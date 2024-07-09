https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/en-dusuk-emekli-maasina-iki-duzenleme-12-bin-500-tl-icin-formul-ortaya-cikti-1085670729.html

En düşük emekli maaşına iki düzenleme: 12 bin 500 TL için formül ortaya çıktı

En düşük emekli maaşına iki düzenleme: 12 bin 500 TL için formül ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

10 bin TL en düşük emekli maaşı alanlar için düzenlemenin detayları ortaya çıktı. Çalışmaların yapıldığı kesin olarak doğrulanırken bir yeni gelişme de memur... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T09:29+0300

2024-07-09T09:29+0300

2024-07-09T09:29+0300

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SSK 2000 sonrası ve Bağ-Kur tarım emeklisi sıfır zam almıştı. 6 aylık enflasyon farkı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 24.73, memur ve memur emekli zammı ise yüzde 19.31 oranında artmıştı. Memurların maaş artış oranı için Mehmet Şimşek yüzde 19,31’lik oranın altına imzasını geçtiğimiz hafta attı. Gözler ise en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemeye çevrildi. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?SSK 2000 sonrası ve Bağ-Kur tarım emekli̇si̇ne zam yokYılın ikinci yarısı için yapılan zamlar ile özellikle 2000 sonrası SSK emeklilerinin kök maaşı 7 bin 47 TL’den 8 bin 789 TL’ye yükselmiş ve 10 bin liranın altında kaldığı için 0 zam almışlardı. Bağ-Kur tarım emeklisinin maaşı ise en düşük emekli aylığının sadece 89 lira üzerine çıkabildi.Bakan Şi̇mşek’i̇ i̇kna etti̇lerSıfır zam sonrası enflasyonla mücadele kapsamında ek zamlara karşı olan Mehmet Şimşek’in Ak Partili kurmaylar tarafından Kızılcahamam Kampı’nda ikna edildiği öğrenildi. Bu kapsamda hem Maliye hem de Çalışma Bakanlığı’ndan veri toplayan AK Partili kurmayların emekliye zam düzenlemesi için oluşturacakları raporu bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’a sunacağı öğrenildi.En düşük emekli aylığı ne kadar olur?En düşük emekli aylığı, Ocak 2024’ten bu yana 10 bin TL olarak uygulanıyor. Mevcut durumda kök maaşı 8 bin lira olan bir emekli de yasa gereği 10 bin lira aylık alıyor. Ancak bir düzenleme ile kök maaşı değişmediği için bu emeklilerin yüzde 24.73’lük zamma rağmen alacağı aylık 10 bin lira olacak. 'En düşük emekli maaşına' altı aylık enflasyon farkı kadar zam yapılması halinde ise Temmuz 2024 itibarıyla 'en düşük emekli aylığı' 12 bin 473 liraya yükselecek.200 öncesi SSK emeklilerine zam Şu an için emekli kök aylığı 10 bin TL’nin üzerinde olan Bağ-Kur Esnaf emeklisi ve 2000 öncesi SSK emeklisi için bir düzenlemenin de yapılmayacağı dile getiriliyor. 24,73’lük zam sonrası Bağ-Kur’lu esnafın 10.178 TL olan maaşı 12.695 TL’ye çıkmıştı. Eğer en düşük emekli aylığı 12.500 TL olursa bu grupta zam rakamı 195 TL olacak! SSK 2000 öncesi emekli maaşı da 11.367 TL’den 14.178 TL’ye yükselmişti. Orada da zam rakamı 1.678 TL’ye gerileyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/uzmanindan-borsa-altin-ve-dolar-icin-dikkat-ceken-aciklama-yeni-bir-trendin-baslangicindayiz-1085670422.html

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