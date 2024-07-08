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Yeni maaşlar için tarih belli oldu: Memur ve emeklilerin zam farkları ne zaman ödenecek?
Yeni maaşlar için tarih belli oldu: Memur ve emeklilerin zam farkları ne zaman ödenecek?
Sputnik Türkiye
Memur ve emeklilerin Temmuz ayı enflasyon farkları belli oldu. Memur ve memur emeklilerine yüzde 19,31 oranında, SSK ve Bağkur emeklilerine ise yüzde 24,73... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T09:08+0300
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emekli ikramiyesi
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vedat ışıkhan
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Temmuz ayı zamları ile birlikte memur ve emekliler, yeni maaşlarını alacak. En düşük emekli memur maaşı 17 bin 586 TL’ye yükselirken, bekar bir memurun maaşı 36 bin 236 TL’ye, evli bir memurun maaşı ise 39 bin 205 TL’ye çıktı. Zam farklarının ne zaman hesaplara yatacağı merakla beklenirken, hükümetten gelecek açıklamalar da yakından takip ediliyor.Herkes 'zam farkı ne zaman yatacak' sorusunu merak ederken Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuyla ilgili detayları paylaştı. Haziran ayı enflasyon verisinin yüzde 1.64 olarak açıklandığını belirten Yılmaz, 2024 yılının ilk yarıyıl enflasyon verisinin yüzde 24.73 olarak belirlendiğini ve bu oranın SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş farklarını belirlediğini söyledi. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme gereği yüzde 19.31 oranında zam alacak.Maaş farkları ne zaman yatacak?Yılmaz, "Memurlar her ayın 15’inde maaşlarını alıyorlar. Temmuz ayında 14 günlük fark ödenecek. Memur maaş farklarının ayın ilk haftasında hesaplara yatacağı belirtildi. SSK ve Bağkur emeklileri ise yeni zamlı maaşlarını 17-28 Temmuz tarihleri arasında alacaklar" dedi.En düşük memur ve emekli maaşlarıRefah Payı ve zam eşitlemesiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda refah payı ile ilgili herhangi bir çalışmanın olmadığını belirtmişti. Ancak, zam oranlarının eşitlenmesi gerektiğini savunan Yılmaz, özellikle düşük maaşlı emekliler için bir düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.Yılmaz, SSK emeklilerinin maaşlarını 17 Temmuz itibarıyla alacaklarını, bu nedenle hükümetin hızlı bir şekilde açıklama yapması gerektiğini belirtti. Zam farklarının yetişmemesi durumunda, farkların bir sonraki ay maaşlara ilave edilmesi bekleniyor.
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Yeni maaşlar için tarih belli oldu: Memur ve emeklilerin zam farkları ne zaman ödenecek?

09:08 08.07.2024 (güncellendi: 10:10 08.07.2024)
© AAMemur maaş
Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2024
© AA
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Memur ve emeklilerin Temmuz ayı enflasyon farkları belli oldu. Memur ve memur emeklilerine yüzde 19,31 oranında, SSK ve Bağkur emeklilerine ise yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği zam oranları ve maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağı da açıklandı. Peki, zam farkı ne zaman yatacak?
Temmuz ayı zamları ile birlikte memur ve emekliler, yeni maaşlarını alacak. En düşük emekli memur maaşı 17 bin 586 TL’ye yükselirken, bekar bir memurun maaşı 36 bin 236 TL’ye, evli bir memurun maaşı ise 39 bin 205 TL’ye çıktı. Zam farklarının ne zaman hesaplara yatacağı merakla beklenirken, hükümetten gelecek açıklamalar da yakından takip ediliyor.
Herkes 'zam farkı ne zaman yatacak' sorusunu merak ederken Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuyla ilgili detayları paylaştı. Haziran ayı enflasyon verisinin yüzde 1.64 olarak açıklandığını belirten Yılmaz, 2024 yılının ilk yarıyıl enflasyon verisinin yüzde 24.73 olarak belirlendiğini ve bu oranın SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş farklarını belirlediğini söyledi. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme gereği yüzde 19.31 oranında zam alacak.

Maaş farkları ne zaman yatacak?

Yılmaz, "Memurlar her ayın 15’inde maaşlarını alıyorlar. Temmuz ayında 14 günlük fark ödenecek. Memur maaş farklarının ayın ilk haftasında hesaplara yatacağı belirtildi. SSK ve Bağkur emeklileri ise yeni zamlı maaşlarını 17-28 Temmuz tarihleri arasında alacaklar" dedi.

En düşük memur ve emekli maaşları

En düşük emekli memur maaşı 14.740 TL’den 17.586 TL’ye yükseldi.
Bekar bir memurun maaşı 30.372 TL’den 36.236 TL’ye çıktı.
Evli bir memurun maaşı 32.860 TL’den 39.205 TL’ye yükseldi.

Refah Payı ve zam eşitlemesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda refah payı ile ilgili herhangi bir çalışmanın olmadığını belirtmişti. Ancak, zam oranlarının eşitlenmesi gerektiğini savunan Yılmaz, özellikle düşük maaşlı emekliler için bir düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.
Yılmaz, SSK emeklilerinin maaşlarını 17 Temmuz itibarıyla alacaklarını, bu nedenle hükümetin hızlı bir şekilde açıklama yapması gerektiğini belirtti. Zam farklarının yetişmemesi durumunda, farkların bir sonraki ay maaşlara ilave edilmesi bekleniyor.
Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2024
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Milyonların gözü kulağı bu açıklamada: En düşük emekli maaşı için rakam verildi
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