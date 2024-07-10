Mehmet Gem: Turizm konuşulduğu gibi iyiye gitmiyor

“Türkiye’de özellikle turizm tüketicisinin haklarıyla ilgili 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun mevcut. Bu kanunun içerisinde Paket Tur Sözleşmeleri yönetmeliği mevcut. Tüketicinin hakkını Ticaret Bakanlığı nezdinde koruyan bir hakkı var. Bir de ayrıca bakanlığımızın turizm işletmelerin bakanlıkla ve birbirleriyle ilişkileri hakkındaki yönetmelik var. Bu iki tane temel yönetmelik üzerinden tüm tüketicilerin talepleri veya memnuniyetsizliklerine karşı yapmış olduğu şikayetler belirleniyor. Bizim burada en çok sorunla karşılaştığımız konulardan bir tanesi, tüketicimiz maalesef seyahat acentası veya görünümlü bir yerlerden bir şey aldığı zaman yapmış olduğu sözleşme metnini doğru düzgün okumuyor, bunu değerlendirmiyor, iptal sürecini doğru düzgün yönetmiyor.”