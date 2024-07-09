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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/toretskli-siginmacilar-ukrayna-ordusu-uzerimize-bomba-atarak-bizi-yakmaya-calisti-1085670824.html
Toretsk’li sığınmacılar: Ukrayna ordusu üzerimize bomba atarak bizi yakmaya çalıştı
Toretsk’li sığınmacılar: Ukrayna ordusu üzerimize bomba atarak bizi yakmaya çalıştı
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun kontrolündeki Toretsk şehrinin sakinleri, Ukraynalı askerlerin şehirdeki siviller üzerine yangın bombaları... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T09:03+0300
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Toretsk’ten kaçarak Rusya’ya sığınan vatandaşlar, Sputnik’e açıklamasında, Ukraynalı askerlerin Rus ordusunun ilerleyişi karşısında durumlarının zor olduğunu anlayınca şehir sakinlerini öldürmeye başladığını bildirdi.Şehir sakinlerinden biri, “Ukrayna ordusu zor durumda olduğunu anlayınca sivilleri yok etmeye başladı. Yani ‘Baba Yaga’ insansız hava aracı geceleri evlerin üzerinden uçarak önce çatıları kırdı, ardından yangın bombaları atarak evleri yaktı” şeklinde konuştu.Komşunun evi alev alınca çevredeki vatandaşların onu söndürmeye çalıştığını anlatan sığınmacı, “Çatının üzerine çıktı, yerden bana uzatılan suyu ateşin üzerine döküyordum. Tam o sırada Ukraynalı askerlerin bulunduğu yönden makineli tüfeklerle üzerime ateş açıldı” ifadesini kullandı.Toretsk sakini bir kadın da şunu anlattı: “Bizi kovmak için havan toplarıyla evlerin çevresini vuruyorlardı. Güya Rus askerler saldırıyormuş da bu yüzden hemen gitmemiz gerekiyormuş. Evlere dokunmuyorlardı. Evlerimizi içindekilerle birlikte onlara bırakıp gitmemizi istiyorlardı.”Çok az sayıda vatandaşın tahliye olduğunu, büyük kısmının evlerini terk etmek istemediğini kaydeden bir sığınmacı, “Ukrayna ordusu, insanları tahliye olmaya zorlamak için şehri bombalıyordu. Grad çoklu roketatar atış noktasına çıkarak önce Gorlovka yönünde birkaç atış yaptıktan sonra geriye kalan mühimmatla Toretsk’i vuruyordu” diye anlattı.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Donetsk’in 42 kilometre kuzeyinde bulunan Toretsk, 2016 yılına kadar Dzerjinsk olarak adlandırılıyordu. Kiev’in Donetsk Askeri Bölge Yönetimi’nin başına atadığı Vadim Filaşkin, Toretsk’te zorunlu tahliye çalışmalarının başladığını duyurmuştu.
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donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, sığınmacı
donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, sığınmacı

Toretsk’li sığınmacılar: Ukrayna ordusu üzerimize bomba atarak bizi yakmaya çalıştı

09:03 09.07.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVUkrayna askeri operasyon
Ukrayna askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun kontrolündeki Toretsk şehrinin sakinleri, Ukraynalı askerlerin şehirdeki siviller üzerine yangın bombaları attığını belirtti.
Toretsk’ten kaçarak Rusya’ya sığınan vatandaşlar, Sputnik’e açıklamasında, Ukraynalı askerlerin Rus ordusunun ilerleyişi karşısında durumlarının zor olduğunu anlayınca şehir sakinlerini öldürmeye başladığını bildirdi.
Şehir sakinlerinden biri, “Ukrayna ordusu zor durumda olduğunu anlayınca sivilleri yok etmeye başladı. Yani ‘Baba Yaga’ insansız hava aracı geceleri evlerin üzerinden uçarak önce çatıları kırdı, ardından yangın bombaları atarak evleri yaktı” şeklinde konuştu.
Komşunun evi alev alınca çevredeki vatandaşların onu söndürmeye çalıştığını anlatan sığınmacı, “Çatının üzerine çıktı, yerden bana uzatılan suyu ateşin üzerine döküyordum. Tam o sırada Ukraynalı askerlerin bulunduğu yönden makineli tüfeklerle üzerime ateş açıldı” ifadesini kullandı.
Toretsk sakini bir kadın da şunu anlattı: “Bizi kovmak için havan toplarıyla evlerin çevresini vuruyorlardı. Güya Rus askerler saldırıyormuş da bu yüzden hemen gitmemiz gerekiyormuş. Evlere dokunmuyorlardı. Evlerimizi içindekilerle birlikte onlara bırakıp gitmemizi istiyorlardı.”
Çok az sayıda vatandaşın tahliye olduğunu, büyük kısmının evlerini terk etmek istemediğini kaydeden bir sığınmacı, “Ukrayna ordusu, insanları tahliye olmaya zorlamak için şehri bombalıyordu. Grad çoklu roketatar atış noktasına çıkarak önce Gorlovka yönünde birkaç atış yaptıktan sonra geriye kalan mühimmatla Toretsk’i vuruyordu” diye anlattı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Donetsk’in 42 kilometre kuzeyinde bulunan Toretsk, 2016 yılına kadar Dzerjinsk olarak adlandırılıyordu. Kiev’in Donetsk Askeri Bölge Yönetimi’nin başına atadığı Vadim Filaşkin, Toretsk’te zorunlu tahliye çalışmalarının başladığını duyurmuştu.
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