb Yılmaz: A kişisiyle B kişisinin farklı beslenmesi gerekiyor
12:05 29.07.2024 (güncellendi: 16:08 29.07.2024)
Okan Aslan'ın sunduğu Gün Ortası programına konuk olan Uzman Dr. Eyyüb Yılmaz, "A kişisiyle B kişisinin farklı beslenmesi gerekiyor. Senin dönüşüm sürecin başka, diğerininki başka.” dedi.
Uzman Dr. Eyyüb Yılmaz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.
Yılmaz, sağlıklı yaşamın sırları, akşam yemeğini terk etmenin zararları, kalori kısıtlamasıyla verilen kiloların geri alınması gibi konuları Radyo Sputnik dinleyicileri için değerlendirdi.
“Bedenin zamanla dönüştüğü bilgisi var. Bedenin bulunduğu an itibarıyla neye ihtiyacı olduğunu hissetme becerisine beslenme sanatı diyeceksin. A kişisiyle B kişisinin farklı beslenmesi gerekiyor. Senin dönüşüm sürecin başka, diğerininki başka.”