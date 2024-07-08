https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/yeni-maaslar-icin-tarih-belli-oldu-memur-ve-emeklilerin-zam-farklari-ne-zaman-odenecek-1085634594.html

Yeni maaşlar için tarih belli oldu: Memur ve emeklilerin zam farkları ne zaman ödenecek?

Yeni maaşlar için tarih belli oldu: Memur ve emeklilerin zam farkları ne zaman ödenecek?

Sputnik Türkiye

Memur ve emeklilerin Temmuz ayı enflasyon farkları belli oldu. Memur ve memur emeklilerine yüzde 19,31 oranında, SSK ve Bağkur emeklilerine ise yüzde 24,73... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T09:08+0300

2024-07-08T09:08+0300

2024-07-08T10:10+0300

memur

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emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

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vedat ışıkhan

zam

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Temmuz ayı zamları ile birlikte memur ve emekliler, yeni maaşlarını alacak. En düşük emekli memur maaşı 17 bin 586 TL’ye yükselirken, bekar bir memurun maaşı 36 bin 236 TL’ye, evli bir memurun maaşı ise 39 bin 205 TL’ye çıktı. Zam farklarının ne zaman hesaplara yatacağı merakla beklenirken, hükümetten gelecek açıklamalar da yakından takip ediliyor.Herkes 'zam farkı ne zaman yatacak' sorusunu merak ederken Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuyla ilgili detayları paylaştı. Haziran ayı enflasyon verisinin yüzde 1.64 olarak açıklandığını belirten Yılmaz, 2024 yılının ilk yarıyıl enflasyon verisinin yüzde 24.73 olarak belirlendiğini ve bu oranın SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş farklarını belirlediğini söyledi. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme gereği yüzde 19.31 oranında zam alacak.Maaş farkları ne zaman yatacak?Yılmaz, "Memurlar her ayın 15’inde maaşlarını alıyorlar. Temmuz ayında 14 günlük fark ödenecek. Memur maaş farklarının ayın ilk haftasında hesaplara yatacağı belirtildi. SSK ve Bağkur emeklileri ise yeni zamlı maaşlarını 17-28 Temmuz tarihleri arasında alacaklar" dedi.En düşük memur ve emekli maaşlarıRefah Payı ve zam eşitlemesiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda refah payı ile ilgili herhangi bir çalışmanın olmadığını belirtmişti. Ancak, zam oranlarının eşitlenmesi gerektiğini savunan Yılmaz, özellikle düşük maaşlı emekliler için bir düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.Yılmaz, SSK emeklilerinin maaşlarını 17 Temmuz itibarıyla alacaklarını, bu nedenle hükümetin hızlı bir şekilde açıklama yapması gerektiğini belirtti. Zam farklarının yetişmemesi durumunda, farkların bir sonraki ay maaşlara ilave edilmesi bekleniyor.

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