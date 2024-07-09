https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/uzmanindan-borsa-altin-ve-dolar-icin-dikkat-ceken-aciklama-yeni-bir-trendin-baslangicindayiz-1085670422.html

Uzmanından borsa, altın ve dolar için dikkat çeken açıklama: 'Yeni bir trendin başlangıcındayız'

Uzmanından borsa, altın ve dolar için dikkat çeken açıklama: 'Yeni bir trendin başlangıcındayız'

Sputnik Türkiye

Altın, dolar, borsa ve mevduatta kazanç oranları açıklandı. Özellikle son dönemde borsada sert dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini çekmişti. Mevduat... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T08:47+0300

2024-07-09T08:47+0300

2024-07-09T08:47+0300

uzman

uzman yorumu

ekonomi

dolar

dolar/tl

tl

tl

tl

euro/tl

lira

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/13/1061376310_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_189cdfe1ec10467d1338819bd0c9dba7.jpg

TÜİK haziran ayı yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 0.63, euro yüzde 1.02, BIST 100 endeksi yüzde 1.66 ve külçe altın yüzde 1.78 oranlarında yatırımcısına kaybettirirken, mevduat faizi yüzde 1.62 oranında kazandırdı.Önceki aylarda yatırımcıya en çok kazanç sağlayan yatırım borsa oluyordu. BIST 100 endeksi son zamanlarda sert düzeltmelere sahne olurken, daha risksiz, güvenli olarak görülen mevduatlarda getiriler pozitife dönmeye başladı. Merkez Bankası verilerine göre 1 ile 3 ay vadeli mevduat faizleri 1.5 ay sonra ilk kez yükseliş gösterdi.‘Şu anda hazi̇ran ayının li̇deri̇’Peki şu anda en cazip yatırım aracı mevduat mı? Borsa için takip edilmesi gereken kritik seviyeler ne? Gram altında yön yukarı döndü mü? Dövizde düşüş görülür mü? Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklayan ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:Dövi̇zde geti̇ri̇ler neden düşük kaldı?‘Mevduatlar popüler olacak’‘Yeni̇ bi̇r trendi̇n başlangıcındayiz’ di̇yerek açıkladı: 12-13 bi̇n puana doğru yol alacakGram altında bu sevi̇ye çok kri̇ti̇k‘Dolar/TL’de yön aşağı i̇nebi̇li̇r’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/erken-secim-icin-ak-partiden-dikkat-ceken-aciklama-2027yi-isaret-ettiler-1085670201.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uzman, uzman yorumu, dolar, dolar/tl, tl, tl, tl, euro/tl, lira, lira, lira, lira, döviz, döviz kurları, döviz kuru, borsa, borsa istanbul, yatırım, bist, bist-100, bist-50, yatırımcı