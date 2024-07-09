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Uzmanından borsa, altın ve dolar için dikkat çeken açıklama: 'Yeni bir trendin başlangıcındayız'
Uzmanından borsa, altın ve dolar için dikkat çeken açıklama: 'Yeni bir trendin başlangıcındayız'
Sputnik Türkiye
Altın, dolar, borsa ve mevduatta kazanç oranları açıklandı. Özellikle son dönemde borsada sert dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini çekmişti. Mevduat... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T08:47+0300
2024-07-09T08:47+0300
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TÜİK haziran ayı yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 0.63, euro yüzde 1.02, BIST 100 endeksi yüzde 1.66 ve külçe altın yüzde 1.78 oranlarında yatırımcısına kaybettirirken, mevduat faizi yüzde 1.62 oranında kazandırdı.Önceki aylarda yatırımcıya en çok kazanç sağlayan yatırım borsa oluyordu. BIST 100 endeksi son zamanlarda sert düzeltmelere sahne olurken, daha risksiz, güvenli olarak görülen mevduatlarda getiriler pozitife dönmeye başladı. Merkez Bankası verilerine göre 1 ile 3 ay vadeli mevduat faizleri 1.5 ay sonra ilk kez yükseliş gösterdi.‘Şu anda hazi̇ran ayının li̇deri̇’Peki şu anda en cazip yatırım aracı mevduat mı? Borsa için takip edilmesi gereken kritik seviyeler ne? Gram altında yön yukarı döndü mü? Dövizde düşüş görülür mü? Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklayan ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:Dövi̇zde geti̇ri̇ler neden düşük kaldı?‘Mevduatlar popüler olacak’‘Yeni̇ bi̇r trendi̇n başlangıcındayiz’ di̇yerek açıkladı: 12-13 bi̇n puana doğru yol alacakGram altında bu sevi̇ye çok kri̇ti̇k‘Dolar/TL’de yön aşağı i̇nebi̇li̇r’
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Uzmanından borsa, altın ve dolar için dikkat çeken açıklama: 'Yeni bir trendin başlangıcındayız'

08:47 09.07.2024
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Borsa ekranı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
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Altın, dolar, borsa ve mevduatta kazanç oranları açıklandı. Özellikle son dönemde borsada sert dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini çekmişti. Mevduat faizlerinde ise 1.5 aylık düşüş serisi sona erdi. Güvenli liman altın 2500 lira olan kritik eşiği aştı. Peki altın ve borsa için tahminler neler? Dolar/TL’de düşüş görülür mü?
TÜİK haziran ayı yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 0.63, euro yüzde 1.02, BIST 100 endeksi yüzde 1.66 ve külçe altın yüzde 1.78 oranlarında yatırımcısına kaybettirirken, mevduat faizi yüzde 1.62 oranında kazandırdı.
Önceki aylarda yatırımcıya en çok kazanç sağlayan yatırım borsa oluyordu. BIST 100 endeksi son zamanlarda sert düzeltmelere sahne olurken, daha risksiz, güvenli olarak görülen mevduatlarda getiriler pozitife dönmeye başladı. Merkez Bankası verilerine göre 1 ile 3 ay vadeli mevduat faizleri 1.5 ay sonra ilk kez yükseliş gösterdi.

‘Şu anda hazi̇ran ayının li̇deri̇’

Peki şu anda en cazip yatırım aracı mevduat mı? Borsa için takip edilmesi gereken kritik seviyeler ne? Gram altında yön yukarı döndü mü? Dövizde düşüş görülür mü? Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklayan ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Burada çok net bir şekilde görünüyor, mevduat faizleri TÜFE’ye indirgenmiş reel getiri açısından şu anda haziran ayının lideri. Gerek döviz gerekse borsa ve külçe altın reel anlamda eksi getiri sağladı. Mevduatta yüksek getiri potansiyelinin net bir şekilde ortaya çıktığı belgelenmiş oldu."

Dövi̇zde geti̇ri̇ler neden düşük kaldı?

"Son üç aylık döneme bakacak olursak borsa daha ön plana çıkmıştı. Ancak mevduat faizi TÜFE’ye göre yüzde 2.54 oranında kazandırdı. Külçe altın, dolar ve euroda görünüm ekside. Bunun sebebi ise ülkeye sıcak para girerken, doların reel anlamda prim yapması yabancı yatırımcının kaybetmesi anlamına gelir. Mevduat hala cazibesini koruyor."

‘Mevduatlar popüler olacak’

"Haziran ayında beklentilerin üzerinde bir enflasyon düşüşü var. Dolayısıyla reel anlamda mevduat daha yüksek bir getiri sağlamış oldu. Temmuz ve ağustos aylarında enflasyonda daha büyük bir düşüş öngörülüyor. Bu durumda mevduat faizi hala popüler olacak. Mevduat faizinin hala cazip olduğunu söylemek mümkün."

‘Yeni̇ bi̇r trendi̇n başlangıcındayiz’ di̇yerek açıkladı: 12-13 bi̇n puana doğru yol alacak

"Borsa için şunu söylemek mümkün, 11 bin puan seviyeleri önemli bir direnç oluşturuyor. Orta vadeli göstergeler yönünü yukarı çevirdi. Gri listeden çıktık, makro verilerde düzelmeler var. Merkez Bankası bilançosu daha düzgün. Önümüzdeki süreçte enflasyonda düşüş trendi devam edecek. Ülkeye giren sıcak para girişi ile TL’ye yönelim arttı. Bu da enflasyonda aşağı yönlü trendi hızlandıracak gibi gözüküyor. Dövizde aşağı yönlü baskının devam ettiğini görüyoruz. Bu da enflasyonda düşüşü tetikleyecek gibi gözüküyor. Borsada yabancı yatırımcı girişleri ile birlikte 11 bin puan direncinin kırılacağını söylemek yanlış olmayacaktır. 12 bin 13 bin puanlara doğru yol alacağını söyleyebiliriz. Borsada yeni bir trendin başlangıcında olabiliriz. 11 bin direncini kırdıktan sonra yeni bir yukarı trend hareketini 1 aylık periyotta beklediğimizi ifade etmek isterim."

Gram altında bu sevi̇ye çok kri̇ti̇k

"Gram altın şu an için yatay seyirde dalgalanıyor. Çok önemli bir trend hareketi söz konusu değil. Birkaç gün yukarı yönlü hareketleri denedi, orta vadeli göstergelerde yön yukarı döndü ancak burada önemli olan şu: Gram altının 2500 liranın üzerinde birkaç gün tutunması gerekiyor. Dolar/TL’de aşağı yönlü hareket görülürse gram altında o zaman düşüş söz konusu olabilir. Şimdilik 2500’lerin üzerinde tutunmasını biraz daha zor görüyoruz. 2539 lira oldukça önemli bir direnç. Bu direncin denenmesini bekliyoruz ancak dolar/TL’de aşağı yönlü hareketler bu direncin kırılamamasına sebebiyet verebilir."

‘Dolar/TL’de yön aşağı i̇nebi̇li̇r’

"Dolar/TL’de yön hala aşağı. Aşağı trendin bozulabilmesi için kurun 32.90 seviyelerini görmesi lazım. Şunu netleştirmek lazım: burada da yatay bir dalgalanma söz konusu, dolayısıyla bir trend hareketi yok. Ufak tefek aşağı yönlü hareketlerle 32.20’lere düşebilir. Yukarı hareketlerde de 33.00’lere kadar çıkabilir. Bu bir trend hareketi değil, yatay seyirde dalgalanma olacaktır. Rating kuruluşlarının ‘Türkiye’de işler yolunda gidiyor’ açıklamaları gelecekte not artırımı sinyali olarak algılanacağından önümüzdeki süreçte not konuları daha fazla önem arz edebilir. Bu durumda yabancı yatırımcıların Türkiye’ye girişleri dolar/TL’de satış baskısını artırabilir. Merkez Bankası bilançosu iyi durumda. Merkez Bankası artık gelen dövizi almayarak piyasada satış baskısına izin verebilir. Bu durumda dolar/TL’de yön aşağı inebilir.”

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