CHP lideri Özel: Avrupa Birliği tam üyelik hedefinin kağıt üzerinde bırakılmasını kabul edemeyiz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
07:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
08:06
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: İngiltere'de Muhafazakarların düşüşü çok ciddi, İşçi Partisi’nin büyümesi çok önemli
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İlayda Çevik, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:04
85 dk
HABER MASASI
Kentsel dönüşüm sonrası evini beğenmeyenlere mahkemeden emsal karar.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan Türkiye-Rusya ilişkileri yorumu
15:09
4 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünya aylarca o koyunu konuştu
15:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
ÖZEL HABER
Merih'e ceza veren UEFA Nazi yanlısı taraftarları görmedi
17:43
4 dk
SESLİ HABER
Google Türkiye Direktörü Keteloğlu, ‘Yapay zeka bizi işsiz mi bırakacak?’ sorusunu yanıtladı
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Uzmanından ‘güneş’ uyarısı
18:16
3 dk
SESLİ HABER
Dinozorlarla aynı dönemde yaşayan balık Ordu’da görüntülendi
18:26
3 dk
SESLİ HABER
Rasim Ozan Kütahyalı’nın Nagehan Alçı’ya attığı tehdit ve hakaret mesajları ortaya çıktı
18:41
5 dk
SESLİ HABER
Biden yine gaf yaptı, yine gündem oldu
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Havuzda aşırı klora dikkat: Zehirlenmeye sebep oldu
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ünal: Erdoğan'ın Esad açıklaması oldukça cesur ve somut bir girişim
19:52
4 dk
SESLİ HABER
Putin’den Türk-Rus ilişkilerine dair mesaj
20:10
5 dk
SESLİ HABER
İki lüks markaya kayyum atandı
20:52
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ATACMS füzesinin güdüm sistemini ele geçirdi
07:04
2 dk
SESLİ HABER
Morales’ten darbe girişimi iddiası: Kurmaca
07:17
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
8 dk
SESLİ HABER
NASA'dan açıklama: Astronotlar uzayda mahsur mu kaldı?
07:50
2 dk
SESLİ HABER
Yıldız oyuncu ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisinde oynayacak
08:04
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ünal: Erdoğan'ın Esad açıklaması oldukça cesur ve somut bir girişim
08:15
4 dk
SESLİ HABER
Yargıtay’dan zina yapan eşe emsal niteliğinde karar
08:30
5 dk
ÖZEL HABER
Merih'e ceza veren UEFA Nazi yanlısı taraftarları görmedi
08:46
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
09:03
54 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
10:04
39 dk
SESLİ HABER
Gazze'nin yüzde 90'ı yerinden edildi
10:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson’dan seçim tahmini
11:11
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'nin eşi 4.5 milyon avroluk Bugatti aldı
11:24
2 dk
SESLİ HABER
Rasim Ozan Kütahyalı’nın Nagehan Alçı’ya attığı tehdit ve hakaret mesajları ortaya çıktı
11:34
5 dk
SESLİ HABER
Biden yine gaf yaptı, yine gündem oldu
11:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Putin’den Türk-Rus ilişkilerine dair mesaj
12:14
5 dk
SESLİ HABER
İspanyol basınında Arda Güler'in 'sahte 9' pozisyonu tartışılıyor
12:27
2 dk
ÖZEL HABER
Merih'e ceza veren UEFA Nazi yanlısı taraftarları görmedi
12:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Google Türkiye Direktörü Keteloğlu, ‘Yapay zeka bizi işsiz mi bırakacak?’ sorusunu yanıtladı
16:11
2 dk
SESLİ HABER
Bazı mesleklerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi
16:25
3 dk
SESLİ HABER
Özel okul masraflarında ciddi artış
16:41
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanından ‘güneş’ uyarısı
16:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon Avrupa ülkelerinde alarm seviyesini yükseltti
17:09
3 dk
SESLİ HABER
'ABD, Suriye'yi yağmalamak için orada'
17:25
2 dk
SESLİ HABER
Dinozorlarla aynı dönemde yaşayan balık Ordu’da görüntülendi
17:38
3 dk
SESLİ HABER
Ünlü spor spikeri, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Gece avlanan dev etçil çekirge görüntülendi
18:10
1 dk
ÖZEL HABER
Merih'e ceza veren UEFA Nazi yanlısı taraftarları görmedi
18:18
4 dk
SESLİ HABER
Başkanlık seçimi öncesi Trump’tan ‘Biden’ iddiası
18:46
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en büyük ikinci varlık yönetim şirketinden 'Türk lirası' mesajı
18:56
2 dk
SESLİ HABER
2023-2024 yıllarında Erdoğan ile Putin kaç kez, hangi sebeplerle görüştü?
20:03
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna için paralı askerlik yapan Siman yargılanıyor
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray'dan Biden için yeni bahane: Jet Lag
20:29
2 dk
SESLİ HABER
İki lüks markaya kayyum atandı
20:52
1 dk
SESLİ HABER
Devlet başkanı duyurdu: ABD ile diyalog süreci yeniden başlıyor
21:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan Türkiye-Rusya ilişkileri yorumu
21:30
4 dk
SESLİ HABER
Dünya Ticaret Örgütü açıkladı: Türkiye’nin dünya ticaretindeki payı ne?
21:51
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan yeni 'İstanbul' açıklaması: Kriz çözüme çok yakındı
22:05
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/chp-lideri-ozel-avrupa-birligi-tam-uyelik-hedefinin-kagit-uzerinde-birakilmasini-kabul-edemeyiz-1085594818.html
CHP lideri Özel: Avrupa Birliği tam üyelik hedefinin kağıt üzerinde bırakılmasını kabul edemeyiz
CHP lideri Özel: Avrupa Birliği tam üyelik hedefinin kağıt üzerinde bırakılmasını kabul edemeyiz
Sputnik Türkiye
CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Özgür Özel, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi Toplantısı'na katıldı. 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T13:07+0300
2024-07-06T13:07+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
sosyalist enternasyonal
avrupa birliği
fransa
filistin
avrupa birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083111676_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af43e97634c690d9fe0a0adc39c1a72f.jpg
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin, Avrupa'nın bir parçası olan Türkiye'yi demokrasinin, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün öncüsü yapma iddiasında olduğunu belirterek, "Bu iddianın sahipleri olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyelik hedefinin kağıt üzerinde bırakılmasını kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.Özel, buradaki konuşmasında, İngiltere İşçi Partisini genel seçimlerdeki başarısı dolayısıyla kutladı.Dünyada aşırı sağın yükseldiğini, ancak bunun sol ve sosyal demokrasinin gerileyeceği anlamına gelmemesi gerektiğini ifade eden Özel, "Sosyalist Enternasyonal üyesi partiler olarak vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm getirecek politikaları üretebilecek kapasiteye ve tarihsel birikime sahibiz" değerlendirmesinde bulundu."İnsanlarımızı aşırı sağın yanıltıcı ve akıl çelici söylemlerine karşı uyarmak ve uyandırmak hepimizin elinde" diyen Özel, partisinin 31 Mart seçimlerinde başardığını söyledi.Solun en önemli ve değişmez ilkelerinden biri olan 'değişim' prensibiyle vatandaşlara sosyal demokrasinin çağın şartlarına ayak uydurabileceğini ve gerçek sorunlara kalıcı çözümler üretebileceğini gösterdiklerini dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:İşçi, çiftçi, emekli ile gençlerin ekonomik ve sosyal sorunlarını yakından takip ettiklerini bildiren Özgür Özel, seçimlerin üzerinden geçen 3 ayda halkın sorunlarının çözümü için hükümet ve diğer partilerle sürekli görüşme halinde olduklarını ifade etti.Bu görüşme ve müzakerelerde sorunları anlatıp çözüm önerilerini sunduklarını belirten Özel, "Ancak bunlardan bir sonuç almadığımızda, üç ay içerisinde Türkiye'nin beş büyük şehrinde beş önemli konuda beş büyük miting yaptık. Her mitinge artan katılım, Türkiye'de şimdiden, ki henüz genel seçimlerin üzerinden sadece bir yıl geçti ve dört yıllık bir süresi olmasına rağmen iktidarın, erken seçim tartışmalarını başlatmış durumda" ifadelerini kullandı.Bir yandan da yerel yönetimlerde, vatandaşlara ucuz, erişilebilir, etkin ve sürdürülebilir hizmetler sunmak için yoğun çalışma yürüttüklerini söyleyen Özel, şöyle devam etti:'İşbirliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz'CHP'nin dış politikada da etkinliğini her geçen gün arttırdığını belirten Özel, "Partimiz sahip olduğu 1.5 milyon üye, aldığı 17.5 milyon oy ile Avrupa'nın hem en köklü hem de en büyük sosyal demokrat partilerinden biri konumundadır" diye konuştu."Avrupa kıtasının en doğu ucunda CHP'nin bu seçim başarısı, Avrupa'nın en batısında İngiltere'deki seçim başarısıyla birlikte hepimiz açısından çok önemli bir kilometre taşı olmuştur" diyen Özel, CHP'nin, yükselen sağ popülizm karşısında daha dirençli, daha dayanışmacı ve örgütlü bir siyaseti önerdiğini, Avrupa'daki sol, sosyal demokrat ve sosyalist partilerle işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini bildirdi.Sosyal adaletsizlik, iklim krizi, savaşlar ve düzensiz kitlesel göç gibi ortak sorunlara ortak çözümler üretmek için ilerici, demokrat tüm siyasi partiler arasındaki dayanışmanın artırılması ve güçlendirilmesi gerektiğini belirten Özel, şunları kaydetti:'Filistin'i tanımalarından memnunuz'Dünyanın her geçen gün daha da belirsiz ve istikrarsız hale geldiğini belirten Özel, "Özellikle Orta Doğu ve Karadeniz gibi Türkiye'nin komşu olduğu bölgelerde artan çatışmalar, toplumlarımızı önemli oranda kaygılandırmaktadır" dedi.Özgür Özel, partisinin Sosyalist Enternasyonal üyesi partilerle, Ukrayna'daki savaş ve Filistin'deki katliama karşı daha yakın işbirliğine ve ortak zeminde hareket etmek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi."Bu vesileyle İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanımalarından dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha belirtmek isterim" diyen Özel, şöyle devam etti:Fransa'daki seçimde oy kullanacak Türkleri aşırı sağa karşı sandık başına gitmeye ve oylarını demokrasiden yana kullanmaya davet eden Özel, "Biz dinlenmeden bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, partimiz ve ülkemizin kurucusu liderimizin dediği gibi, 'Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar'" diyerek konuşmasını tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/ibb-baskani-imamoglu-sessizligini-bozdu-hakkimiz-yendi-sahada-hakkimizialacagiz-1085592506.html
avrupa birliği
fransa
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083111676_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18ec74e8b9cf2cfd9eb4384640e98373.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, sosyalist enternasyonal, avrupa birliği, fransa, filistin, avrupa birliği
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, sosyalist enternasyonal, avrupa birliği, fransa, filistin, avrupa birliği

CHP lideri Özel: Avrupa Birliği tam üyelik hedefinin kağıt üzerinde bırakılmasını kabul edemeyiz

13:07 06.07.2024
© AA / Binnur Ege Gürün KoçakCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2024
© AA / Binnur Ege Gürün Koçak
Abone ol
CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Özgür Özel, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi Toplantısı'na katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin, Avrupa'nın bir parçası olan Türkiye'yi demokrasinin, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün öncüsü yapma iddiasında olduğunu belirterek, "Bu iddianın sahipleri olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyelik hedefinin kağıt üzerinde bırakılmasını kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.
Özel, buradaki konuşmasında, İngiltere İşçi Partisini genel seçimlerdeki başarısı dolayısıyla kutladı.
Dünyada aşırı sağın yükseldiğini, ancak bunun sol ve sosyal demokrasinin gerileyeceği anlamına gelmemesi gerektiğini ifade eden Özel, "Sosyalist Enternasyonal üyesi partiler olarak vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm getirecek politikaları üretebilecek kapasiteye ve tarihsel birikime sahibiz" değerlendirmesinde bulundu.
"İnsanlarımızı aşırı sağın yanıltıcı ve akıl çelici söylemlerine karşı uyarmak ve uyandırmak hepimizin elinde" diyen Özel, partisinin 31 Mart seçimlerinde başardığını söyledi.
Solun en önemli ve değişmez ilkelerinden biri olan 'değişim' prensibiyle vatandaşlara sosyal demokrasinin çağın şartlarına ayak uydurabileceğini ve gerçek sorunlara kalıcı çözümler üretebileceğini gösterdiklerini dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

Seçimden bu yana geçen sürede yapılan tüm anketlerde partimiz Türkiye'nin birinci partisi olarak ölçülmektedir. Önümüzdeki hafta bir parlamento seçimi yapılsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz sorusuna verilen cevaplarda CHP parlamentoda da yerel seçimlerdeki başarıyı tekrarlayabilecek güçte ölçülmektedir. Partimiz, mevcut hükümete sadece muhalefet etmemekte, sorunları doğru tespit edip doğru çözümler üreterek halkın faydasına olan ve takdir gören bir tutumu da sürdürmektedir.

İşçi, çiftçi, emekli ile gençlerin ekonomik ve sosyal sorunlarını yakından takip ettiklerini bildiren Özgür Özel, seçimlerin üzerinden geçen 3 ayda halkın sorunlarının çözümü için hükümet ve diğer partilerle sürekli görüşme halinde olduklarını ifade etti.
Bu görüşme ve müzakerelerde sorunları anlatıp çözüm önerilerini sunduklarını belirten Özel, "Ancak bunlardan bir sonuç almadığımızda, üç ay içerisinde Türkiye'nin beş büyük şehrinde beş önemli konuda beş büyük miting yaptık. Her mitinge artan katılım, Türkiye'de şimdiden, ki henüz genel seçimlerin üzerinden sadece bir yıl geçti ve dört yıllık bir süresi olmasına rağmen iktidarın, erken seçim tartışmalarını başlatmış durumda" ifadelerini kullandı.
Bir yandan da yerel yönetimlerde, vatandaşlara ucuz, erişilebilir, etkin ve sürdürülebilir hizmetler sunmak için yoğun çalışma yürüttüklerini söyleyen Özel, şöyle devam etti:

Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi olarak yeni bir ekonomik düzeni kurmanın liderliğini yapmalıyız. Neoliberalizmin yarattığı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, yeni istihdam alanları yaratmak ve yeni iş alanlarının gerektirdiği yeşil, dijital, kapsayıcı becerileri yenilenmiş eğitim ve fırsat eşitliği ile sağlamak… Bizlerin parçası olduğu Avrupa'nın liderliğini yaptığı sosyal devlet anlayışını bir kez daha çağa uyumlayarak ayağa kaldırmanın reçetesini yazmak bizlerin öncülüğünde olmalıdır.

'İşbirliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz'

CHP'nin dış politikada da etkinliğini her geçen gün arttırdığını belirten Özel, "Partimiz sahip olduğu 1.5 milyon üye, aldığı 17.5 milyon oy ile Avrupa'nın hem en köklü hem de en büyük sosyal demokrat partilerinden biri konumundadır" diye konuştu.
"Avrupa kıtasının en doğu ucunda CHP'nin bu seçim başarısı, Avrupa'nın en batısında İngiltere'deki seçim başarısıyla birlikte hepimiz açısından çok önemli bir kilometre taşı olmuştur" diyen Özel, CHP'nin, yükselen sağ popülizm karşısında daha dirençli, daha dayanışmacı ve örgütlü bir siyaseti önerdiğini, Avrupa'daki sol, sosyal demokrat ve sosyalist partilerle işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini bildirdi.
Sosyal adaletsizlik, iklim krizi, savaşlar ve düzensiz kitlesel göç gibi ortak sorunlara ortak çözümler üretmek için ilerici, demokrat tüm siyasi partiler arasındaki dayanışmanın artırılması ve güçlendirilmesi gerektiğini belirten Özel, şunları kaydetti:

Komitemize düşen görevlerin biri de bu olacaktır. Bu noktada CHP olarak yerel yönetimlerdeki tecrübelerimizi ve başarılarımızı kardeş partilerimizle paylaşmaya, bu konularda işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu dile getirmek isterim. CHP, Avrupa'nın bir parçası olan Türkiye'yi ortak değerlerimiz olan demokrasinin, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün öncüsü yapmak iddiasındadır. Bu iddianın sahipleri olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyelik hedefinin kağıt üzerinde bırakılmasını kabul edemeyiz. İktidar yolculuğumuz bu hedefimizin de yolculuğunun ta kendisidir.

'Filistin'i tanımalarından memnunuz'

Dünyanın her geçen gün daha da belirsiz ve istikrarsız hale geldiğini belirten Özel, "Özellikle Orta Doğu ve Karadeniz gibi Türkiye'nin komşu olduğu bölgelerde artan çatışmalar, toplumlarımızı önemli oranda kaygılandırmaktadır" dedi.
Özgür Özel, partisinin Sosyalist Enternasyonal üyesi partilerle, Ukrayna'daki savaş ve Filistin'deki katliama karşı daha yakın işbirliğine ve ortak zeminde hareket etmek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi.
"Bu vesileyle İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanımalarından dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha belirtmek isterim" diyen Özel, şöyle devam etti:

Yolumuz zor, mücadelemiz çetin ve yapmamız gereken çok iş var. Bizim sosyal demokratlar olarak bu çetin yolda mücadeleye ara vermek ve dinlenmek gibi bir lüksümüz yoktur ve olmayacaktır. Ben şahsen ve partim adına Türkiye'de bu mücadeleyi başaracağımıza inanıyorum ve diğer bütün kardeş partilerin de benzer başarılara imza atmasını gönülden temenni ediyorum.

Fransa'daki seçimde oy kullanacak Türkleri aşırı sağa karşı sandık başına gitmeye ve oylarını demokrasiden yana kullanmaya davet eden Özel, "Biz dinlenmeden bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, partimiz ve ülkemizin kurucusu liderimizin dediği gibi, 'Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar'" diyerek konuşmasını tamamladı.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2024
SPOR
İBB Başkanı İmamoğlu sessizliğini bozdu: 'Hakkımız yendi, sahada hakkımızı alacağız'
11:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала