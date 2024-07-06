https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/rusya-disisleri-rus-esir-askerin-ukraynali-askerler-tarafindan-olduruldugu-bilgisi-arastirilacak-1085608660.html
Rusya Dışişleri: 'Rus esir askerin Ukraynalı askerler tarafından öldürüldüğü’ bilgisi araştırılacak
Rusya Dışişleri: 'Rus esir askerin Ukraynalı askerler tarafından öldürüldüğü’ bilgisi araştırılacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Rodion Miroşnik, New York Times gazetesinde yer alan ‘Ukraynalı militanların tıbbi... 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T20:59+0300
2024-07-06T20:59+0300
2024-07-06T20:59+0300
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Büyükelçi Rodion Miroşnik, Sputnik’e açıklamasında New York Times (NYT) gazetesinde yer alan ‘Ukraynalı parallı askerlerin tıbbi yardım isteyen yaralı bir Rus esiri öldürdüğüne’ dair bilginin araştırılacağını, Moskova’nın bunu uluslararası kuruluşlardan da talep edeceğini belirtti.Miroşnik, “NYT’de yer alan tüm bu veriler kontrol edilecek ve analiz edilecek, aynı zamanda kolluk kuvvetleri de gerekli soruşturmaları yürütecek" dedi.Moskova'nın Ukrayna’da temsilcileri bulunan uluslararası kuruluşlardan da bu bilgilerin doğrulanmasını talep edeceğini belirten Miroşnik, “Doğrulanması halinde bu, uluslararası insancıl hukukun temel norm ve ilkelerinin ihlali olarak nitelendirilebilir ve savaş suçu olarak kayda geçebilir” diye konuştu.Miroşnik, toplanan ve doğrulanan tüm verilerin uluslararası platformlarda sunulacağını ve Kiev'in uluslararası sorumluluğu sorununun gündeme getirileceğini vurguladı.Gazetede yer alan söz konusu vakanın, Ukraynalı Nazilerin esirlere yönelik ilk insanlık dışı istismarı vakası olmadığını, BM uzmanları tarafından da tespit edilen bir çok ihlal olduğunu vurgulayan Büyükelçi, “Doğruluğu kanıtlanan her suistimal olgusundan Kiev rejimi sorumlu tutulacak” dedi.Daha önce New York Times, Ukrayna'daki uluslararası gönüllü taburu Chosen’in (Ukrayna tarafında savaşan paralı askerler) sağlık görevlisi Kaspar Grosse'ye atıfla, Ukraynalı militanların tıbbi yardım isteyen yaralı bir Rus esir askeri başından vurarak öldürdüğünü aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/abd-basini-ukrayna-askerleri-yardim-isteyen-yarali-bir-rus-askerini-vurarak-oldurdu-1085605845.html
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rusya dışişleri bakanlığı, the new york times (nyt), ukrayna, paralı asker, rus askeri, bm, savaş suçu, kiev, nazi, militan
rusya dışişleri bakanlığı, the new york times (nyt), ukrayna, paralı asker, rus askeri, bm, savaş suçu, kiev, nazi, militan
Rusya Dışişleri: 'Rus esir askerin Ukraynalı askerler tarafından öldürüldüğü’ bilgisi araştırılacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Rodion Miroşnik, New York Times gazetesinde yer alan ‘Ukraynalı militanların tıbbi yardım isteyen bir Rus esir askeri öldürdüğüne’ dair bilginin araştırılacağını belirtti.
Büyükelçi Rodion Miroşnik, Sputnik’e açıklamasında New York Times (NYT) gazetesinde yer alan ‘Ukraynalı parallı askerlerin tıbbi yardım isteyen yaralı bir Rus esiri öldürdüğüne’ dair bilginin araştırılacağını, Moskova’nın bunu uluslararası kuruluşlardan da talep edeceğini belirtti.
Miroşnik, “NYT’de yer alan tüm bu veriler kontrol edilecek ve analiz edilecek, aynı zamanda kolluk kuvvetleri de gerekli soruşturmaları yürütecek" dedi.
Moskova'nın Ukrayna’da temsilcileri bulunan uluslararası kuruluşlardan da bu bilgilerin doğrulanmasını talep edeceğini belirten Miroşnik, “Doğrulanması halinde bu, uluslararası insancıl hukukun temel norm ve ilkelerinin ihlali olarak nitelendirilebilir ve savaş suçu olarak kayda geçebilir” diye konuştu.
Miroşnik, toplanan ve doğrulanan tüm verilerin uluslararası platformlarda sunulacağını ve Kiev'in uluslararası sorumluluğu sorununun gündeme getirileceğini vurguladı.
Gazetede yer alan söz konusu vakanın, Ukraynalı Nazilerin esirlere yönelik ilk insanlık dışı istismarı vakası olmadığını, BM uzmanları tarafından da tespit edilen bir çok ihlal olduğunu vurgulayan Büyükelçi, “Doğruluğu kanıtlanan her suistimal olgusundan Kiev rejimi sorumlu tutulacak” dedi.
Daha önce New York Times, Ukrayna'daki uluslararası gönüllü taburu Chosen’in (Ukrayna tarafında savaşan paralı askerler) sağlık görevlisi Kaspar Grosse'ye atıfla, Ukraynalı militanların tıbbi yardım isteyen yaralı bir Rus esir askeri başından vurarak öldürdüğünü aktarmıştı.