https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/abd-basini-ukrayna-askerleri-yardim-isteyen-yarali-bir-rus-askerini-vurarak-oldurdu-1085605845.html

ABD basını: Ukrayna askerleri yardım isteyen yaralı bir Rus askerini vurarak öldürdü

ABD basını: Ukrayna askerleri yardım isteyen yaralı bir Rus askerini vurarak öldürdü

Sputnik Türkiye

New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna askerlerinin teslim olan bir Rus askeri vahşice öldürdüklerini aktardı. 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T18:16+0300

2024-07-06T18:16+0300

2024-07-06T18:15+0300

dünya

the new york times (nyt)

ukrayna

rus askeri

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savaş

işkence

infaz

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New York Times, Ukrayna'daki uluslararası gönüllü taburu sağlık görevlisi Kaspar Grosse'ye atıfla, Ukraynalı askerlerin tıbbi yardım isteyen yaralı bir Rus esir askeri başından vurarak öldürdüğünü bildirdi.Gazete, "Alman doktor Kaspar Grosse, bir askerin bozuk İngilizce ve Rusça karışımı bir dille tıbbi yardım istediğini gördüğünü söyledi. Grosse'a göre, ekibin bir üyesi bandaj arıyordu. İşte tam o anda Ukraynalı askerlerden biri Rus askerinin gövdesine ateş etti. Rus asker yere yığıldı ama hala nefes alıyordu. Bir başka asker ise onu başından vurdu” ifadelerine yer verdi.NYT, Grosse'nin bunun savaş bölgesindeki tek haksız öldürme vakası olmadığını, Chosen Taburu üyelerinden birinin ellerini kaldırarak teslim olan bir Rus askere el bombası atarak öldürdüğünü de itiraf ettiğini belirtti.Rus askeri personeline yönelik infaz ve işkence videoları internette birçok kez yayınlandı. Eylül 2023'te Ukraynalı militanların esir düşen Rus askerlerini mayın tarlasına sürdüğü bir video yayınlanmıştı. Ayrıca Kasım 2022'de Ukrayna ordusunun teslim olan ve yerde yatan askerleri vurduğu bir video ortaya çıkmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/donetskteki-bir-yerlesim-birimi-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1085596487.html

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the new york times (nyt), ukrayna, rus askeri, esir, savaş, işkence, infaz