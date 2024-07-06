https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/turkiyenin-ilk-11i-belli-oldu--1085608314.html
Nefesler tutuldu, ilk 11 belli oldu: Türkiye - Hollanda maçından önce istatistikler ne gösteriyor?
Nefesler tutuldu, ilk 11 belli oldu: Türkiye - Hollanda maçından önce istatistikler ne gösteriyor?
Sputnik Türkiye
Türkiye - Hollanda maçında Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu. 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T20:56+0300
2024-07-06T20:56+0300
2024-07-06T21:25+0300
spor
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
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22.00'de başlayacak Türkiye - Hollanda maçı için Türkiye'nin ilk 11'i ve yedekleri belli oldu. Türkiye'nin ilk 11Yedekler:Maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak. Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak maç, 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’de başlayacak. Fransız hakem Clement Turpin’in yöneteceği karşılaşma, TRT 1 ve TRT Tabii’den canlı yayınlanacak.Türkiye Milli Takımı'nda İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Merih Demiral cezalı. EURO2024'te Türkiye hangi takımlarla karşılaştı? Türkiye, F Grubu’nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz’in ardından ikinci sırada tamamladı. Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Hollanda ise D Grubu’nu üçüncü sırada bitirip, son 16 turunda Romanya’yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.Türkiye, Hollanda’yı yenmesi halinde İngiltere-İsviçre maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Yarı final 10 Temmuz’da Dortmund’da, final ise 14 Temmuz’da oynanacak. Diğer çeyrek final eşleşmeleri arasında İspanya-Almanya ve Portekiz-Fransa maçları bulunuyor.A Milli Takım, turnuvada oynadığı 4 maçta 3 galibiyet aldı ve 7 gol attı, 6 gol yedi..
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euro 2024, hollanda türkiye maçı, çeyrek final, a milli takım, türkiye kadrosu, hollanda kadrosu, maç ne zaman, hangi kanalda, berlin olimpiyat stadı, türkiye maçı kaçta, türkiye hollanda maçı, türkiye a milli
Nefesler tutuldu, ilk 11 belli oldu: Türkiye - Hollanda maçından önce istatistikler ne gösteriyor?
20:56 06.07.2024 (güncellendi: 21:25 06.07.2024)
Türkiye - Hollanda maçında Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu.
22.00'de başlayacak Türkiye - Hollanda maçı için Türkiye'nin ilk 11'i ve yedekleri belli oldu.
Maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak. Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak maç, 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’de başlayacak. Fransız hakem Clement Turpin’in yöneteceği karşılaşma, TRT 1 ve TRT Tabii’den canlı yayınlanacak.
Türkiye Milli Takımı'nda İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Merih Demiral cezalı.
EURO2024'te Türkiye hangi takımlarla karşılaştı?
Türkiye, F Grubu’nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz’in ardından ikinci sırada tamamladı. Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Hollanda ise D Grubu’nu üçüncü sırada bitirip, son 16 turunda Romanya’yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
Türkiye, Hollanda’yı yenmesi halinde İngiltere-İsviçre maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Yarı final 10 Temmuz’da Dortmund’da, final ise 14 Temmuz’da oynanacak. Diğer çeyrek final eşleşmeleri arasında İspanya-Almanya ve Portekiz-Fransa maçları bulunuyor.
A Milli Takım, turnuvada oynadığı 4 maçta 3 galibiyet aldı ve 7 gol attı, 6 gol yedi..