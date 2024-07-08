https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/milyonlarin-gozu-kulagi-bu-aciklamada-en-dusuk-emekli-maasi-icin-rakam-verildi-1085638480.html
Milyonların gözü kulağı bu açıklamada: En düşük emekli maaşı için rakam verildi
Milyonların gözü kulağı bu açıklamada: En düşük emekli maaşı için rakam verildi
Sputnik Türkiye
AK Parti, en düşük emekli maaşını yükseltmek için çalışmalarına hız verdi. Halen 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının, en az 12 bin TL’ye çıkarılması... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T10:02+0300
2024-07-08T10:02+0300
2024-07-08T10:02+0300
maaş
brüt maaş
net maaş
eşit maaş
maaş krizi
yüksek maaş
maaş farkı
kök maaş
emekli maaşı
işsizlik maaşı
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AK Parti kurmayları, en düşük emekli maaşını artırmak için çeşitli formüller üzerinde çalışıyor. Ekonomi gazetesinin kaynaklarından edinilen bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 10 bin TL’den 12 bin TL’ye yükseltilmesi hedefleniyor. Yaklaşık 3 milyon emekliyi kapsayacak bu düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacak.Enflasyon farkı ve zam oranlarıAltı aylık enflasyon farkının yüzde 24.73 olarak belirlenmesinin ardından, en düşük emekli maaşı alanların bu zamdan yararlanamadığı görülüyor. Kök maaş üzerinden yapılan zam oranlarının düşük emekli maaşlarına yansımaması nedeniyle AK Parti, en düşük maaşı 12 bin TL’ye çıkarmak için harekete geçti.Erdoğan'ın onayı bekleniyorAK Parti yönetimi, hafta içinde en düşük emekli maaşı artışıyla ilgili hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak. Erdoğan’ın onay vermesi halinde, bu düzenleme hızla Meclis gündemine taşınacak ve Temmuz ayı içinde kabul edilecek. AK Parti, ilgili bakanlıklardan mali raporlar da talep etti.Maliyet ve kapsamYapılacak artışın kaç emekliyi kapsayacağı ve maliyetinin ne olacağına dair detaylar, hazırlanan raporda Erdoğan’a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılının emekli yılı olacağını daha önce açıklamıştı. En düşük emekli maaşı, 25 Ocak’ta 10 bin TL’ye yükseltilmişti. Yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşı alanlara bu yıl içinde ikinci kez iyileştirme yapılmış olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/yeni-maaslar-icin-tarih-belli-oldu-memur-ve-emeklilerin-zam-farklari-ne-zaman-odenecek-1085634594.html
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Milyonların gözü kulağı bu açıklamada: En düşük emekli maaşı için rakam verildi
AK Parti, en düşük emekli maaşını yükseltmek için çalışmalarına hız verdi. Halen 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının, en az 12 bin TL’ye çıkarılması planlanıyor. Bu yeni düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.
AK Parti kurmayları, en düşük emekli maaşını artırmak için çeşitli formüller üzerinde çalışıyor. Ekonomi gazetesinin kaynaklarından edinilen bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 10 bin TL’den 12 bin TL’ye yükseltilmesi hedefleniyor. Yaklaşık 3 milyon emekliyi kapsayacak bu düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacak.
Enflasyon farkı ve zam oranları
Altı aylık enflasyon farkının yüzde 24.73 olarak belirlenmesinin ardından, en düşük emekli maaşı alanların bu zamdan yararlanamadığı görülüyor. Kök maaş üzerinden yapılan zam oranlarının düşük emekli maaşlarına yansımaması nedeniyle AK Parti, en düşük maaşı 12 bin TL’ye çıkarmak için harekete geçti.
Erdoğan'ın onayı bekleniyor
AK Parti yönetimi, hafta içinde en düşük emekli maaşı artışıyla ilgili hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak. Erdoğan’ın onay vermesi halinde, bu düzenleme hızla Meclis gündemine taşınacak ve Temmuz ayı içinde kabul edilecek. AK Parti, ilgili bakanlıklardan mali raporlar da talep etti.
Yapılacak artışın kaç emekliyi kapsayacağı ve maliyetinin ne olacağına dair detaylar, hazırlanan raporda Erdoğan’a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılının emekli yılı olacağını daha önce açıklamıştı. En düşük emekli maaşı, 25 Ocak’ta 10 bin TL’ye yükseltilmişti. Yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşı alanlara bu yıl içinde ikinci kez iyileştirme yapılmış olacak.