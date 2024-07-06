https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/ibb-baskani-imamoglu-sessizligini-bozdu-hakkimiz-yendi-sahada-hakkimizialacagiz-1085592506.html
İBB Başkanı İmamoğlu sessizliğini bozdu: 'Hakkımız yendi, sahada hakkımızı alacağız'
İBB Başkanı İmamoğlu sessizliğini bozdu: 'Hakkımız yendi, sahada hakkımızı alacağız'
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, bu akşam oynanacak Türkiye-Hollanda maçı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda A Milli Futbol... 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T11:45+0300
2024-07-06T11:45+0300
2024-07-06T11:51+0300
spor
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
a milli futbol takımı
türkiye
hollanda
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Hakkımız yendi, sahada hakkımız alacağız" dedi.Söz konusu açıklamada, "Tutkuyla sevdiğimiz güzel ülkemize bayram yaşatmanız dileğiyle" diyen İmamoğlu, şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/uefanin-merih-demiral-kararina-turkiyeden-tepkiler-buyuyor-futbolun-bagimsizligina-mudahale-1085565050.html
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, a milli futbol takımı, türkiye, hollanda
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, a milli futbol takımı, türkiye, hollanda
İBB Başkanı İmamoğlu sessizliğini bozdu: 'Hakkımız yendi, sahada hakkımızı alacağız'
11:45 06.07.2024 (güncellendi: 11:51 06.07.2024)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, bu akşam oynanacak Türkiye-Hollanda maçı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Hakkımız yendi, sahada hakkımız alacağız" dedi.
Söz konusu açıklamada, "Tutkuyla sevdiğimiz güzel ülkemize bayram yaşatmanız dileğiyle" diyen İmamoğlu, şu cümleleri kaydetti:
Hakkımız yendi, sahada hakkımızı alacağız.
Türk Milli Futbol takımımıza büyük güven duyuyoruz, bu gece Hollanda karşısında başarılar diliyorum. Tutkuyla sevdiğimiz güzel ülkemize bayram yaşatmanız dileğiyle, kalbimiz sizinle atıyor. 86 milyon sizinle #BizimCocuklar.