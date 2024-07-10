Bakan Güler'den NATO'ya: Türkiye'nin güvenilmez olduğu ifadesini kesinlikle reddediyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'Bitcoin ya da kripto paralarla ilgileniyorsanız, size kötü bir haberimiz var'
07:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'SHP, CHP’nin küskünlerine bir şemsiye mi açacak?'
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sahipsiz köpeklerle ilgili rapor Erdoğan'a sunuldu
12:05
83 dk
HABER MASASI
Üç sendikadan asgari ücret feryadı!
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
AK Partili Yayman: Türkiye-Suriye normalleşmesi gecikmemeli
15:01
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Öbür taraf bir çare getirmediği sürece aşırı sağın yükselişi sürecektir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD o ülkede darbe planlıyor
17:47
3 dk
SESLİ HABER
Tarihin en büyük hacker sızıntılarından biri: 10 milyar şifre yayınlandı
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
18:14
19 dk
SESLİ HABER
Geçen yılın en iyi takımları açıklandı: Listede iki Türk takımı var
18:40
1 dk
SESLİ HABER
Hint uzman: ABD'nin dünyadaki etkisi azaldı
18:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ileri teknoloji Batı füzesini inceledi
19:14
3 dk
SESLİ HABER
İspanya'da turizm karşıtı eylemlere ilişkin açıklama: Kınıyoruz
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye o listede 18. sırada
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: NATO'nun kararları orada alınıyor
19:48
3 dk
SESLİ HABER
Aşırı sıcaklardan ‘yanan’ köprüyü itfaiye soğuttu
20:13
2 dk
SESLİ HABER
Donald Trump, Biden'ın neden adaylıktan çekilmediğini açıkladı
20:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Anksiyete ve Parkinson arasında bağlantı bulundu
07:07
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TÜİK’ten enflasyon savunması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Üniversitelerde ikinci öğretim dönemi bitti!
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
NATO’nun Nazi generalleriyle dolu 75 yılı
17:38
4 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
17:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
20:25
19 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/bakan-gulerden-natoya-turkiyenin-guvenilmez-oldugu-ifadesini-kesinlikle--reddediyoruz-1085731974.html
Bakan Güler'den NATO'ya: Türkiye'nin güvenilmez olduğu ifadesini kesinlikle reddediyoruz
Bakan Güler'den NATO'ya: Türkiye'nin güvenilmez olduğu ifadesini kesinlikle reddediyoruz
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO'ya ilişkin, "Türkiye'nin güvenilmez olduğu ifadesini kesinlikle reddediyoruz; böyle bir şey yok. 32 müttefikin bir arada... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T14:57+0300
2024-07-10T15:08+0300
nato
yaşar güler
dünya
türkiye
rusya
ukrayna krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/04/1076032293_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_6f9597b64a24a75422780ad2b76ac6e3.jpg
Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin, Irak ve Suriye sınırları boyunca 30-40 kilometre derinliğinde güvenlik koridoru oluşturmaya ve bölgeyi teröristlerden tamamen temizlemeye kararlı olduğunu vurguladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Güler, Politico dergisine röportaj verdi.Güler, NATO'ya ilişkin, "Türkiye'nin güvenilmez olduğu ifadesini kesinlikle reddediyoruz; böyle bir şey yok. 32 müttefikin bir arada olduğu bir ortamda her konuda aynı görüşlere sahip olunması düşünülemez. Bazı ülkeler böyle bir algı yaratmaya çalışıyor. Türkiye bugüne kadar (Rusya-Ukrayna) savaşın her iki tarafını da üst düzey görüşmelerde bir araya getirebilen tek ülke oldu. Karadeniz'in stratejik bir savaş alanına dönüşmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Bakan Güler, Türkiye'nin 'yerli ve milli üretime dayalı, tam bağımsız savunma sanayi oluşturmayı, böylece ülke ekonomisini güçlendirmeyi ve Türkiye'nin bağımsızlığına katkıda bulunmayı' hedeflediğini kaydetti.Söz konusu teknolojilerin insansız kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere, silah ve akıllı mühimmattan füzelere, hava savunma ve elektronik harp sistemlerine kadar uzandığını belirten Bakan Güler, bunların birçok ülkeye ihraç edildiğini belirtti.'Bölgeyi teröristlerden tamamen temizlemeye kararlıyız'Güler, "Irak ve Suriye sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturmaya ve bölgeyi teröristlerden tamamen temizlemeye kararlıyız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edeceğiz" mesajını verdi.Avrupa Birliği üyesi müttefiklerin 'NATO'nun güvenlik şemsiyesi dışında' alternatifler aramasının ittifakın birlik ve beraberliğine zarar vereceğini vurgulayan Güler, "Avrupa-Atlantik bölgesindeki en etkin güvenlik örgütü NATO'dur. Avrupa'nın kendi güvenliğini arttırma çabalarını anlamakla birlikte, başka bir oluşuma ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/04/1076032293_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_dc32972c0b44564a617cb620cc77f2d0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nato, yaşar güler, türkiye, rusya, ukrayna krizi
nato, yaşar güler, türkiye, rusya, ukrayna krizi

Bakan Güler'den NATO'ya: Türkiye'nin güvenilmez olduğu ifadesini kesinlikle reddediyoruz

14:57 10.07.2024 (güncellendi: 15:08 10.07.2024)
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
Abone ol
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO'ya ilişkin, "Türkiye'nin güvenilmez olduğu ifadesini kesinlikle reddediyoruz; böyle bir şey yok. 32 müttefikin bir arada olduğu bir ortamda her konuda aynı görüşlere sahip olunması düşünülemez" dedi ve "Karadeniz'in stratejik bir savaş alanına dönüşmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin, Irak ve Suriye sınırları boyunca 30-40 kilometre derinliğinde güvenlik koridoru oluşturmaya ve bölgeyi teröristlerden tamamen temizlemeye kararlı olduğunu vurguladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Güler, Politico dergisine röportaj verdi.
Güler, NATO'ya ilişkin, "Türkiye'nin güvenilmez olduğu ifadesini kesinlikle reddediyoruz; böyle bir şey yok. 32 müttefikin bir arada olduğu bir ortamda her konuda aynı görüşlere sahip olunması düşünülemez. Bazı ülkeler böyle bir algı yaratmaya çalışıyor. Türkiye bugüne kadar (Rusya-Ukrayna) savaşın her iki tarafını da üst düzey görüşmelerde bir araya getirebilen tek ülke oldu. Karadeniz'in stratejik bir savaş alanına dönüşmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Bakan Güler, Türkiye'nin 'yerli ve milli üretime dayalı, tam bağımsız savunma sanayi oluşturmayı, böylece ülke ekonomisini güçlendirmeyi ve Türkiye'nin bağımsızlığına katkıda bulunmayı' hedeflediğini kaydetti.
Söz konusu teknolojilerin insansız kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere, silah ve akıllı mühimmattan füzelere, hava savunma ve elektronik harp sistemlerine kadar uzandığını belirten Bakan Güler, bunların birçok ülkeye ihraç edildiğini belirtti.

'Bölgeyi teröristlerden tamamen temizlemeye kararlıyız'

Güler, "Irak ve Suriye sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturmaya ve bölgeyi teröristlerden tamamen temizlemeye kararlıyız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edeceğiz" mesajını verdi.
Avrupa Birliği üyesi müttefiklerin 'NATO'nun güvenlik şemsiyesi dışında' alternatifler aramasının ittifakın birlik ve beraberliğine zarar vereceğini vurgulayan Güler, "Avrupa-Atlantik bölgesindeki en etkin güvenlik örgütü NATO'dur. Avrupa'nın kendi güvenliğini arttırma çabalarını anlamakla birlikte, başka bir oluşuma ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала