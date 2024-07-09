https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/toretskli-siginmacilar-ukrayna-ordusu-uzerimize-bomba-atarak-bizi-yakmaya-calisti-1085670824.html

Toretsk’li sığınmacılar: Ukrayna ordusu üzerimize bomba atarak bizi yakmaya çalıştı

Toretsk’li sığınmacılar: Ukrayna ordusu üzerimize bomba atarak bizi yakmaya çalıştı

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun kontrolündeki Toretsk şehrinin sakinleri, Ukraynalı askerlerin şehirdeki siviller üzerine yangın bombaları... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T09:03+0300

2024-07-09T09:03+0300

2024-07-09T08:59+0300

ukrayna krizi

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

rus ordusu

insansız hava aracı (iha)

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Toretsk’ten kaçarak Rusya’ya sığınan vatandaşlar, Sputnik’e açıklamasında, Ukraynalı askerlerin Rus ordusunun ilerleyişi karşısında durumlarının zor olduğunu anlayınca şehir sakinlerini öldürmeye başladığını bildirdi.Şehir sakinlerinden biri, “Ukrayna ordusu zor durumda olduğunu anlayınca sivilleri yok etmeye başladı. Yani ‘Baba Yaga’ insansız hava aracı geceleri evlerin üzerinden uçarak önce çatıları kırdı, ardından yangın bombaları atarak evleri yaktı” şeklinde konuştu.Komşunun evi alev alınca çevredeki vatandaşların onu söndürmeye çalıştığını anlatan sığınmacı, “Çatının üzerine çıktı, yerden bana uzatılan suyu ateşin üzerine döküyordum. Tam o sırada Ukraynalı askerlerin bulunduğu yönden makineli tüfeklerle üzerime ateş açıldı” ifadesini kullandı.Toretsk sakini bir kadın da şunu anlattı: “Bizi kovmak için havan toplarıyla evlerin çevresini vuruyorlardı. Güya Rus askerler saldırıyormuş da bu yüzden hemen gitmemiz gerekiyormuş. Evlere dokunmuyorlardı. Evlerimizi içindekilerle birlikte onlara bırakıp gitmemizi istiyorlardı.”Çok az sayıda vatandaşın tahliye olduğunu, büyük kısmının evlerini terk etmek istemediğini kaydeden bir sığınmacı, “Ukrayna ordusu, insanları tahliye olmaya zorlamak için şehri bombalıyordu. Grad çoklu roketatar atış noktasına çıkarak önce Gorlovka yönünde birkaç atış yaptıktan sonra geriye kalan mühimmatla Toretsk’i vuruyordu” diye anlattı.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Donetsk’in 42 kilometre kuzeyinde bulunan Toretsk, 2016 yılına kadar Dzerjinsk olarak adlandırılıyordu. Kiev’in Donetsk Askeri Bölge Yönetimi’nin başına atadığı Vadim Filaşkin, Toretsk’te zorunlu tahliye çalışmalarının başladığını duyurmuştu.

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