Nefesler tutuldu, ilk 11 belli oldu: Türkiye - Hollanda maçından önce istatistikler ne gösteriyor?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
07:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
08:06
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: İngiltere'de Muhafazakarların düşüşü çok ciddi, İşçi Partisi’nin büyümesi çok önemli
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İlayda Çevik, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:04
85 dk
HABER MASASI
Kentsel dönüşüm sonrası evini beğenmeyenlere mahkemeden emsal karar.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan Türkiye-Rusya ilişkileri yorumu
15:09
4 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünya aylarca o koyunu konuştu
15:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmasının önünde engel yok fakat bir süreç var’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
ÖZEL HABER
Merih'e ceza veren UEFA Nazi yanlısı taraftarları görmedi
17:43
4 dk
SESLİ HABER
Google Türkiye Direktörü Keteloğlu, ‘Yapay zeka bizi işsiz mi bırakacak?’ sorusunu yanıtladı
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Uzmanından ‘güneş’ uyarısı
18:16
3 dk
SESLİ HABER
Dinozorlarla aynı dönemde yaşayan balık Ordu’da görüntülendi
18:26
3 dk
SESLİ HABER
Rasim Ozan Kütahyalı’nın Nagehan Alçı’ya attığı tehdit ve hakaret mesajları ortaya çıktı
18:41
5 dk
SESLİ HABER
Biden yine gaf yaptı, yine gündem oldu
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Havuzda aşırı klora dikkat: Zehirlenmeye sebep oldu
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ünal: Erdoğan'ın Esad açıklaması oldukça cesur ve somut bir girişim
19:52
4 dk
SESLİ HABER
Putin’den Türk-Rus ilişkilerine dair mesaj
20:10
5 dk
SESLİ HABER
İki lüks markaya kayyum atandı
20:52
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ATACMS füzesinin güdüm sistemini ele geçirdi
07:04
2 dk
SESLİ HABER
Morales’ten darbe girişimi iddiası: Kurmaca
07:17
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
8 dk
SESLİ HABER
NASA'dan açıklama: Astronotlar uzayda mahsur mu kaldı?
07:50
2 dk
SESLİ HABER
Yıldız oyuncu ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisinde oynayacak
08:04
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ünal: Erdoğan'ın Esad açıklaması oldukça cesur ve somut bir girişim
08:15
4 dk
SESLİ HABER
Yargıtay’dan zina yapan eşe emsal niteliğinde karar
08:30
5 dk
ÖZEL HABER
Merih'e ceza veren UEFA Nazi yanlısı taraftarları görmedi
08:46
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
09:03
54 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
10:04
39 dk
SESLİ HABER
Gazze'nin yüzde 90'ı yerinden edildi
10:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson’dan seçim tahmini
11:11
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'nin eşi 4.5 milyon avroluk Bugatti aldı
11:24
2 dk
SESLİ HABER
Rasim Ozan Kütahyalı’nın Nagehan Alçı’ya attığı tehdit ve hakaret mesajları ortaya çıktı
11:34
5 dk
SESLİ HABER
Biden yine gaf yaptı, yine gündem oldu
11:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Putin’den Türk-Rus ilişkilerine dair mesaj
12:14
5 dk
SESLİ HABER
İspanyol basınında Arda Güler'in 'sahte 9' pozisyonu tartışılıyor
12:27
2 dk
ÖZEL HABER
Merih'e ceza veren UEFA Nazi yanlısı taraftarları görmedi
12:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Google Türkiye Direktörü Keteloğlu, ‘Yapay zeka bizi işsiz mi bırakacak?’ sorusunu yanıtladı
16:11
2 dk
SESLİ HABER
Bazı mesleklerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi
16:25
3 dk
SESLİ HABER
Özel okul masraflarında ciddi artış
16:40
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanından ‘güneş’ uyarısı
16:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Pentagon Avrupa ülkelerinde alarm seviyesini yükseltti
17:12
3 dk
SESLİ HABER
'ABD, Suriye'yi yağmalamak için orada'
17:28
2 dk
SESLİ HABER
Dinozorlarla aynı dönemde yaşayan balık Ordu’da görüntülendi
17:41
3 dk
SESLİ HABER
Ünlü spor spikeri, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
4 dk
SESLİ HABER
Gece avlanan dev etçil çekirge görüntülendi
18:09
1 dk
ÖZEL HABER
Merih'e ceza veren UEFA Nazi yanlısı taraftarları görmedi
18:17
4 dk
SESLİ HABER
Başkanlık seçimi öncesi Trump’tan ‘Biden’ iddiası
18:45
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en büyük ikinci varlık yönetim şirketinden 'Türk lirası' mesajı
18:54
2 dk
SESLİ HABER
2023-2024 yıllarında Erdoğan ile Putin kaç kez, hangi sebeplerle görüştü?
20:06
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna için paralı askerlik yapan Siman yargılanıyor
20:18
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray'dan Biden için yeni bahane: Jet Lag
20:31
2 dk
SESLİ HABER
İki lüks markaya kayyum atandı
20:52
1 dk
SESLİ HABER
Devlet başkanı duyurdu: ABD ile diyalog süreci yeniden başlıyor
21:07
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan Türkiye-Rusya ilişkileri yorumu
21:32
4 dk
SESLİ HABER
Dünya Ticaret Örgütü açıkladı: Türkiye’nin dünya ticaretindeki payı ne?
21:53
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan yeni 'İstanbul' açıklaması: Kriz çözüme çok yakındı
22:05
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/turkiyenin-ilk-11i-belli-oldu--1085608314.html
Nefesler tutuldu, ilk 11 belli oldu: Türkiye - Hollanda maçından önce istatistikler ne gösteriyor?
Nefesler tutuldu, ilk 11 belli oldu: Türkiye - Hollanda maçından önce istatistikler ne gösteriyor?
Sputnik Türkiye
Türkiye - Hollanda maçında Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu. 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T20:56+0300
2024-07-06T21:25+0300
spor
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085460722_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0acb4b835517d34050dc8786a87508f.jpg
22.00'de başlayacak Türkiye - Hollanda maçı için Türkiye'nin ilk 11'i ve yedekleri belli oldu. Türkiye'nin ilk 11Yedekler:Maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak. Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak maç, 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’de başlayacak. Fransız hakem Clement Turpin’in yöneteceği karşılaşma, TRT 1 ve TRT Tabii’den canlı yayınlanacak.Türkiye Milli Takımı'nda İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Merih Demiral cezalı. EURO2024'te Türkiye hangi takımlarla karşılaştı? Türkiye, F Grubu’nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz’in ardından ikinci sırada tamamladı. Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Hollanda ise D Grubu’nu üçüncü sırada bitirip, son 16 turunda Romanya’yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.Türkiye, Hollanda’yı yenmesi halinde İngiltere-İsviçre maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Yarı final 10 Temmuz’da Dortmund’da, final ise 14 Temmuz’da oynanacak. Diğer çeyrek final eşleşmeleri arasında İspanya-Almanya ve Portekiz-Fransa maçları bulunuyor.A Milli Takım, turnuvada oynadığı 4 maçta 3 galibiyet aldı ve 7 gol attı, 6 gol yedi..
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/almanyada-bazi-turk-taraftarlar-gozaltina-alindi--1085608087.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085460722_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6a9efe108bf34c8c655459ead74c161.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
euro 2024, hollanda türkiye maçı, çeyrek final, a milli takım, türkiye kadrosu, hollanda kadrosu, maç ne zaman, hangi kanalda, berlin olimpiyat stadı, türkiye maçı kaçta, türkiye hollanda maçı, türkiye a milli
euro 2024, hollanda türkiye maçı, çeyrek final, a milli takım, türkiye kadrosu, hollanda kadrosu, maç ne zaman, hangi kanalda, berlin olimpiyat stadı, türkiye maçı kaçta, türkiye hollanda maçı, türkiye a milli

Nefesler tutuldu, ilk 11 belli oldu: Türkiye - Hollanda maçından önce istatistikler ne gösteriyor?

20:56 06.07.2024 (güncellendi: 21:25 06.07.2024)
© AA / Oğuz YeterAlmanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcular, karşılaşma sonrası çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşadı.
Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcular, karşılaşma sonrası çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2024
© AA / Oğuz Yeter
Abone ol
Türkiye - Hollanda maçında Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu.
22.00'de başlayacak Türkiye - Hollanda maçı için Türkiye'nin ilk 11'i ve yedekleri belli oldu.

Türkiye'nin ilk 11

1.
Mert Günok
2.
Samet Akaydin
3.
Arda Güler
4.
Hakan Çalhanoğlu (K)
5.
Abdülkerim Bardakcı
6.
Salih Özcan
7.
Mert Müldür
8.
Kenan Yıldız
9.
Ferdi Kadıoğlu
10.
Barış Alper Yılmaz
11.
Kaan Ayhan
Yedekler:
Altay Bayındır
Uğurcan Çakır
Zeki Çelik
Okay Yokuşlu
Kerem Aktürkoğlu
Cenk Tosun
Yusuf Yazıcı
Ahmetcan Kaplan
İrfan Can Kahveci
Semih Kılıçsoy
Yunus Akgün
Bertuğ Yıldırım

Maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak. Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak maç, 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’de başlayacak. Fransız hakem Clement Turpin’in yöneteceği karşılaşma, TRT 1 ve TRT Tabii’den canlı yayınlanacak.
Türkiye Milli Takımı'nda İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Merih Demiral cezalı.

EURO2024'te Türkiye hangi takımlarla karşılaştı?

Türkiye, F Grubu’nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz’in ardından ikinci sırada tamamladı. Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Hollanda ise D Grubu’nu üçüncü sırada bitirip, son 16 turunda Romanya’yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
Türkiye, Hollanda’yı yenmesi halinde İngiltere-İsviçre maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Yarı final 10 Temmuz’da Dortmund’da, final ise 14 Temmuz’da oynanacak. Diğer çeyrek final eşleşmeleri arasında İspanya-Almanya ve Portekiz-Fransa maçları bulunuyor.
A Milli Takım, turnuvada oynadığı 4 maçta 3 galibiyet aldı ve 7 gol attı, 6 gol yedi..
Alman Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2024
SPOR
Almanya'da bazı Türk taraftarlar gözaltına alındı
20:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала