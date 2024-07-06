https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/turkiyenin-ilk-11i-belli-oldu--1085608314.html

Nefesler tutuldu, ilk 11 belli oldu: Türkiye - Hollanda maçından önce istatistikler ne gösteriyor?

Nefesler tutuldu, ilk 11 belli oldu: Türkiye - Hollanda maçından önce istatistikler ne gösteriyor?

Sputnik Türkiye

Türkiye - Hollanda maçında Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu. 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T20:56+0300

2024-07-06T20:56+0300

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spor

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

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22.00'de başlayacak Türkiye - Hollanda maçı için Türkiye'nin ilk 11'i ve yedekleri belli oldu. Türkiye'nin ilk 11Yedekler:Maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak. Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak maç, 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’de başlayacak. Fransız hakem Clement Turpin’in yöneteceği karşılaşma, TRT 1 ve TRT Tabii’den canlı yayınlanacak.Türkiye Milli Takımı'nda İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Merih Demiral cezalı. EURO2024'te Türkiye hangi takımlarla karşılaştı? Türkiye, F Grubu’nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz’in ardından ikinci sırada tamamladı. Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Hollanda ise D Grubu’nu üçüncü sırada bitirip, son 16 turunda Romanya’yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.Türkiye, Hollanda’yı yenmesi halinde İngiltere-İsviçre maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Yarı final 10 Temmuz’da Dortmund’da, final ise 14 Temmuz’da oynanacak. Diğer çeyrek final eşleşmeleri arasında İspanya-Almanya ve Portekiz-Fransa maçları bulunuyor.A Milli Takım, turnuvada oynadığı 4 maçta 3 galibiyet aldı ve 7 gol attı, 6 gol yedi..

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/almanyada-bazi-turk-taraftarlar-gozaltina-alindi--1085608087.html

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