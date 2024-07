https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/hollanda-turkiye-macinin-ardindan-1085611520.html

Hollanda-Türkiye maçının ardından

Sputnik Türkiye

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımı, Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda... 07.07.2024, Sputnik Türkiye

Maç sonrası göz yaşlarına hakim olamayan A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Özellikle takım arkadaşlarıma. Herkesin mutluluğu benim için her zaman önemliydi. Hiç kimse negatif değildi. Hocamıza, tüm ekibimize çok teşekkür ederim. Sonuçta bir ay ailemizden uzak kaldık, çocuklarımızı özledik. Ancak konu milli takımsa işler değişiyor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Her maç bize son dakikaya kadar destek çıkan taraftarlarımıza, ülkemize teşekkür ediyorum. Onlara bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.Gelecekte iyi işler yapacaklarına inandığını dile getiren milli oyuncu, "Yolumuz uzun. Kaybettik, kabul etmemiz gerek. Bu da futbolun bir parçası. 2-1’den sonra şanslar bulduk ama değerlendiremedik. Önümüze bakacağız. Kendimizle gurur duymamız gerekiyor. Buralara kadar gelmemizi kimse beklemedi. Biz inandık, çok çalıştık" dedi.A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella ise elenmelerine rağmen oyuncularının turnuvanın başından sonuna kadar müthiş bir ruhla mücadele ettiğini ve tüm takımıyla gurur duyduğunu söyledi.Montella, "Neyimiz varsa verdik. Bence çok iyi bir Avrupa Şampiyonası oynadık. Hollanda ve İspanya’yı da o gruba dahil ettiğimizde bizden 1 maç fazla kazandılar. Biz daha büyük şevkle savunma yapan ve oynayan bir takımız. Meslektaşlarım ve diğer futbol profesyonelleri de bu şampiyonadaki performanstan dolayı beni tebrik ettiler. Çok genç oyuncularımız var. 5-6 oyuncumuz burada değildi. Avrupa Şampiyonası’ndaki en genç takım biziz. Kendi takımımızla gurur duymamız gerekiyor. Ben takımımla gurur duyuyorum” diye konuştu.Yarı finale yükselen Hollanda'nın teknik direktörü Ronald Koeman da küçük bir ülke olarak yarı finale kaldıkları için gururlu olduklarını söyledi.Koeman, "Bütün ülke için özel bir his, biz küçük bir ülkeyiz ve yarı finale kaldık. İngiltere ile oynayacağız. Gurur duyuyoruz. Çarşamba günü yarı final oynama fırsatını elde ettik, bu akşam biraz zorlandık ama bizim için basit bir zafer olmadı. Türk Milli Takımı bugün elinden geleni yaptı, biz de büyük bir yürekle maçı oynadık. Oyuncularım bu akşam büyük bir yürekle oynadılar, ikinci yarıyı iyi oynadılar. Son 5 dakika olanları benden daha iyi görmüşsünüzdür evet zorlandık ama netice itibarıyla büyük bir başarı kazandık ve yarı finalde oynayacağız. Türkiye'ye saygısızlık etmemek gerek çünkü bu akşam çok iyi futbol oynadılar" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz bizim şampiyonumuzsunuzCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile birlikte soyunma odasına giderek milli futbolcular ve teknik heyetle buluştu.Milli oyuncuları ellerini sıkarak teker teker tebrik eden Erdoğan, "Hepinizi tebrik ediyorum. Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldıysak da siz bizim şampiyonumuzsunuz. Biz sizden memnunuz. Bunun geleceği de var. Gelecekte de bu işi biz götüreceğiz. Ben buna inanıyorum. Buraya kadar bu işi çok başarılı getirdiniz. Olanlar oldu, burada kaldı. İlk 8, bundan sonra da inşallah şampiyonluk" diye konuştu.Teknik direktör Vincenzo Montella ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Böyle bir ülkeyi temsil ettiğimiz için gerçekten gururluyuz. Geleceğe bakacağız" ifadesini kullandı.​​​​​​​

