CHP lideri Özel: Avrupa Birliği tam üyelik hedefinin kağıt üzerinde bırakılmasını kabul edemeyiz

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Özgür Özel, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi Toplantısı'na katıldı. 06.07.2024, Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin, Avrupa'nın bir parçası olan Türkiye'yi demokrasinin, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün öncüsü yapma iddiasında olduğunu belirterek, "Bu iddianın sahipleri olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyelik hedefinin kağıt üzerinde bırakılmasını kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.Özel, buradaki konuşmasında, İngiltere İşçi Partisini genel seçimlerdeki başarısı dolayısıyla kutladı.Dünyada aşırı sağın yükseldiğini, ancak bunun sol ve sosyal demokrasinin gerileyeceği anlamına gelmemesi gerektiğini ifade eden Özel, "Sosyalist Enternasyonal üyesi partiler olarak vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm getirecek politikaları üretebilecek kapasiteye ve tarihsel birikime sahibiz" değerlendirmesinde bulundu."İnsanlarımızı aşırı sağın yanıltıcı ve akıl çelici söylemlerine karşı uyarmak ve uyandırmak hepimizin elinde" diyen Özel, partisinin 31 Mart seçimlerinde başardığını söyledi.Solun en önemli ve değişmez ilkelerinden biri olan 'değişim' prensibiyle vatandaşlara sosyal demokrasinin çağın şartlarına ayak uydurabileceğini ve gerçek sorunlara kalıcı çözümler üretebileceğini gösterdiklerini dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:İşçi, çiftçi, emekli ile gençlerin ekonomik ve sosyal sorunlarını yakından takip ettiklerini bildiren Özgür Özel, seçimlerin üzerinden geçen 3 ayda halkın sorunlarının çözümü için hükümet ve diğer partilerle sürekli görüşme halinde olduklarını ifade etti.Bu görüşme ve müzakerelerde sorunları anlatıp çözüm önerilerini sunduklarını belirten Özel, "Ancak bunlardan bir sonuç almadığımızda, üç ay içerisinde Türkiye'nin beş büyük şehrinde beş önemli konuda beş büyük miting yaptık. Her mitinge artan katılım, Türkiye'de şimdiden, ki henüz genel seçimlerin üzerinden sadece bir yıl geçti ve dört yıllık bir süresi olmasına rağmen iktidarın, erken seçim tartışmalarını başlatmış durumda" ifadelerini kullandı.Bir yandan da yerel yönetimlerde, vatandaşlara ucuz, erişilebilir, etkin ve sürdürülebilir hizmetler sunmak için yoğun çalışma yürüttüklerini söyleyen Özel, şöyle devam etti:'İşbirliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz'CHP'nin dış politikada da etkinliğini her geçen gün arttırdığını belirten Özel, "Partimiz sahip olduğu 1.5 milyon üye, aldığı 17.5 milyon oy ile Avrupa'nın hem en köklü hem de en büyük sosyal demokrat partilerinden biri konumundadır" diye konuştu."Avrupa kıtasının en doğu ucunda CHP'nin bu seçim başarısı, Avrupa'nın en batısında İngiltere'deki seçim başarısıyla birlikte hepimiz açısından çok önemli bir kilometre taşı olmuştur" diyen Özel, CHP'nin, yükselen sağ popülizm karşısında daha dirençli, daha dayanışmacı ve örgütlü bir siyaseti önerdiğini, Avrupa'daki sol, sosyal demokrat ve sosyalist partilerle işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini bildirdi.Sosyal adaletsizlik, iklim krizi, savaşlar ve düzensiz kitlesel göç gibi ortak sorunlara ortak çözümler üretmek için ilerici, demokrat tüm siyasi partiler arasındaki dayanışmanın artırılması ve güçlendirilmesi gerektiğini belirten Özel, şunları kaydetti:'Filistin'i tanımalarından memnunuz'Dünyanın her geçen gün daha da belirsiz ve istikrarsız hale geldiğini belirten Özel, "Özellikle Orta Doğu ve Karadeniz gibi Türkiye'nin komşu olduğu bölgelerde artan çatışmalar, toplumlarımızı önemli oranda kaygılandırmaktadır" dedi.Özgür Özel, partisinin Sosyalist Enternasyonal üyesi partilerle, Ukrayna'daki savaş ve Filistin'deki katliama karşı daha yakın işbirliğine ve ortak zeminde hareket etmek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi."Bu vesileyle İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanımalarından dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha belirtmek isterim" diyen Özel, şöyle devam etti:Fransa'daki seçimde oy kullanacak Türkleri aşırı sağa karşı sandık başına gitmeye ve oylarını demokrasiden yana kullanmaya davet eden Özel, "Biz dinlenmeden bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, partimiz ve ülkemizin kurucusu liderimizin dediği gibi, 'Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar'" diyerek konuşmasını tamamladı.

