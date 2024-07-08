https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/yeni-maaslar-icin-tarih-belli-oldu-memur-ve-emeklilerin-zam-farklari-ne-zaman-odenecek-1085634594.html
Yeni maaşlar için tarih belli oldu: Memur ve emeklilerin zam farkları ne zaman ödenecek?
Yeni maaşlar için tarih belli oldu: Memur ve emeklilerin zam farkları ne zaman ödenecek?
Sputnik Türkiye
Memur ve emeklilerin Temmuz ayı enflasyon farkları belli oldu. Memur ve memur emeklilerine yüzde 19,31 oranında, SSK ve Bağkur emeklilerine ise yüzde 24,73... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T09:08+0300
2024-07-08T09:08+0300
2024-07-08T10:10+0300
memur
memur-sen
memur zammı
memur maaşı
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
ekonomi
vedat ışıkhan
zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1f/1075071917_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_98d71590538e0d742bb2a888cb3203d2.jpg
Temmuz ayı zamları ile birlikte memur ve emekliler, yeni maaşlarını alacak. En düşük emekli memur maaşı 17 bin 586 TL’ye yükselirken, bekar bir memurun maaşı 36 bin 236 TL’ye, evli bir memurun maaşı ise 39 bin 205 TL’ye çıktı. Zam farklarının ne zaman hesaplara yatacağı merakla beklenirken, hükümetten gelecek açıklamalar da yakından takip ediliyor.Herkes 'zam farkı ne zaman yatacak' sorusunu merak ederken Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuyla ilgili detayları paylaştı. Haziran ayı enflasyon verisinin yüzde 1.64 olarak açıklandığını belirten Yılmaz, 2024 yılının ilk yarıyıl enflasyon verisinin yüzde 24.73 olarak belirlendiğini ve bu oranın SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş farklarını belirlediğini söyledi. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme gereği yüzde 19.31 oranında zam alacak.Maaş farkları ne zaman yatacak?Yılmaz, "Memurlar her ayın 15’inde maaşlarını alıyorlar. Temmuz ayında 14 günlük fark ödenecek. Memur maaş farklarının ayın ilk haftasında hesaplara yatacağı belirtildi. SSK ve Bağkur emeklileri ise yeni zamlı maaşlarını 17-28 Temmuz tarihleri arasında alacaklar" dedi.En düşük memur ve emekli maaşlarıRefah Payı ve zam eşitlemesiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda refah payı ile ilgili herhangi bir çalışmanın olmadığını belirtmişti. Ancak, zam oranlarının eşitlenmesi gerektiğini savunan Yılmaz, özellikle düşük maaşlı emekliler için bir düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.Yılmaz, SSK emeklilerinin maaşlarını 17 Temmuz itibarıyla alacaklarını, bu nedenle hükümetin hızlı bir şekilde açıklama yapması gerektiğini belirtti. Zam farklarının yetişmemesi durumunda, farkların bir sonraki ay maaşlara ilave edilmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/milyonlarin-gozu-kulagi-bu-aciklamada-en-dusuk-emekli-maasi-icin-rakam-verildi-1085638480.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1f/1075071917_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5b53037e5720eff7310840074a512c4a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
maaş farkı ne zaman yatacak, zam farkı hesaplama, zam farkı ne zaman yatacak, zam farkı ne zaman yatar, zam farki ne zaman verilecek 2024, zam farkı ne zaman ödenecek, emekli zam farkları ne zaman ödenecek 2024 temmuz, en düşük memur maaşı ne kadar oldu, en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak, ssk emeklileri maaş zammı 2024, bağkur emeklileri maaş zammı 2024, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı
maaş farkı ne zaman yatacak, zam farkı hesaplama, zam farkı ne zaman yatacak, zam farkı ne zaman yatar, zam farki ne zaman verilecek 2024, zam farkı ne zaman ödenecek, emekli zam farkları ne zaman ödenecek 2024 temmuz, en düşük memur maaşı ne kadar oldu, en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak, ssk emeklileri maaş zammı 2024, bağkur emeklileri maaş zammı 2024, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı
Yeni maaşlar için tarih belli oldu: Memur ve emeklilerin zam farkları ne zaman ödenecek?
09:08 08.07.2024 (güncellendi: 10:10 08.07.2024)
Memur ve emeklilerin Temmuz ayı enflasyon farkları belli oldu. Memur ve memur emeklilerine yüzde 19,31 oranında, SSK ve Bağkur emeklilerine ise yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği zam oranları ve maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağı da açıklandı. Peki, zam farkı ne zaman yatacak?
Temmuz ayı zamları ile birlikte memur ve emekliler, yeni maaşlarını alacak. En düşük emekli memur maaşı 17 bin 586 TL’ye yükselirken, bekar bir memurun maaşı 36 bin 236 TL’ye, evli bir memurun maaşı ise 39 bin 205 TL’ye çıktı. Zam farklarının ne zaman hesaplara yatacağı merakla beklenirken, hükümetten gelecek açıklamalar da yakından takip ediliyor.
Herkes 'zam farkı ne zaman yatacak' sorusunu merak ederken Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuyla ilgili detayları paylaştı. Haziran ayı enflasyon verisinin yüzde 1.64 olarak açıklandığını belirten Yılmaz, 2024 yılının ilk yarıyıl enflasyon verisinin yüzde 24.73 olarak belirlendiğini ve bu oranın SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş farklarını belirlediğini söyledi. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme gereği yüzde 19.31 oranında zam alacak.
Maaş farkları ne zaman yatacak?
Yılmaz, "Memurlar her ayın 15’inde maaşlarını alıyorlar. Temmuz ayında 14 günlük fark ödenecek. Memur maaş farklarının ayın ilk haftasında hesaplara yatacağı belirtildi. SSK ve Bağkur emeklileri ise yeni zamlı maaşlarını 17-28 Temmuz tarihleri arasında alacaklar" dedi.
En düşük memur ve emekli maaşları
En düşük emekli memur maaşı 14.740 TL’den 17.586 TL’ye yükseldi.
Bekar bir memurun maaşı 30.372 TL’den 36.236 TL’ye çıktı.
Evli bir memurun maaşı 32.860 TL’den 39.205 TL’ye yükseldi.
Refah Payı ve zam eşitlemesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda refah payı ile ilgili herhangi bir çalışmanın olmadığını belirtmişti. Ancak, zam oranlarının eşitlenmesi gerektiğini savunan Yılmaz, özellikle düşük maaşlı emekliler için bir düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.
Yılmaz, SSK emeklilerinin maaşlarını 17 Temmuz itibarıyla alacaklarını, bu nedenle hükümetin hızlı bir şekilde açıklama yapması gerektiğini belirtti. Zam farklarının yetişmemesi durumunda, farkların bir sonraki ay maaşlara ilave edilmesi bekleniyor.