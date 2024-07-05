https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/rus-hava-savunmasi-ozel-askeri-harekat-sirasinda-42-binden-fazla-hava-hedefini-imha-etti-1085545803.html

Rus hava savunması, özel askeri harekat sırasında 42 binden fazla hava hedefini imha etti

Rus hava savunması, özel askeri harekat sırasında 42 binden fazla hava hedefini imha etti

Sputnik Türkiye

Rus hava savunma güçlerinin özel askeri harekatın başladığı günden bu yana Ukrayna ordusunun 550’den fazla savaş uçağı ve 27 bin insansız hava aracı (İHA)... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

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Rusya Hava ve Füze Savunma Kuvvetleri Komutanı Andrey Semenov, bugünkü basın toplantısında, “Toplamda, özel askeri harekat sırasında, hava savunma kuvvetleri 42 binden fazla hava hedefini imha etti. Bu hedefler arasında 550'den fazla uçak, 180’den fazla helikopter ve 27 binden fazla İHA yer alıyor” ifadesini kullandı.Hava savunma güçlerinin, düşmanın savaş uçakları ve İHA’larla düzenlediği hava saldırılarını ve aralarında ABD, İngiltere ve Fransa yapımı olanlar dahil taktik ve seyir füzelerini başarıyla engellemeye devam ettiğini dile getiren Semenov, Ukrayna ordusunun düzenlediği tüm hava saldırılarına karşı mücadele amacıyla özel askeri harekat bölgesi dahil Rusya Federasyonu topraklarında birleşik hava savunma sisteminin oluşturulduğunu belirterek şunu dedi:‘Ukrayna, sivilleri korkutmak için ATACMS kullanıyor’Ukrayna ordusunun, ABD’den aldığı ATACMS füzelerini misketli başlıklarla donattığını dile getiren Rus komutan, sözlerini şöyle sürdürdü:Özel askeri harekat sırasında Rusya yapımı hava savunma sistemlerinin, düşmanın her türlü hava ve füze saldırılarını püskürtme konusunda savaş yeteneğini ve yüksek potansiyelini kanıtladığını anlatan Semenov, bundan farklı olarak ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı Patriot’ların “Rusya’nın modern füzeleri karşısında kendini bile koruyacak güçte olmadığını” kaydetti.

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