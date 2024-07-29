https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/1086301628.html

Uzman Dr. Eyyüb Yılmaz: A kişisiyle B kişisinin farklı beslenmesi gerekiyor

Uzman Dr. Eyyüb Yılmaz: A kişisiyle B kişisinin farklı beslenmesi gerekiyor

Sputnik Türkiye

Okan Aslan'ın sunduğu Gün Ortası programına konuk olan Uzman Dr. Eyyüb Yılmaz, "A kişisiyle B kişisinin farklı beslenmesi gerekiyor. Senin dönüşüm sürecin... 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T12:05+0300

2024-07-29T12:05+0300

2024-07-29T16:08+0300

okan aslan ile gün ortasi

radyo

radyo

diyet

sağlıklı beslenme

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Uzman Dr. Eyyüb Yılmaz: A kişisiyle B kişisinin farklı beslenmesi gerekiyor Sputnik Türkiye Uzman Dr. Eyyüb Yılmaz: A kişisiyle B kişisinin farklı beslenmesi gerekiyor

Uzman Dr. Eyyüb Yılmaz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.Yılmaz, sağlıklı yaşamın sırları, akşam yemeğini terk etmenin zararları, kalori kısıtlamasıyla verilen kiloların geri alınması gibi konuları Radyo Sputnik dinleyicileri için değerlendirdi.Yılmaz, şöyle konuştu:

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2024

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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аудио, radyo, radyo, diyet, sağlıklı beslenme