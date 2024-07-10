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Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
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Mehmet Gem: Turizm konuşulduğu gibi iyiye gitmiyor
Mehmet Gem: Turizm konuşulduğu gibi iyiye gitmiyor
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Okan Aslan'la Gün Ortası'na konuk olan TÜKONFED Turizm Komisyonu Üyesi Mehmet Gem, Türkiye'deki turizm sektörünün güncel durumunu değerlendirerek "Turizm... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
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Mehmet Gem: Turizm konuşulduğu gibi iyiye gitmiyor
Sputnik Türkiye
Mehmet Gem: Turizm konuşulduğu gibi iyiye gitmiyor
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Turizm Komisyonu Üyesi Mehmet Gem, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu. Gem, turizmde tüketici haklarına ve turizm piyasasına değindi.Gem, Türkiye’de turizmde tüketicilerin karşılaştığı sorunları şöyle değerlendirdi:Türkiye’nin turizmden beklentisine değinen Gem, “Bugün TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla bizim bakanlığımızın açıkladığı turizm gelirleri sayısı anlamında eş düzey bir görüntü var. Turizm konuşulduğu gibi iyiye gitmiyor. Bu iş sadece sayısal açıklamalarla, gelir anlamındaki rakamlarla bir şey ifade etmez. 2021’den beri Antalya’dayım, ilk defa bu sene temmuz ayında otellerin derin boşlukları olduğunu görüyorum” dedi ve bu boşlukların sebebini şöyle açıkladı:
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Mehmet Gem: Turizm konuşulduğu gibi iyiye gitmiyor

12:05 10.07.2024 (güncellendi: 10:56 11.07.2024)
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mehmet Gem: Turizm konuşulduğu gibi iyiye gitmiyor
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Okan Aslan
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Okan Aslan'la Gün Ortası'na konuk olan TÜKONFED Turizm Komisyonu Üyesi Mehmet Gem, Türkiye'deki turizm sektörünün güncel durumunu değerlendirerek "Turizm konuşulduğu gibi iyiye gitmiyor. Bu iş sadece sayısal açıklamalarla, gelir anlamındaki rakamlarla bir şey ifade etmez" dedi.
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Turizm Komisyonu Üyesi Mehmet Gem, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu. Gem, turizmde tüketici haklarına ve turizm piyasasına değindi.
Gem, Türkiye’de turizmde tüketicilerin karşılaştığı sorunları şöyle değerlendirdi:
“Türkiye’de özellikle turizm tüketicisinin haklarıyla ilgili 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun mevcut. Bu kanunun içerisinde Paket Tur Sözleşmeleri yönetmeliği mevcut. Tüketicinin hakkını Ticaret Bakanlığı nezdinde koruyan bir hakkı var. Bir de ayrıca bakanlığımızın turizm işletmelerin bakanlıkla ve birbirleriyle ilişkileri hakkındaki yönetmelik var. Bu iki tane temel yönetmelik üzerinden tüm tüketicilerin talepleri veya memnuniyetsizliklerine karşı yapmış olduğu şikayetler belirleniyor. Bizim burada en çok sorunla karşılaştığımız konulardan bir tanesi, tüketicimiz maalesef seyahat acentası veya görünümlü bir yerlerden bir şey aldığı zaman yapmış olduğu sözleşme metnini doğru düzgün okumuyor, bunu değerlendirmiyor, iptal sürecini doğru düzgün yönetmiyor.”
Türkiye’nin turizmden beklentisine değinen Gem, “Bugün TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla bizim bakanlığımızın açıkladığı turizm gelirleri sayısı anlamında eş düzey bir görüntü var. Turizm konuşulduğu gibi iyiye gitmiyor. Bu iş sadece sayısal açıklamalarla, gelir anlamındaki rakamlarla bir şey ifade etmez. 2021’den beri Antalya’dayım, ilk defa bu sene temmuz ayında otellerin derin boşlukları olduğunu görüyorum” dedi ve bu boşlukların sebebini şöyle açıkladı:
“Bu olumsuzluk ekonomi yönetimimizin dövize uygulamış olduğu baskıdan dolayı maalesef turizmciler daha önceden kur farkı geliri yaratırlardı, bununla kazandıklarını maliyetlerine ilave gelen harcamalarda kullanırlardı ve dolayısıyla ücretlere zam yapmazlardı. TÜİK’e göre enflasyon yüzde 70 görünüyor ama dışarıya baktığımız zaman ölçülen enflasyon yüzde 150-200 civarında. Dolayısıyla otelciler dışarıdan mal tedariğinde bulundukları zaman kur farkı geliri de oluşmadığı için fiyatlara döviz bazında zam yapmaya başladılar. Biz şu anda pahalı ülke konumuna geldik.”
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